Niels Bastiaens • vrijdag 13 oktober 2023 om 10:00

Voorbeschouwing: GP Oisterwijk 2023 – Repetitie voor NK veldrijden 2025 met seizoensdebuut Vas

Als de absolute toppers niet aanwezig zijn, levert dat leuke kansen op voor de renners van de tweede rij. De Grote Prijs van Oisterwijk staat volledig achter die filosofie, en levert een aantal leuke namen af om er, op dezelfde dag als de Wereldbeker in Waterloo, een aantrekkelijke cross van te maken. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars GP Oisterwijk

Mannen

2022: Ryan Kamp

2021: Tom Meeusen

Vrouwen

2022: Puck Pieterse

2021: Maud Kaptheijns

Vorige editie

Uitslag GP Oisterwijk 2022, mannen

1. Ryan Kamp in 56m46s

2. Jens Adams op 7s

3. Witse Meeussen op 9s

4. Emiel Verstrynge op 11s

5. Jente Michels op 13s

Uitslag GP Oisterwijk 2022, vrouwen

1. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck)

2. Kata Blanka Vas (SD Worx) op 31s

3. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 36s

4. Aniek van Alphen (777) op 1m00s

5. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristadts) op 1m06s

Parcours

Het parcours van de GP Oisterwijk is uitgetekend in het Landal Vakantie Park Klein Oisterwijk. Het betreft een omloop van 2.900 meter, waarvan iets meer dan 2.000 meter weiland. Interessant zijn de zandstroken rondom de zwemvijvers en op het beachvolleybalveld, die de cross meteen extra technisch maken.

“Verder hebben we wat kleine aanpassingen gedaan, omdat er in het vakantiepark extra huisjes worden bijgezet en men maar blijft uitbreiden. Het blijft logistiek wel een prachtige locatie voor ons. Wereldbeker-waardig ook, zo krijgen we ieder jaar te horen in de juryrapporten. Een zeer mooi compliment”, aldus Hans Cornelis van het organisatiecomité.

Extra hindernissen op het parcours zijn een trappenpartij van 14 treden, een fietsbrug en een balkenpassage waarbij beide balken 40 centimeter hoog zijn. Een interessante parkcross, op de omloop van het NK veldrijden 2025.

Programma & info

Programma zondag 15 oktober 2023

09u30: Nieuwelingen jongens

10u30: Nieuwelingen meisjes

12u00: Junioren mannen

13u45: Vrouwen elite – U23 – junioren

15u15: Mannen elite – U23

Locatie:

Streekpark Klein Oisterwijk, Oirschotsebaan 6-8a, Oisterwijk

Gratis toegang!

Praktische info:

Website organisatie

Facebook organisatie

Deelnemerslijsten

Favorieten mannen

De organisatie mikt in de eerste plaats op de thuisblijvers van de Wereldbekermanche in Waterloo, maar bij de mannen komt men er toch redelijk karig van af. Met Gerben Kuypers hebben we wel een duidelijke topfavoriet. Kuypers werd met zijn zesde plaats op het WK in Hoogerheide de revelatie van vorig crossseizoen, en kwam bij de eerste krachtmeting goed voor de dag. Naar eigen zeggen had hij de benen om te winnen.

Joran Wyseure en Victor Van de Putte hadden dit seizoen ook al de benen om te winnen, want de kersverse profs mochten al juichen in het buitenland, waar ze op zoek gingen naar belangrijke UCI-punten.

Wyseure deed een goede zaak in het Duitse Bad Salzdetfurth, terwijl Van de Putte het nog iets verder ging zoeken in het Tsjechische Ostrava. Of die overwinningen een goede waardemeter betekenen, zal moeten blijken.

Verder is er een hele rist renners, die we bij de outsiders mogen rekenen. Corné van Kessel is de meest ervaren crosser aan de start, wat hem altijd gevaarlijk maakt. Maar het jonge geweld van de Europese beloftekampioen Emiel Verstrynge en Arne Baers, negende in Beringen, zullen hem van de troon proberen te stoten. Om nog te zwijgen van Stan Godrie en Mees Hendrikx.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Gerben Kuypers

** Joran Wyseure, Victor Van de Putte

* Corné van Kessel, Emiel Verstrynge, Arne Baers

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen zien we enkele wereldtoppers aan de start staan. Niet in het minst de Hongaarse Blanka Vas, die in Oisterwijk pas aan haar crossseizoen begint. Vorig jaar pakte de renster van SD Worx uit met een verschroeiende seizoensstart, om in de kerstperiode wat gas terug te nemen. Benieuwd hoe ze het nu aanpakt, want haar wegseizoen was niet voor de poes. Vas reed zowel de Vuelta als de Giro, en in die laatste won de 22-jarige zelfs een rit.

Denise Betsema zou op papier altijd de topfavoriet moeten zijn, maar de Nederlandse gaf zelf al aan dat ze nog met een trainingsachterstand kampt. Ook Annemarie Worst mist naar eigen zeggen nog de hardheid om mee te doen met de besten, nadat ze in de zomer veel last had van knieproblemen. De twee zijn dus zeker niet in hun beste vorm, maar in dit deelnemersveld weet je nooit.

Jonge Nederlandse talenten mogen ons ook altijd verrassen. Aniek van Alphen weet wat het is om te winnen op het hoogste niveau, want ze was vorig jaar al de beste in Boom en Essen. Ook dit jaar is ze sterk uit de startblokken geschoten in Beringen.

Lauren Molengraaf is met haar 18 lentes nog een pak jonger en komt eigenlijk nog maar net kijken. Het zou niet fair zijn om hoge verwachtingen op te leggen aan iemand die pas van de junioren is overgekomen, maar we zijn stiekem wel benieuwd hoe de Europese kampioene het in dit veld doet.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Blanka Vas

** Aniek van Alphen, Annemarie Worst

* Denise Betsema, Jana Dobbelaere, Lauren Molengraaf

Weer en TV

Er is geen rechtstreekse verslaggeving op tv voorzien.

Het lijkt een kille herfstdag te worden met maximumtemperaturen van om en bij de 11 graden Celsius, als we Weeronline mogen geloven. In de voormiddag wordt er nog wat regen verwacht, wat voor een nat laagje op het parcours kan zorgen. De wind blaast aan drie Beaufort.