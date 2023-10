dinsdag 10 oktober 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: Gree-Tour of Guangxi 2023 – Sprintduels tussen Kooij en De Lie in Chinese afsluiter

Het wielerseizoen 2023 zit er bijna op. De afsluiting vindt dit jaar plaats in China, met de Tour of Guangxi. De WorldTour-rittenkoers, die de voorbije drie jaar niet door kon gaan, biedt vooral kansen voor sprinters, maar we zullen ook klassementsactie te zien krijgen. Wie volgt vier jaar na dato Enric Mas op? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De openingseditie van de Tour of Guangxi vond plaats in 2017 en maakte direct onderdeel uit van de WorldTour. De allereerste Chinese WorldTour-koers was het daarmee niet, want tussen 2011 en 2014 stond ook al de Ronde van Peking op het programma. Deze koers dankte haar bestaan onder meer aan de Olympische Spelen van 2008 en kreeg Tony Martin (2011 en 2012), Beñat Intxausti (2013) en Philippe Gilbert (2014) als winnaars.

Drie jaar na de laatste editie van de Ronde van Peking kwam de Tour of Guangxi dus op de kalender. Guangxi is een autonome regio in het zuiden van China, grenzend aan Vietnam. De naam ‘Guang’ is te vertalen als ‘uitgestrektheid’ of ‘expansie’. De regio kent veel toerisme. Met name de stad Guilin is een trekpleister vanwege de rijke historie en het cultureel erfgoed.

De historie van de Tour of Guangxi beperkt zich tot drie edities, want door (de gevolgen van) het coronavirus ging de wedstrijd van 2020 tot en met 2022 niet door. In de laatste verreden editie was Enric Mas aan het feest. De eerdere uitgaven kwamen op naam van Tim Wellens (2017) en Gianni Moscon (2018). Het ritzegerecord is in handen van Fernando Gaviria en staat op zes stuks. In 2017 won de sprinter maar liefst vier etappes en in 2019 voegde hij daar nog twee dagsuccessen aan toe.

Laatste winnaars Tour of Guangxi

2022: Niet verreden

2021: Niet verreden

2020: Niet verreden

2019: Enric Mas

2018: Gianni Moscon

2017: Tim Wellens

Laatste editie

De Tour of Guangxi begon in 2019 met drie massasprints op een rij. Nadat Fernando Gaviria zegevierde in de openingsrit, waren Daniel McLay en Pascal Ackermann aan het feest in de tweede en derde etappe. Ackermann won de sprint van een ietwat uitgedund peloton en stond halverwege de zesdaagse aan de leiding in het algemeen klassement. Op dag vier volgde echter de koninginnenrit van de ronde.

Hier greep Enric Mas de macht. De Spanjaard was Daniel Felipe Martínez met een machtige sprint de baas op de slotklim naar Nongla Scenic Area (2,5 km aan 7,2%). Daarmee verzekerde hij zich ook van de eindzege, want de laatste twee ritten eindigden opnieuw in een massasprint. Gaviria en Ackermann zetten hun zegeteller beiden op twee.

Met Antwan Tolhoek eindigde er ook nog in Nederlander in de top van het klassement. In de enige ‘bergrit’ toonde de renner van Jumbo-Visma zich zeer aanvalslustig, maar moest hij uiteindelijk genoegen nemen met een vierde plaats. Die positie bezette hij ook in de eindrangschikking.

Eindklassement Tour of Guanxi 2019

1. Enric Mas (Movistar) in 22u42m42s

2. Daniel Felipe Martínez (EF Education First) op 5s

3. Diego Rosa (Team Sky) op 14s

4. Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) op 22s

5. Felix Großschartner (UAE Emirates) op 29s

Parcours

Heel creatief zijn de parcoursbouwers van de Tour of Guangxi niet. De renners rijden dit jaar bijna exact dezelfde route als in 2019, toen de renners bijna exact dezelfde route reden als in 2017 en 2018. We mogen dus weer de nodige massasprints verwachten. De klimmers zullen hun slag moeten slaan in rit vier, als opnieuw gefinisht wordt op Nongla Scenic Area. Deze klim is vrij kort, maar er kan wel verschil gemaakt worden. Dat hebben we in het verleden al gezien.

