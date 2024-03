Youri Coudron • dinsdag 12 maart 2024 om 08:30 dinsdag 12 maart 2024 om 08:30

Voorbeschouwing: Grand Prix de Denain 2024 – Weten de kasseienvreters een sprint te voorkomen?

De kop is eraf! Het Openingsweekend ligt al een tijdje achter ons en het uitkijken naar kasseienklassiekers als de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en Ronde van Vlaanderen is begonnen. Toch blijven de fans van het echte kasseienwerk ook nu niet met lege handen achter. De Grand Prix de Denain wordt vaak over het hoofd gezien, maar deze Franse eendagskoers trekt ook over de nodige kasseistroken. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Grand Prix de Denain

2023: Juan Sebastián Molano

2022: Max Walscheid

2021: Jasper Philipsen

2020: Geen editie i.v.m. de coronacrisis

2019: Mathieu van der Poel

2018: Kenny Dehaes

2017: Arnaud Démare

2016: Daniel McLay

2015: Nacer Bouhanni

2014: Nacer Bouhanni

Vorig jaar



Uitslag GP Denain 2023

1. Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) in 4u37m54s

2. Tim van Dijke (Jumbo-Visma) z.t.

3. Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) z.t.

4. Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) z.t.

5. Mikkel Bjerg (UAE Emirates) + 5s

Parcours

De Grand Prix de Denain voert het peloton ook dit jaar weer over vier lastige lussen rond de omgeving van Denain, een klein industrieplaatsje in het beter bekende arrondissement Valenciennes. In de tweehonderd kilometer lange wedstrijd schuilt het gevaar niet in de eerste honderd kilometer, als het peloton via de westkant van de Schelde de eerste lus maakt.

Ook als de renners na een kilometer of vijftig de Schelde oversteken en zij in de tweede en tevens derde lus – waar later ook de finale verreden zal worden – terechtkomen, blijft het gevaar uit. De organisatie heeft goed zijn best gedaan om de kasseienstroken zo lang mogelijk op te sparen. Het vuurwerk begint dan ook nadat de renners voor de derde maal de finish in Denain zijn gepasseerd. Vanaf dan begint de kasseipret.

In de laatste honderd kilometer moet het peloton dokkeren over goed 22 kilometer aan kasseien. Na iets minder dan 120 kilometer is de 2,3 kilometer lange Carnières – Avesnes-les-Aubert de strook die het bal opent. Hierna volgen de kasseistroken elkaar in rap tempo op, met onder meer Saint-Vaast-en-Cambrésis-Quievy (met 2,7 kilometer de langste strook van de dag), Quievy-Viesly (2,3 kilometer), Vertain-St-Martin-sur-Ecaillon (2,3 kilometer), Capelle-Ruesnes (1,6 kilometer) en Verchain-Maugré-Quérenaing (1,6 kilometer) als mogelijke scherprechters.

In de finale is het vooral uitkijken naar de strook Quérénaing-Maing. De organisatie heeft deze 2.500 meter aan kasseien bezaaide weg tussen Maing en Quérénaing de hoogste moeilijkheidsgraad gegeven, en is voor kasseienvreters een ideaal punt om eens flink aan de boom te schudden. Een laatste moment om het verschil te maken is op de Aversnes-le-Sec-Hordain-strook (1800 meter) op iets meer dan twaalf kilometer van de finish.

Na het afdraaien van deze strook, trekken de renners nog een laatste keer naar Denain, alwaar de winnaar van de 64ste Grand Prix de Denain zal worden gekroond.

Donderdag 14 maart, Denain – Denain (202,2 km)

