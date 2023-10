Niels Bastiaens • dinsdag 10 oktober 2023 om 08:30

GP Oisterwijk omarmt thuisblijvers van de Amerikaanse crossen: “Een bewuste keuze”

De Grote Prijs van Oisterwijk is nog maar aan haar derde editie als internationale veldrit toe, maar weet goed waar het mee bezig is. Juist door zich vlak tegenover het Amerikaanse luik van de Wereldbeker te positioneren, hoopt het alle thuisblijvers aan het vertrek te krijgen. WielerFlits neemt je mee in de historie.

Achter de organisatie van de GP van Oisterwijk zit de Stichting Wielerronde Moergestel/Oisterwijk, die al 43 jaar wedstrijden op de kalender brengt. “We bestaan uit een bestuur van negen man, en het enige wat wij doen is wedstrijden organiseren”, legt voorzitter Hans Cornelis uit. “De GP van Oisterwijk is uiteraard ons paradepaartje. Vroeger organiseerden we daarnaast ook een jeugdwielerronde in het dorp, maar dat is vandaag de dag bijna niet meer te doen door de vele verkeersobstakels en vergunningen die je nodig hebt om dat tot een goed einde te brengen.”

De eerste veertig jaar vond de veldrit plaats op de nationale kalender. “Maar toen we twee keer de organisatie van het NK veldrijden voor de jeugdrenners in handen kregen, merkten we dat we nog niet aan ons plafond zaten en dat we misschien wel een groter evenement zouden aankunnen. We dachten: misschien moeten we eens gek doen, door een C2-cross te organiseren.”

De grote stap werd gezet in 2021, toen men met Tom Meeusen en Maud Kaptheijns al meteen twee relatief grote namen op de erelijst kreeg. Puck Pieterse en Ryan Kamp, twee wereldkampioenen bij de beloften, deden een jaar later nog straffer. En dat ondanks de concurrentie met het Amerikaanse luik van de Wereldbeker.

“Een bewuste keuze”, zegt Cornelis. “Alle organisatoren willen o zo graag in de kerstperiode organiseren. Wij niet. In die periode is er al aanbod genoeg. Kijk, wij hebben nog geen budget om startpremies uit te betalen, dus moesten we iets anders verzinnen waarom renners bij ons willen komen rijden. Door ons vroeg op het seizoen tegenover de Amerikaanse crossen te positioneren, trekken wij alle renners aan die niét in Amerika rijden, maar wel lekker dichtbij huis op een gemakkelijke manier UCI-punten willen pakken. Dat is tijdens de eerste edities goed uitgepakt.”

Het Landal Vakantie Park Klein Oisterwijk is in 2025 ook gastheer van het NK veldrijden voor de profs, wat de GP van Oisterwijk nog aantrekkelijker maakt. Maar dat NK is geen einddoel. “We kregen na de afgelopen twee edities via de juryrapporten te horen dat we Wereldbeker-waardig zijn. Een mooie erkenning, maar dat willen we niet. Het verschil tussen een nationale cross en een C2 was al zo groot, dat we niet te snel willen gaan. Evolueren tot een C1-cross kan op termijn wel, maar wij vinden onze positie op de kalender veel belangrijker en hopen zo om elk jaar interessante namen te lokken.”

Laatste winnaars GP Oisterwijk

Mannen

2022: Ryan Kamp

2021: Tom Meeusen

Vrouwen

2022: Puck Pieterse

2021: Maud Kaptheijns