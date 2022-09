Voorbeschouwing: Grand Prix Cycliste de Montréal 2022

Na twee jaar afwezigheid is ‘het Canadese tweeluik’ weer terug in het wielrennen. Zondag is de afsluiter in Montréal, een stad van ruim 1,7 miljoen inwoners in het Franstalige deel van Canada. Het heuvelachtige parcours is heel licht gewijzigd, maar nog altijd zwaar en heuvelachtig. Wie gaat Greg Van Avermaet opvolgen op de erelijst van de GP de Montréal? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Voor de UCI was het toevoegen van wielerwedstrijden op het hoogste niveau in Québec en Montréal een verdere stap in het streven naar mondialisering van de wielersport. Montréal had al een gevulde sporthistorie met de organisatie van het WK wielrennen in 1974, de Olympische Zomerspelen van 1976 en ook de jaarlijkse F1-autoraces.

Koersbaas Charly Mottet wist zijn wedstrijden goed te verkopen door te stellen dat dit ’twee van de zwaarste eendagswedstrijden’ op de wielerkalender waren. “Het zijn parcoursen voor sterke renners. Het zijn twee koersen die de mannen van de jongens scheiden. Een niet-prof houdt het hier niet langer dan vijf rondjes vol”, zei hij voor de eerste editie.

Het ‘Canadese tweeluik’ is in korte tijd uitgegroeid tot een begrip in de wielerwereld. Pas sinds 2010 staan ze op de kalender. Robert Gesink was destijds op overtuigende wijze de eerste winnaar in Montréal. Op de Côte Camillien-Houde liet de Condor van Varsseveld iedereen zijn hielen zien. Achter hem grepen Peter Sagan, Ryder Hesjedal en Haimar Zubeldia naast de winst.

In de jaren die volgden wist niemand zijn winst te prolongeren. Simon Gerrans werd in 2014 de eerste coureur die in een seizoen zowel Québec als Montréal op zijn naam schreef. Vier jaar later wist ook zijn landgenoot Michael Matthews de ‘dubbel’ te realiseren. Maar er was tot dat moment nog niemand die twee keer wist te winnen in Montréal, tot de vorige editie…

Twee jaar hebben de Grand Prix’ van Québec en Montréal moeten wachten op de terugkeer van het WorldTour-peloton. In 2020 en 2021 gooide de coronacrisis roet in het eten, vanwege reisbeperkingen, quarantaineverplichtingen en andere logistieke problemen. Maar nu zijn de Canadese koersen weer helemaal terug en kunnen we op zoek naar een opvolger voor Greg Van Avermaet.

Laatste tien winnaars Grand Prix Cycliste de Montréal

2021: Niet verreden vanwege coronacrisis

2020: Niet verreden vanwege coronacrisis

2019: Greg Van Avermaet

2018: Michael Matthews

2017: Diego Ulissi

2016: Greg Van Avermaet

2015: Tim Wellens

2014: Simon Gerrans

2013: Peter Sagan

2012: Lars Petter Nordhaug

Vorige editie

In 2019, de laatste keer dat de GP Montréal verreden werd, was er een vijfkoppige vluchtersgroep met daarin vier Canadezen; Ryan Anderson (Rally UHC), Nicolas Zukowsky (Floyd’s Pro Cycling), Matteo Dal-in (Rally UHC) en Charles-Étienne Chrétien (Interpro Cycling Academy) en de Israëliër Guy Sagiv (Israel Cycling Academy). Zij wisten een maximale voorsprong van bijna twaalf minuten te vergaren.

Op meer dan zestig kilometer van de streep opende Daniel Martin de debatten. Zijn vurige demarrage elimineerde niet alleen enkele sprinters, maar ook Richie Porte en Geraint Thomas. De aanval van de Ier werd kort daarna opgevolgd door een demarrage van een jonge Remco Evenepoel, maar een achtervolgende groep haalde hem een paar kilometer later weer terug. In het uitgedunde peloton, dat meermaals in groepjes versplinterde, viel het in de tweede helft van de wedstrijd amper stil.