Start: 11.05 uur

Finish: 15.35 tussen en 16.00 uur

Kasseistroken in de Grand Prix de Denain 2024

1. Carnières-Avesnes-les-Aubert (2.300 meter)

2. Saint-Vaast-en-Cambrésis – Quievy (2.700 meter)

3. Quievy-Viesly (1.600 meter)

4. Saint-Python-Saint-Python (1.500 meter)

5. Vertain-St-Martin-sur-Ecaillon (2.300 meter)

6. Escarmain-Pont-à-Pierres (1.400 meter)

7. Capelle-Ruesnes (1.600 meter)

8. Verchain-Maugré-Quérénaing (1.600 meter)

9. Quérénaing-Maing (2.500 meter)

10. Maing-Monchaux-sur-Ecaillon (1.600 meter)

11. Thiant-Haspres (1.700 meter)

12. Aversnes-le-Sec-Hordain (1.800 meter)

Favorieten

Voor de 65ste editie van de Grand Prix de Denain is de organisatie er wederom in geslaagd om interessante ploegen op te trommelen. Zo staan er dit jaar negen WorldTeams en zeven ProTeams aan het vertrek. Ook de continentale formaties CIC U Nantes Atlantique, Nice Métropole Côte d’Azur, Van Rysel-Roubaix en St Michel-Mavic-Auber93 hebben een uitnodiging op zak. Twintig ploegen dus aan het vertrek in Denain.

Voor de favorieten kijken we met name naar erkende kasseivreters en sprinters met een grote motor. Met twaalf kasseistroken in de laatste pakweg 100 kilometer is het voor klassiekerspecialisten zeker mogelijk om het verschil te maken, maar de koers eindigt toch vaak in een sprint met een vrij grote groep. Denk maar eens terug aan Arnaud Démare (’13, ’17), Nacer Bouhanni (’14, ’15), Daniel McLay (’16), Kenny Dehaes (’18), Jasper Philipsen (’21) en Max Walscheid (’22). Toen waren de sprinters aan het feest.

We richten onze blik dus eerst op de rappe mannen, die ook de nodige kasseien kunnen verteren. Dit brengt ons bij de titelverdediger: Juan Sebastián Molano. De Colombiaan in dienst van de ploeg uit de Emiraten beschikt over een venijnige sprint en is niet vies van enkele taaie stroken. Dit liet hij vorig jaar zien toen hij in Denain de sprint wist te winnen, nadat hij was weggereden met een select groepje renners. In 2024 wist hij nog niet te winnen, maar de eendagskoers in Denain zal fijne herinneringen terugbrengen.

Van de winnaar in 2023, gaan we naar de winnaar van 2022. Max Walscheid is ook dit jaar van de partij. De Duitser verschijnt wel in een ander tricot aan de start. Hij heeft zijn oude ploeg Cofidis ingeruild voor de kleuren van Jayco AlUla. Dit heeft hem ook een nieuwe rol opgeleverd als lead-out van Caleb Ewan. Het duo was in de Tour of Oman al succesvol met winst voor de Australische sprinter. In Frankrijk is Ewan echter niet van de partij en dus zal de Duitser voor eigen kans mogen gaan. Zien we een herhaling van 2022?

Over succes in de Tour of Oman gesproken, Amaury Capiot wist zich daar ook op het hoogste schavot te katapulteren. In een zware rit hield de 30-jarige Belg van Arkéa-B&B Hotels zich goed staande en opende hij zo zijn rekening in 2024. Ook in een pure sprint is hij niet kansloos. In de tweede etappe van Tirreno-Adriatico hield hij met een vierde plek zich uitstekend staande tussen mannen als Caleb Ewan, Jasper Philipsen, Tim Merlier en Jonathan Milan. In Denain ontbreken de échte grote namen. Komt Capiot dan bovendrijven?

Of gokt Arkéa-B&B Hotels op de snelle benen van Jenthe Biermans? De 27-jarige coureur eindigde dit jaar al tweemaal op het podium door de derde plek te veroveren in Le Samyn en de Grand Prix Criquielion. De Belg kan met andere woorden terugvallen op een snedige sprint – zeker na een zware koers – en dat maakt hem een geschikte kandidaat om de GP Denain te winnen. De Franse formatie heeft dus twee Belgische ijzers in het vuur. Kan één van hen verrassen?

Verrassen doet Arnaud De Lie ook met zijn deelname in Denain. Na zijn val in Le Samyn kampte de 21-jarige Belg met klachten, die hem dwongen om in Parijs-Nice van de fiets te stappen. Nu bleek ook Milaan-San Remo te vroeg te komen voor de Stier. Om zich optimaal voor te bereiden op de klassiekers die nog komen start De Lie dus in Denain. Zijn kwaliteiten zijn bekend en die komen goed van pas in Denain. Maar speelt de blessure hem nog te veel parten?

