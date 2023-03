Voorbeschouwing: Grand Prix de Denain 2023 – Dokkeren over de kasseien

Met de E3 Saxo Classic, Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix maken we ons op voor de belangrijkste kasseiklassiekers, maar de Grand Prix de Denain wordt toch vaak over het hoofd gezien. En dat is onterecht! Deze Franse eendagskoers trekt ook over de nodige kasseistroken, en kent vaak een spannend koersverloop. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Voor wie nog op zoek is naar een goede vraag voor een wielerquiz, let op. ‘Wie was in 1959 de allereerste winnaar van de Grand Prix de Denain?’. Wie denkt aan een Fransman, Belg, Nederlander of Italiaan, komt bedrogen uit. De overwinning ging dat jaar naar een… Ier! Seamus Elliot wist als vaandeldrager van het Ierse wielrennen het pad te effenen voor volgende, nog succesvollere generaties. Ierse wielertoppers als Sean Kelly, Stephen Roche en Martin Early hebben veel te danken aan het pionierswerk van Elliot, de allereerste winnaar van de GP Denain.

Over het leven van Elliot valt een filmscript te schrijven, maar dan zonder happy end. De man die zich in 1962 in het Italiaanse Salò bijna tot wereldkampioen wist te kronen en als eerste Ierse wielrenner de gele trui mocht aantrekken in de Tour de France, zette in 1970 een punt achter zijn carrière. Als wielrenner beleefde hij de grootste successen, maar zijn leven na de koers was een stuk minder rooskleurig. In 1971, amper een jaar na zijn afscheid als wielrenner, werd Elliot in Dublin dood aangetroffen naast een jachtgeweer. Zelfmoord, dat was de keiharde conclusie in het autopsierapport.

Iedere winnaar van de Grand Prix de Denain heeft wel een verhaal, maar toch niet zo treurig als dat van Elliot. Door de jaren heen wisten heel wat toppers de Franse eendagskoers op hun naam te schrijven. Denk aan de eveneens veel te vroeg overleden José Samyn, oud-wereldkampioen Jean Stablinski, André Dierickx, Marc Demeyer, Willy Teirlinck, Walter Planckaert en Frank Hoste. De wielerwedstrijd in het Franse Noorderdepartement werd vaak gewonnen door een renner met aanleg voor de kasseien. We denken dan meteen aan Edwig Van Hooydonck, de oom van Jumbo-Visma-renner Nathan Van Hooydonck.

Van Hooydonck was de beste in 1989 en 1992, maar is niet de man met de meeste overwinningen in de Grand Prix de Denain. Die eer is weggelegd voor Jimmy Casper. De inmiddels 44-jarige Fransman kennen we vooral als sprinter en die snelle benen kwamen ook goed van pas in de GP Denain. Casper kwam in 2005, 2006, 2009 én 2011 als eerste over de streep en gaat vier met overwinningen dus fier aan kop. Van Hooydonck, Bruno Wojtinek (1987 en 1987) Frédéric Moncassin (1990 en 1991), Jaan Kirsipuu (1998 en 2001), Nacer Bouhanni (2014 en 2015) en Arnaud Démare (2013 en 2017) staan op twee overwinningen.

Met 27 overwinningen leverde niet Frankrijk, maar België de meeste winnaars af in de Grand Prix de Denain. Gabriel Borra was in 1960 de eerste, Jasper Philipsen in 2021 (voorlopig) de laatste. Nederland moet het doen met drie laureaten. Jans Koerts en Jeroen Blijlevens zorgden in de jaren negentig van de vorige eeuw voor Nederlands (sprint)succes, Mathieu van der Poel deed het in 2019 op een totaal andere manier. Nog gebutst en geschaafd van een zware val in Nokere Koerse trok Van der Poel in zijn Nederlandse kampioenstrui al vroeg in de aanval en wist hij in zijn gekende stijl een fraaie solo van goed tien kilometer af te ronden.

