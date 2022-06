Arnaud De Lie zegeviert in Heistse Pijl

Arnaud De Lie heeft de Heistse Pijl op zijn naam geschreven. In de lastige finale kon de Belgische neoprof van Lotto Soudal zich goed van voren positioneren om uiteindelijk in de eindsprint Mark Cavendish en Giacomo Nizzolo te verslaan. De Lie is op de erelijst van de Antwerpse eendaagse de opvolger van de Nederlander Pascal Eenkhoorn.

Net als vorig jaar was de Kempense gemeente Vosselaar, vlakbij Turnhout, de startplaats van de Heistse Pijl. Vervolgens trok het peloton een groot deel van de Antwerpse Kempen door. Na 85 kilometer werd grondgebied Heist-op-den-Berg bereikt voor de finale. Vervolgens wachtten nog zes lokale rondes van 15,4 kilometer door de Heistse regio met op anderhalve kilometer van de streep de Heistse Berg: de kasseiklim was met zijn 500 meter aan 5,8% en verschillende bochten zeker niet makkelijk.

Met Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl), Danny van Poppel, Sam Bennett (BORA), Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), Arnaud De Lie (Lotto Soudal), Olav Kooij (Jumbo-Visma), Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) en Arvid de Kleijn (Human Powered Health) waren heel wat ploegen met een snelle man naar de provincie Antwerpen afgereisd. Om kwart voor een werd de koers op gang gebracht en kon de zoektocht naar de opvolger van Pascal Eenkhoorn, die niet in de wedstrijd was, beginnen.

Zes vluchters rijden weg

In het eerste uur ontstond een kopgroep met zes man. Het waren de 21-jarige Duitser Maurice Ballerstedt (Alpecin-Fenix), de 25-jarige Fransman Adrien Lagrée (B&B Hotels-KTM), de pas 19-jarige Brit Oscar Onley (Development Team DSM), de 20-jarige Belg Jorre Debaele (Minerva), de 23-jarige Belg Thibau Verhofstadt (Tarteletto-Isorex) en de 28-jarige Canadees Benjamin Perry (WiV SunGod). Zij pakten ruim vijf minuten voorsprong op het peloton, waar de ploegen van de sprinters controleerden.

Toen de zes vluchters aan de eerste van zes lokale rondes begonnen, was hun voorsprong al wat teruggelopen tot vierenhalve minuut. In de rondes daarna, liep het verschil almaar verder terug. Toen de helft van de rondes waren afgelegd, was het verschil nog twee minuten. Dat bleef daarna enige tijd stabiel omdat de ploegen van de sprinters de kopgroep niet te vroeg wilde terugpakken. In de vierde ronde moesten Ballerstedt en Lagrée eraf, dus gingen Onley, Verhofstadt, Debaele en Perry met zijn vieren, met anderhalve minuut, de laatste twee rondes in.

In de vijfde ronde verdwenen ook Verhofstadt en Debaele vooraan en bleven enkel Onley en Perry nog over. Vlak voor het ingaan van de laatste ronde, viel Perry weg door pech. Onley had aan de laatste doorkomst nog een kleine minuut op het peloton, dat uit elkaar was gescheurd. Daarna probeerde Mick van Dijke weg te rijden, maar de renner van Jumbo-Visma bleef niet lang vooruit. Een nieuwe aanval van een ploegmaat, van broer Tim, volgde. Door de diverse demarrages slonk de voorsprong van Onley als sneeuw voor de zon.

Kooij en Van Poppel uitgeschakeld na een val

Op negen kilometer van de streep werd Onley bijgehaald. Daarna bleef het onrustig, waarbij ook Jan-Willem van Schip actief was. Het was voor de 27-jarige baan- en wegwielrenner zijn eerste wegkoers van het seizoen. Op zes kilometer van de meet werd de koers ontsierd door niet de eerste val van de wedstrijd. Onder anderen Kooij en Van Poppel waren daarbij betrokken. Ze waren in een klap kansloos voor de zege. Daarna werden de treintjes van de sprinters in stelling gebracht voor de laatste keer Heistse Berg.

Davide Ballerini van Quick-Step Alpha Vinyl versnelde op de klim, maar voor de laatste kilometer werd de Italiaan weer bijgehaald. Op de kasseiklim was het voor de snelle mannen zaak zo goed mogelijk van voren te zitten. De Lie was de lastige finale goed doorgekomen. De neoprof ging de sprint van ver aan en hield stand tegen Giacomo Nizzolo en Mark Cavendish. Voor de 20-jarige spurter was het alweer zijn vijfde zege van het jaar. Eerder won hij al de Trofeo Playa de Palma, de GP Monseré, de Volta Limburg Classic en de Marcel Kint Classic.