Soudal Quick-Step kiest voor een Amerikaans speerpunt in Denain. Luke Lamperti staat bekend als een groot talent en lijkt in Frankrijk de ruimte te krijgen om dit te laten zien. De 21-jarige coureur is explosief en kan zich goed staande houden in het klassiekerwerk; getuige een zevende plek in Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarnaast lijkt het met de vorm ook goed te zitten. In 2024 eindigde dit pareltje al vier keer op het podium. In Denain kan hij met ervaren mannen als Yves Lampart en Bert Van Lerberghe aan zijn zijde zomaar zijn eerste zege van het seizoen boeken.

Hoewel het sprintscenario het meest waarschijnlijk is op basis van de resultaten in het verleden, staan er ook enkele mannen aan het vertrek die op een kasseienstrook flink aan de boom kunnen schudden. Namens UAE Emirates, dat met Molano ook in de sprint kansen ziet, zijn namelijk Tim Wellens en Nils Politt op de startlijst gezet. Het duo maakte furore in het Openingsweekend door zowel op de zaterdag als de zondag de tweede plek te veroveren. Op de kasseien voelen zij zich thuis. Samen met Molano vormen zij een levensgevaarlijk trio. En dan hebben we nog niets eens gesproken over mannen als Mikkel Bjerg en António Morgado.

De mannen van UAE Emirates zijn echter zeker niet de enigen die zich als een vis in het water voelen op de twaalf kasseienstroken. Ook Stefan Küng leeft voor het klassieke voorjaar. Dit jaar kende de Zwitser een uiterst onaangename start van 2024. Na ‘slechts’ een zestiende plek in Omloop het Nieuwsblad staakte hij zijn werkzaamheden vanwege een miskraam van zijn vrouw. Na enige tijd met zijn familie hoopt de beresterke hardrijder van Groupama-FDJ zich te revancheren in Denain. Of hij dat moet kunnen? Zijn kwaliteiten op de kasseien staan buiten kijf.

We besluiten deze categorie met een Belg die uitstekend op dreef is in 2024: Laurenz Rex. De 24-jarige hardrijder van Intermarché-Wanty is een échte kasseienvreter in spe en wist dit jaar al zijn kwaliteiten te tonen. Een zesde plek in Omloop het Nieuwsblad en winst in Le Samyn bewijzen dat de Belg goed begonnen is aan het nieuwe seizoen. In de GP de Denain vindt de sterke Belg dan ook een parcours dat hem goed zou moeten liggen én dan is hij in een sprint ook absoluut niet kansloos.

In de laatste categorie zijn er dan ook enkele mannen, die hopen dat de hardrijders zich enigszins gedeisd houden in de GP de Denain. Dan denken we aan pure sprinters als Arne Marit en Milan Menten. Beide Belgen van respectievelijk Intermarché-Wanty en Lotto Dstny hebben in het verleden laten zien in de sprint de concurrentie de baas te kunnen zijn, maar zij zijn zeker niet de enigen. In een (eventuele) sprint is het namelijk ook uitkijken naar Lionel Taminiaux (Lotto Dstny), Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty), Sam Bennett, Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale), Jon Aberasturi (Euskaltel-Euskadi) en Stanisław Aniołkowski (Cofidis).

In een zware koers komen Mikkel Bjerg, António Morgado (UAE Emirates), Dries van Gestel, Anthony Turgis (TotalEnergies), Tom Devriendt (Q36.5 Pro Cycling), Damien Touzé (Decathlon AG2R La Mondiale), Lewis Askey, Fabian Lienhard (Groupama-FDJ), Timo Kielich, Lars Boven (Alpecin-Deceuninck) en Nicklas Amdi Pedersen (Tour de Tietema-Unibet) wellicht bovendrijven.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Juan Sebastián Molano

*** Arnaud De Lie, Tim Wellens

** Stefan Küng, Luke Lamperti, Amaury Capiot

* Arne Marit, Laurenz Rex, Jenthe Biermans, Max Walscheid

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Het belooft een frisse lentedag te worden, deze donderdag in Denain. De gemiddelde temperatuur zal schommelen rond de tien graden, maar de gevoelstemperatuur ligt wat lager, zo meldt Weeronline. Er is een zeer geringe kans op neerslag en de wind waait de gehele dag uit het oosten.

De Grand Prix de Denain is donderdag vanaf 14.00 uur live te volgen op Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl en Discovery+.