Vorig jaar

In de 63ste editie van de Grand Prix de Denain kon de organisatie uitpakken met de aanwezigheid van… Primož Roglič, Jonas Vingegaard en Daniel Felipe Martínez. Deze rondekleppers stonden niet meteen met winstambities aan de start, maar trokken vooral naar Denain om zich eens te testen op de Noord-Franse kasseien, met het oog op de kasseienrit in de Tour de France van 2022. Het zorgde voor extra dynamiek in de koers, en met name Roglič zou zich nog laten zien in de finale.

De vlucht van de dag bestond uit de Belgen Floris De Tier (Alpecin-Fenix), Milan Frenten (Sport Vlaanderen-Baloise), Emiel Vermeulen (Go Sport-Roubaix Lille Métropole), de Fransman Yoann Paillot (St Michel-Auber93) en een oud-winnaar van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen: Niki Terpstra (TotalEnergies). Het peloton liet begaan en zo kon de voorsprong van de vijf vluchters oplopen tot meer dan vijf minuten.

Terpstra, De Tier, Frenten, Vermeulen en Paillot begonnen met een voorgift van om en nabij de drie minuten aan de eerste kasseistrook van de dag: de 1.700 meter lange Haspres-Thiant. Op de daaropvolgende stroken van Monchaux-sur-Écaillon en Miang-Quérénaing spatte de kopgroep uiteen, maar Terpstra en co werden met nog goed dertig kilometer te gaan weer opgeslokt door het peloton. Een nieuwe fase in de wedstrijd kon beginnen, eentje die werd gekleurd door Roglič, Damien Touzé en drie coureurs van INEOS Grenadiers: Ben Turner, Magnus Sheffield en Jhonatan Narváez.

Deze vijf renners sprongen op de negende kasseistrook weg uit het peloton en begonnen met een halve minuut voorsprong aan de 1.800 meter lange Aversnes-le-Sec-Hordain, de laatste kasseistrook van de dag. Met nog tien kilometer te gaan was alles nog speelbaar, maar in de achtervolgende groep was er aanvankelijk niet echt sprake van een goed georganiseerde achtervolging. De sprintersteams wisten de boel echter op tijd te organiseren en zo het verschil met de vijf koplopers weer terug te schroeven.

Na een ziedende achtervolging werden de aanvallers onder de vod van de laatste kilometer opgeslokt en dus kregen we toch een sprint om de overwinning. Het was Adrien Petit die na een chaotische voorbereiding als eerste aanging, maar de sterke Fransman van Intermarché-Wanty-Gobert zette zijn sprint net te vroeg in en werd in de laatste honderd meter nog overvleugeld door Max Walscheid. De 28-jarige Duitser wist met enkele machtige lendenrukken Petit nog te remonteren en Dries De Bondt van zich af te houden. Het was voor Walscheid zijn eerste (individuele) zege sinds februari 2020.

Wedstrijdverslag

Parcours

De Grand Prix de Denain voert het peloton ook dit jaar weer via vier lastig te volgen lussen rond de omgeving van Denain, een klein industrieplaatsje in het beter bekende arrondissement Valenciennes. In de tweehonderd kilometer lange wedstrijd schuilt het gevaar niet in de eerste honderd kilometer, als het peloton via de westkant van de Schelde de eerste lus maakt, maar in het tweede deel van de koers.

Ook als de renners na een kilometer of veertig de Schelde oversteken en zij in de tweede lus richting de omgeving fietsen, waar later ook de finale verreden zal worden, blijft het gevaar uit. De organisatie heeft goed zijn best gedaan om de kasseienstroken zo lang mogelijk op te sparen. Hoe anders is dat als de renners na goed twee uur koers voor de tweede keer de finish in Denain bereiken. Vanaf dan begint de kasseipret.

In de laatste honderd kilometer moet het peloton dokkeren over goed 22 kilometer aan kasseien, verspreid over twee dezelfde lussen en in totaal twaalf kasseistroken. Na iets meer dan 111 kilometer is de 2,3 kilometer lange strook van Avesnes-les-Aubert-Carnières de strook die het bal opent. Hierna volgen de kasseistroken elkaar in rap tempo op, met onder meer die naar Quievy-Viesly (met een lengte van 3,7 kilometer ook de langste strook van de dag), Vertain-St-Martin-sur-Ecaillon (2,3 kilometer), Capelle-Ruesnes (1,6 kilometer) en Quérenaing-Verchain-Maugré (1,6 kilometer) als mogelijke scherprechters.