Donderdag 12 oktober, Etappe 1: Beihai – Beihai (136 km)

De rittenkoers begint traditiegetrouw met een rit van en naar Beihai, een snelgroeiende havenstad in het uiterste zuiden van Guangxi. Hier is een stadscircuit uitgetekend van goed 45 kilometer kilometer. Deze ronde moet drie keer afgelegd worden en bevat één helling. Deze puist van anderhalve kilometer aan 4,7% zal voor niet al te veel problemen zorgen. De vorige edities eindigde deze rit telkens in een massasprint.

Vrijdag 13 oktober, etappe 2: Beihai – Qinzhou (150 km)

Op dag twee verlaten we Beihai en trekken we noordwaarts. De finish ligt na 150 kilometer in Qingzhou, ook al een ferme havenstad. Onderweg liggen geen noemenswaardige obstakels. Het parcours is bijna biljartvlak en dus zullen de snelle mannen naar alle waarschijnlijkheid weer aan zet zijn.

Zaterdag 14 oktober, Etappe 3: Nanning – Nanning (135 km)

Na een verplaatsing komt het peloton aan in Nanning, de hoofdstad van de regio Guangxi. In 2019 leek Nanning-Nanning een van de beslissende ritten van de ronde te worden, maar uiteindelijk baarde de rit een muis. We kregen een massasprint met een groep van vijftig renners en Pascal Ackermann als winnaar. Misschien dat de organisatoren daarom besloten hebben om aan deze etappe wél te sleutelen.

Althans… De route zelf is onveranderd. De renners rijden precies dezelfde lokale ronde als vier jaar geleden en leggen die opnieuw vijf keer af. Het verschil: de lus wordt nu in tegengestelde richting afgelegd. De enige beklimming op het circuit ligt daardoor verder van de finish, maar wordt nu wel van de zware kant beklommen. In plaats van 1,6 kilometer aan 5,6% kilometer klimmen moeten de coureurs nu 1,4 kilometer klimmen aan 14,5%. Hier zullen hoe dan ook sprinters in de problemen komen. Is twintig kilometer genoeg voor hen om terug te keren?

Zondag 15 oktober, Etappe 4: Nanning – Nongla Scenic Area (162 km)

De dag van de waarheid. Klimmers die nog een beetje moraal hebben na een lang, slopend seizoen zullen reikhalzend uitkijken naar de vierde rit. Vanuit Nanning gaat het over een afstand van 162 kilometer naar Mashan Nongla Scenic Spot. De slotklim is iets meer dan drie kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6%. Wie als eerste de top bereikt, heeft goede kans om de eindrangschikking te winnen.

Maandag 16 oktober, Etappe 5: Liuzhou – Guilin (209 km)

Op dag vijf wacht de renners de langste rit van de ronde. Het is 209 kilometer van de industriestad Liuzhou naar het toeristische Guilin. In die tweede stad zal het waarschijnlijk sprinten worden. In het laatste deel van de etappe zitten weliswaar wat klimmetjes, maar echt steile stroken komen de coureurs niet tegen. Vier jaar geleden ging Fernando Gaviria – na bijna exact dezelfde rit – met de zege aan de haal in Guilin.

Dinsdag 17 oktober, Etappe 6: Guilin – Guilin (168 km)

De slotrit lijkt qua profiel wel wat op rit vijf. Met 168 kilometer is de etappe wel een stuk korter en ook de finale lijkt wat eenvoudiger. Grote kans dat de toeschouwers in Guilin, waar de zesde etappe start en finisht, dus nogmaals een massasprint mogen aanschouwen. In 2018 was Fabio Jakobsen hier aan het feest.

Favorieten

De deelnemerslijst van de Tour of Guangxi is op het moment van schrijven nog verre van volledig. Wel is zeker dat Tim Wellens weer aan de start staat. De winnaar van 2017 mag – ongeacht de renners die nog op de startlijst zullen verschijnen – tot de topfavorieten worden gerekend. De Belg miste door een sleutelbeenbreuk een groot deel van het seizoen, maar schreef in het najaar al wel de Renewi Tour op zijn naam. Kan hij in China zijn tweede WorldTour-koers in korte tijd winnen? De koninginnenrit kan Wellens perfect aan, bewees hij zes jaar terug met een zege in Nongla Scenic Area.

Ook de veelzijdige Matteo Jorgenson moet hoge ogen kunnen gooien in de vierde etappe. De 24-jarige Amerikaan begon het seizoen met de eindzege in de Tour of Oman, waar hij de macht greep in een enigszins vergelijkbare rit. De vraag is wel wat er aan het einde van een lang jaar nog in het vat zit bij Jorgenson. Hoewel zijn resultaten van de laatste weken niet slecht te noemen zijn, was hij in het eerste deel van 2023 wel aanzienlijk sterker. Maar misschien kan de toekomstige Jumbo-Visma-kracht zich nog een keer opladen om Movistar een mooi afscheidscadeau te geven.