De finale van de race werd op elf kilometer van de streep geopend door Nans Peters. Het bleek een inleidende versnelling voor zijn ploeggenoot Benoît Cosnefroy, die zijn solo tot 2,5 kilometer van het einde wist te rekken. Op dat punt kreeg hij als eerste gezelschap van landgenoot Julian Alaphilippe. In een groepje achter het kopduo was het met name Peter Sagan die veel kopwerk deed. Die inspanning deed hem in het slot de das om.

Alaphilippe en Cosnefroy werden op een paar honderd meter van de streep toch nog teruggegrepen, waardoor een vijftiental renners voor de zege kon sprinten. Van Avermaet bleek over het beste eindschot te beschikken en sprintte overtuigend naar de overwinning.

Uitslag Grand Prix Cycliste de Montréal 2019

1. Greg Van Avermaet (CCC) in 6u09m38s

2. Diego Ulissi (UAE Emirates) allen in z.t.

3. Iván García (Bahrain Merida)

4. Tim Wellens (Lotto Soudal)

5. Michael Valgren (Dimension Data)

Wedstrijdverslag

Parcours

De Grand Prix Cycliste de Montréal is een omloop door de Canadese stad Montréal met daarin enkele hellingen. Maar liefst achttien keer moeten de renners de omloop van 12,3 kilometer afleggen met daarin 269 hoogtemeters. Dat zorgt voor een totaal van 221,4 kilometer met bij elkaar 4.842 hoogtemeters. Dat zijn er ruim 100 meer dan de laatste keer in 2019.

Kort na de passage aan start-finish loopt de weg omhoog op de Côte Camillien-Houde (1,8 km aan 8%) in het Parc du Mont-Royal, gevolgd door een bijna twee kilometer lange afdaling over brede wegen. Als de omloop bijna zes kilometer onderweg is, moet er op de Côte de Polytechnique (780 meter aan 6%) worden geklommen. Op deze klim loopt het wegdek over 200 meter bovendien aan 11% op.

Wat volgt is een korte afdaling over een hobbelig wegdek, waarna vaart gemaakt wordt richting de korte Pagnuelo (535 meter aan 7,5%). De top van deze heuvel ligt een kleine drie kilometer voor de finish. De finale speelt zich af op Avenue du Parc, waar ook werd gestart. Eerst wordt de straat afgedaald, waarna aan de overzijde terug moet worden geklommen naar de aankomststreep. De laatste 560 meter lopen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4%.

Zondag 11 september, Grand Prix Cycliste de Montréal: Montréal – Montréal (221,4 km)

Start: 10.15 uur / 16.15 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.30 uur / tussen 22.15 en 22.30 uur

Favorieten

Het peloton in de GP de Montréal bestaat uit 21 ploegen van maximaal zeven renners. Alle achttien WorldTeams zijn verplicht om aan de start te staan. Alpecin-Deceuninck heeft de verplichte wildcard ingeleverd, waardoor Arkéa-Samsic en TotalEnergies de enige twee ProTeams aan het vertrek zijn. Een Canadese nationale selectie maakt het deelnemersveld compleet.

De titelverdediger is dus van de partij. Greg Van Avermaet koerste drie jaar geleden nog voor CCC, dat inmiddels ter ziele is gegaan. Bij AG2R Citroën maakt hij zijn rentree in Canada op een parcours dat op zijn maat gesneden is, maar Benoît Cosnefroy, Aurélien Paret-Peintre en Clément Venturini mogen zich ook uitleven. Cosnefroy wist vorig jaar nog de WorldTour-koers Bretagne Classic te winnen van wereldkampioen Julian Alaphilippe. Een hoogvorm ontbreekt nog wel bij de Fransen en de Belg van AG2R Citroën.