In de finale is het vooral uitkijken naar de strook naar Miang-Quérénaing. De organisatie heeft deze 2.500 meter aan kasseien bezaaide weg tussen Miang en Quérénaing de hoogste moeilijkheidsgraad gegeven, en is voor kasseienvreters een ideaal punt om eens flink aan de boom te schudden. Een laatste moment om het verschil te maken is op de Aversnes-le-Sec-Hordain-strook (1800 meter) op iets meer dan twaalf kilometer van de finish.

Na het afdraaien van deze strook, trekken de renners nog een laatste keer naar Denain, alwaar de winnaar van de 64ste Grand Prix de Denain zal worden gekroond.

Donderdag 16 maart, Denain – Denain (194,7 km)

Start: 11.05 uur

Finish: 15.35 tussen en 15.50 uur

Kasseistroken in de Grand Prix de Denain 2023

1. Avesnes-les-Aubert-Carnières (2.300 meter)

2. Quievy-Viesly (3.700 meter)

3. Saint-Python (1.500 meter)

4. Haussy-Haussy (800 meter)

5. Vertain-St-Martin-sur-Ecaillon (2.300 meter)

6. Escarmain-Pont-à-Pierres (1.400 meter)

7. Capelle-Ruesnes (1.600 meter)

8. Quérenaing-Verchain-Maugré (1.600 meter)

9. Miang-Quérénaing (2.500 meter)

10. Monchaux-sur-Écaillon (1.600 meter)

11. Haspres-Thiant (1.700 meter)

12. Aversnes-le-Sec-Hordain (1.800 meter)

Favorieten

Voor de 64ste editie van de Grand Prix de Denain is de organisatie erin geslaagd om heel wat interessante ploegen op te trommelen. Zo staan er tien WorldTeams en zes ProTeams aan het vertrek. Ook de continentale formaties CIC U Nantes Atlantique, Go Sport-Roubaix Lille Métropole en St Michel-Mavic-Auber93 hebben een uitnodiging op zak. Er zullen met andere woorden negentien ploegen aan de start verschijnen, donderdag in Denain.

Het is vooral uitkijken naar erkende kasseivreters en sprinters met de nodige fond. Met twaalf kasseistroken in de laatste pakweg 115 kilometer is het voor kasseivreters/klassiekerspecialisten zeker mogelijk om het verschil te maken, maar de koers eindigt toch best wel vaak in een sprint met een vrij grote groep. Neem nu de laatste tien jaar: met Arnaud Démare, Nacer Bouhanni, Daniel McLay, Kenny Dehaes, Jasper Philipsen en Max Walscheid waren de sprinters aan het feest.

We kijken allereerst naar rappe mannen die meer kunnen dan alleen sprinten. We komen dan al snel uit bij Olav Kooij. Wat goed is, komt snel, en dat geldt zeker voor de jonge Nederlander van Jumbo-Visma. De 21-jarige sprinter is nog maar bezig aan zijn tweede volledige seizoen bij de profs, maar heeft al zestien profoverwinningen achter zijn naam staan. Vorig jaar boekte hij maar liefst twaalf overwinningen en in 2023 staat de teller voorlopig op één. Vorige week spurtte hij in Parijs-Nice nog op overtuigende wijze naar dagwinst, voor Mads Pedersen en Tim Merlier. Toch geen misselijke tegenstanders.

Kooij is kortom prima op dreef en zal, nu die eerste zege van het seizoen binnen is, met nog meer vertrouwen aan de start staan van de GP Denain. Van de Nederlander is geweten dat hij razendsnel is, maar Kooij is veel meer dan alleen een sprinter. Hij kan zonder problemen een heuveltje verteren en draait zijn hand niet om voor een kasseistrook. Mochten we net als de voorbije jaren weer een sprint krijgen van een veertig- tot vijftigtal renners, dan moet Kooij daar zonder problemen bij zitten. En mocht hij onderweg toch kapseizen, dan zijn Timo Roosen, Tosh Van der Sande en Tim van Dijke adequate vervangers.