Net als Tim Wellens, brak ook Oscar Onley dit jaar zijn sleutelbeen. Dat was wel een stuk recenter. Het 20-jarige talent van Team dsm-firmenich ging onderuit in de tweede etappe van de Vuelta a España en maakte zijn rentree in de CRO Race. Tot grootse dingen was hij daar nog niet in staat, maar nu heeft hij weer wat koersdagen in de benen en is de vorm ongetwijfeld gegroeid. In het verleden heeft Onley al bewezen op korte klimmen goed uit de voeten te kunnen.

Cristián Rodríguez is vaak juist goed op wat langere beklimmingen, maar dat betekent niet dat hij zijn mannetje niet staat op de wat explosievere hellingen. Bovendien rijdt hij een goed seizoen. Zo behaalde de Spanjaard van Arkéa-Samsic ereplaatsen in de Mercan’Tour (vijfde), Giro dell’Appennino (tweede) en CIC-Mont Ventoux (vierde). Ook werd hij – zij het zeer geruisloos – dertiende in de Vuelta a España. Winnen zat er nog niet in, in 2023. Lukt dit op de valreep alsnog?

Op de voorlopige deelnemerslijst zien we ook de namen van Rémy Rochas (Cofidis), Sylvain Moniquet (Lotto Dstny), Iván Ramiro Sosa (Movistar), Felix Großschartner (UAE Emirates), Antwan Tolhoek (Lidl-Trek) en Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma). Mogelijk moeten we ook nog met hen rekening houden voor een korte eindklassering, afhankelijk van welke renners er nog aan de startlijst worden toegevoegd.

Sprinters

Aan sprintkansen geen gebrek in de Tour of Guangxi en dus reizen er de nodige snelle mannen af naar China. Een van hen is Olav Kooij. De 22-jarige Nederlander stond de voorbije weken meermaals op het podium, maar zal zijn seizoen maar wat graag willen afsluiten met één of meerdere zeges. Hij moet dan wel langs leeftijdsgenoot Arnaud De Lie. De Stier van Lescheret is goed op dreef en zal evenmin genoegen nemen met ereplaatsen. “De doel is winnen”, zoals de Waal dat zelf placht te zeggen.

Winnen zal ook het doel zijn van Jonathan Milan, want het is al een tijdje terug dat de Italiaan nog eens als winnaar een streep overschreed. De sterke Italiaan was voor het laatst de beste in de tweede etappe van de Giro d’Italia, een ronde waar hij overigens nog wel de puntentrui zou pakken. Zijn landgenoot Jakub Mareczko boekte dit jaar überhaupt slechts één overwinning. Maar als iemand weet hoe je je erelijst aan moet dikken in Azië, is het de sprinter van Alpecin-Deceuninck. Het gros van zijn 48 profzeges is behaald in China.

Met Elia Vivianistaat er nog een snelle Italiaan aan het vertrek. De 34-jarige renner van INEOS Grenadiers boekte in de CRO Race zijn eerste seizoenszege (op de weg) en zal nu azen op meer overwinningen. Een contingent Nederlanders zal dat proberen te beletten. Naast Olav Kooij, doen namelijk ook David Dekker en Arvid de Kleijn mee aan de Tour of Guangxi. Laatstgenoemde zal, gesteund door onder meer landgenoten Maikel Zijlaard en Rick Pluimers, zijn zevende seizoenszege willen pakken. Onlangs schoot hij nog twee keer raak in de Tour of Langkawi.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tim Wellens

*** Matteo Jorgenson, Oscar Onley

** Cristián Rodríguez

*

Weer en TV

Aan het begin van deze week is het regenachtig in Guangxi, maar vanaf donderdag verwacht Weeronline beter weer. De zon zal behoorlijk wat gaan schijnen en het kwik stijgt dagelijks tot zo’n 28 graden Celsius. De wind lijkt vooralsnog geen belangrijke rol te gaan spelen.

De Tour of Guangxi is live te volgen via de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. Je moet wel vroeg uit de veren om de koers te kijken, want de uitzendingen beginnen rond de klok van 07.00 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.

De poll wordt later toegevoegd, als de startlijst van de Tour of Guangxi volledig is.