Maar de grote favoriet vinden we bij Jumbo-Visma. Wout van Aert is the man to beat in het Canadese tweeluik. De manier waarop hij onlangs de Bretagne Classic in Plouay won, was al indrukwekkend. Van Aert plaatste zelf de nodige demarrages en moest ook meermaals in de achtervolging, waarna hij ook nog de sprint won. In Montréal kan hij ook op meerdere manieren winnen. Zijn ploeg kan met Christophe Laporte nog een andere puncheur uitspelen. Aan Pascal Eenkhoorn, Tobias Foss, Timo Roosen, Tosh Van der Sande en Nathan Van Hooydonck om de koers te controleren of juist hard te maken in dienst van Van Aert en Laporte.

Michael Matthews weet hoe het is om te winnen in Canada. In 2018 sloeg Bling een dubbelslag in Québec en Montréal. Nu vier jaar later rekent zijn ploeg BikeExchange-Jayco op hem in de belangrijke strijd tegen degradatie. Onlangs in de Maryland Cycling Classic lukte het Matthews niet om belangrijke UCI-punten binnen te slepen, dus zal er nog meer druk komen te staan op zijn prestatie in Montréal. Vooral Nick Schultz lijkt hem te moeten ondersteunen tot diep in de finale.

Israel-Premier Tech is ook verwikkeld in die degradatiestrijd. De ploeg zal hopen dat Giacomo Nizzolo standhoudt en kan sprinten om de winst, maar voor Maryland-winnaar Sep Vanmarcke en Jakob Fuglsang zal het op aanvallen aankomen. Een eervolle vermelding voor Hugo Houle, die afgelopen Tour een knappe ritzege boekte en hier in eigen land zich graag wil laten zien. Lotto Soudal zakt zonder uitgesproken kopman naar Canada. Harm Vanhoucke en Sylvain Moniquet lijken de belangrijkste kandidaten op een goede uitslag, maar van hen staat alleen Moniquet in de top-10 best scorende renners van Lotto Soudal in 2022. En die stand is weer belangrijk in de strijd tegen degradatie. Alle ballen op Moniquet, dus?

De grotere favorieten vinden we bij UAE Emirates, waar Tadej Pogačar zijn opwachting maakt. Na zijn tweede plaats in de Tour de France reed hij alleen nog de Clásica San Sebastián (DNF) en de Bretagne Classic (89ste). In aanloop naar het WK wielrennen en het Italiaanse najaar zal Pogačar toch aan zijn vorm moeten schaven. De Sloveen heeft baat bij een harde koers. Mocht hij vroeg ten aanval trekken, dan zal dat het koersverloop gaan bepalen. Met Diego Ulissi heeft Pogi een gevaarlijke compagnon, terwijl ook Davide Formolo, Alessandro Covi en George Bennett goed uit de voeten kunnen in Montréal.

Bij Intermarché-Wanty-Gobert zijn alle ogen gericht op Biniam Girmay. De heuvelspecialist uit Eritrea krijgt een volledige ploeg in zijn dienst, met onder meer Andrea Pasqualon en Loïc Vliegen. De nog maar 22-jarige Girmay geraakt langzaam weer in vorm, getuige zijn zesde plaats in de Bretagne Classic en zijn vierde plek in de Tour du Doubs. Bij Quick-Step-Alpha Vinyl krijgen de mannen van de tweede lijn hun kans bij de afwezigheid van Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel. Talenten als Mauri Vansevenant, Andrea Bagioli en Mauro Schmid zullen de koers wel hard moeten maken.

Matej Mohorič won dit jaar met Milaan-San Remo al een monument, maar in de Tour de France kwam hij er niet aan te pas en sindsdien reed hij alleen een DNF in San Sebastián. De Sloveense daalspecialist kan in Montréal aanvalslustig koersen, maar er is geen handvat om aan te nemen dat hij in vorm is. Van Pello Bilbao kunnen we dat wel zeggen. De Bask won onlangs een etappe in de Deutschland Tour en werd er tweede in het algemeen klassement. Met zijn rappe sprint is hij een gevaarlijke klant, zeker na een zware koers. Jan Tratnik, volgend jaar Jumbo-Visma, is een andere hardrijder die het de favorieten erg moeilijk kan maken.