Arkéa-Samsic zal wellicht ook aansturen op een groepsspurt, in de wetenschap dat het met Hugo Hofstetter en Jenthe Biermans twee zeer snelle renners in de gelederen heeft. Hofstetter is koning regelmaat als het aankomt op ereplaatsen in koersen als de GP Denain. Ook dit seizoen verzamelde hij al dichte klasseringen bij de vleet. Tweede in La Samyn, zesde in de GP Criquielion en vierde in de GP Jean-Pierre Monseré, maar winnen blijft o zo moeilijk voor de 29-jarige Fransman. Is het donderdag wel weer eens raak? Met zijn kwaliteiten moet hij wel een eind kunnen komen.

Of gokt Arkéa-Samsic dit keer op de snelle benen van Jenthe Biermans? De 27-jarige coureur was dit jaar al de snelste in de Muscat Classic, na een sprint met een dertigtal renners, en opende het seizoen met een tweede stek in de Clàssica Comunitat Valenciana 1969. De Belg kan met andere woorden terugvallen op een snedige sprint, zeker na een zware koers, en dat maakt hem een geschikte kandidaat om de GP Denain te winnen. En wat doen we met de winstkansen van de derde sprinter van Arkéa-Samsic, David Dekker? De Nederlander was al tweede in een rit in de UAE Tour en moet deze koers ook perfect aankunnen.

Nu we toch in de Franse hoek zitten: Groupama-FDJ verschijnt met de piepjonge Paul Penhoët aan de start in Denain. Wielerliefhebbers die de beloftencategorie met interesse volgen, weten dat Penhoët een ontzettend groot sprinttalent is. De 21-jarige Fransman is bezig aan zijn eerste profseizoen, maar last van plankenkoorts heeft hij allerminst. Penhoët spurtte in de eerste maanden van het nieuwe wielerjaar al naar zeven top 10-klasseringen, in onder meer de Tour Down Under en de Volta ao Algarve. Kan hij zich ook al onderscheiden in een koers als de GP Denain? We zijn erg benieuwd.

Mocht Penhoët vanwege zijn jeugdigheid en gebrek aan ervaring niet aan sprinten toekomen, dan is er alsnog geen man overboord voor Groupama-FDJ. Bram Welten kan ook de rol van afmaker op zich nemen. De 25-jarige Nederlander is normaal sprintaantrekker voor Arnaud Démare, maar die laatste is er donderdag niet bij in Denain. Dit biedt mogelijkheden voor Welten, die in het verleden al goed presteerde in koersen van het kaliber-Denain. Zo was hij vorig jaar nog tiende in deze koers. Groupama-FDJ kan het verder over een andere, meer aanvallende boeg gooien met de talentvolle Britten Lewis Askey en Sam Watson.

Olav Kooij is the man to beat als het aankomt op een sprint met een grote groep, maar de Nederlander zal in een dergelijk scenario wel serieus rekening moeten houden met Juan Sebastián Molano. De Colombiaan is de beoogde afmaker namens UAE Emirates en is altijd een gevaarlijke klant in een sprint voor een overwinning. De wisselvallige Molano is wel eens niet op de afspraak, maar op goede dagen kan hij ook razendsnel uit de hoek komen. Zo won hij dit jaar in de UAE Tour een rit voor, juist, Olav Kooij. Krijgen we donderdag opnieuw een Nederlands-Colombiaans duel?

Heel wat kanshebbers zijn inmiddels de revue gepasseerd, maar we hebben het nog niet eens gehad over de winnaar van vorig jaar. Want ja, Max Walscheid staat aan de start om zijn titel te verdedigen. Vorig jaar was zijn overwinning allesbehalve verrassend te noemen, aangezien Walscheid in de weken voor de GP Denain al uitstekend op dreef was. Dit jaar is het – qua uitslagen – misschien een tikkeltje minder, al werd de sterke sprinter van Cofidis wel derde in een rit in de UAE Tour en zesde in de Clásica de Almería. Walscheid vormt samen met de eveneens rappe Piet Allegaert een niet te onderschatten duo.