De kans op een nieuwe Belgische zege in Montréal is behoorlijk groot, want naast Van Aert staat ook Jasper Stuyven aan de start. Bij Trek-Segafredo zal hij geflankeerd worden door Quinn Simmons en Toms Skujiņš, nog twee renners die op dit parcours zich kunnen mengen in de finale. Mocht het uitdraaien op een sprint van een kleine groep of een klein peloton, dan zal Stuyven naar voren geschoven worden. Movistar zal alles op alles zetten om Alex Aranburu in goede positie af te zetten in de slotfase. De Baskische puncheur moet in Canada voor de nodige UCI-punten zorgen voor het Spaanse team en moet het dan vooral hebben van zijn sprint. Iván García kan daar ook nog een steentje aan bijdragen, als lead out of als tweede sprinter in de top-10.

In de Maryland Cycling Classic greep EF Education-EasyPost naast de overwinning, maar eindigde de ploeg wel met drie man in de top-6. Neilson Powless, Andrea Piccolo en Magnus Cort wisten belangrijke UCI-punten te scoren. Zij zijn meteen doorgevlogen naar Canada om daar dit kunststukje te herhalen, maar in een volledig WorldTour-peloton krijgen ze dat niet cadeau. Wel is de roze formatie flink versterkt ten opzichte van Maryland, want Alberto Bettiol en Ruben Guerreiro zijn ook van de partij. De Italiaan bereidt zich voor op het WK, waar hij de kopman van de Azzuri is. Reken maar dat EF Education-EasyPost de koers zal kleuren. Bettiol, Powless, Piccolo en Cort kunnen bovendien allemaal rekenen op een goed eindschot.

INEOS Grenadiers heeft met Geraint Thomas, Daniel Felipe Mártinez en Adam Yates wel enkele grote namen in de selectie, maar zij hebben niet het profiel om te winnen in Montréal. Eddie Dunbar en Ben Swift zijn met hun puncheursbenen wel in staat om het af te maken, maar de kans is groot dat er in een ontsnapping bijna altijd iemand meezit die sneller is in de sprint.

Er is nog een grote groep outsiders in een heuvelkoers als deze. Groupama-FDJ heeft onder meer David Gaudu en Attila Valter in de gelederen, terwijl Team DSM met Romain Bardet, Søren Kragh Andersen en Andreas Leknessund afreist naar Noord-Amerika. SKA wist onlangs nog vierde te worden in de Ronde van Denemarken en Leknessund greep de eindwinst in de Arctic Race of Norway. Bij Cofidis worden klimmers Guillaume Martin en Ion Izagirre naar voren geschoven en bij TotalEnergies is het de vraag of Peter Sagan zijn vorm heeft gevonden. Anders kunnen Pierre Latour en Anthony Turgis hun kans pakken. Arkéa-Samsic levert Warren Barguil af.

Op het moment van publiceren moet de Grand Prix de Québec nog verreden worden. Mogelijk vinden daarna nog wijzigingen plaats in deze voorbeschouwing.

Favorieten volgens WielerFlits:

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Zondag wordt het prima koersweer in Montréal voor de renners. In de middag schijnt de zon door wat bewolking heen en stijgt de temperatuur tot 25 graden Celsius, aldus Weeronline. Er staat een matige wind uit het zuiden en de kans op neerslag is 15%.

De GP de Montréal is zondag in zijn geheel te zien op de Eurosport Player en GCN+. De uitzendingen beginnen al om 15.45 uur en duren tot 23.00 uur. Vanaf 21.00 uur is de koers ook live te zien op Eurosport 2.