We gaan toch voornamelijk uit van een sprint met een omvangrijke groep, maar dat wil niet zeggen dat de klassiekerspecialisten, rasaanvallers en baroudeurs bij voorbaat kansloos zijn. Verre van, en dat moet iemand als Taco van der Hoorn toch het nodige optimisme bezorgen. De Nederlander van Intermarché-Circus-Wanty wist met zijn kenmerkende manier van koersen al heel wat mooie successen te boeken. Hij was er in de voorbije Kuurne-Brussel-Kuurne toch ook weer aardig dichtbij. Wellicht dat hij in de Grand Prix de Denain weer kan uitpakken met een ouderwetse ‘Taco-solo’.

Van der Hoorn heeft dan aan Dries De Bondt misschien wel een goede metgezel. De Belg van Alpecin-Deceuninck staat eveneens bekend om zijn aanvalslust, maar koppelt dit ook vaak aan goede uitslagen en af en toe een hele fraaie overwinning. Denk maar aan zijn ritzege in de laatste Giro d’Italia, zijn Belgische wegtitel of zijn overwinningen in Halle-Ingooigem. De Bondt heeft na een zware koers bovendien een goede sprint in de benen, wat hij vorig jaar liet zien in de GP Denain. De voormalig Belgische kampioen moest in de spurt alleen zijn meerdere erkennen in Max Walscheid. Doet hij dit jaar één plaatsje beter?

Nog een renner waar we het nodige van verwachten: neoprof Thibau Nys. Voor de 20-jarige renner is de GP Denain zijn tweede wegkoers van het seizoen, na een succesvolle crosscampagne – met de U23-wereldtitel in Hoogerheide als hoogtepunt – en een langere rustperiode. Het is natuurlijk de vraag of Nys al voor de zege kan meedoen, maar met zijn snelle sprint is hij zeker een gevaarlijke klant. Daarnaast schuwt hij ook de aanval niet, wat altijd een goede eigenschap is voor een coureur.

In een (eventuele) sprint is het ook uitkijken naar Marc Sarreau (AG2R Citroën), Arne Marit en Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty), Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck), Cedric Beullens (Lotto Dstny), Szymon Sajnok (Q36.5 Pro Cycling), Stanisław Aniołkowski (Human Powered Health), Pierre Barbier en Emanuel Morin (CIC U Nantes Atlantique) en Rudy Barbier (St Michel-Auber93).

In een zware koers komen Rui Oliveira en Sjoerd Bax (UAE Emirates), Tom Devriendt (Q36.5 Pro Cycling) Stan Dewulf en Clément Venturini, (AG2R Citroën), Ludovic Robeet (Bingoal WB), Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic), Barnabás Peák (Human Powered Health) Mathias Vacek en Daan Hoole (Trek-Segafredo) en Dries Van Gestel en Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) wellicht bovendrijven.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Olav Kooij

*** Hugo Hofstetter, Juan Sebastián Molano

** Max Walscheid, Jenthe Biermans, Bram Welten

* Paul Penhoët, Thibau Nys, Dries De Bondt, Taco van der Hoorn

Deelnemerslijst

Weer en TV

Van erg prettig lenteweer is donderdag absoluut geen sprake. Het lijkt namelijk de hele dag te regenen in Denain en omstreken, zo meldt Weeronline. In de middag is er 65 tot 70% kans op neerslag. De gemiddelde temperatuur zal schommelen rond de tien graden, maar de gevoelstemperatuur ligt wat lager. In de ochtenduren staat er bovendien een stevige zuidenwind. Alles bij elkaar is dat een recept voor een zware koers.

De Grand Prix de Denain is donderdag vanaf 14.00 uur live te volgen op Eurosport 1 en via Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. Dit is ook terug te vinden in het artikel Wielrennen op TV.