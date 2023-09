Youri Coudron • donderdag 14 september 2023 om 20:06

Voorbeschouwing: Gooikse Pijl 2023 – Een feestje voor de sprinters in Vlaams-Brabant

Het zijn de rappe mannen die zondag 17 september mikken op de winst in de Gooikse Pijl. Dat is ook niet zo gek, wanneer men een blik werpt op het parcours. De koers is op het lijf geschreven van de spurtbommen en dus lonkt een massasprint. Aan sprinters is er dan ook geen gebrek in het Vlaamse Gooik. Wie volgt Gerben Thijssen op en mag de handen in de lucht steken? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Wielerclub Gooik Sportief was al lange tijd voor het oprichten van de Gooikse Pijl, die sinds dit jaar de Ixina-Gooikse Pijl p/b Lotto heet, actief in het wielrennen. Alles begon met de organisatie van het wereldkampioenschap wielrennen voor junioren in 1976, en later was Gooik ook vaste aankomstplaats van de Ronde van België voor elite zonder contract en het provinciaal kampioenschap in dezelfde categorie.

Hoewel Gooik dus geen onbekende naam in het wielrennen was, werd pas in 2004 voor het eerst de Gooikse Pijl georganiseerd. De Belg Renaux Boxus blijft altijd aan deze koers verbonden. Hij klopte Iljo Keisse en werd zo de eerste winnaar van de Gooikse Pijl. Van 2005 tot en met 2011 schakelde Gooik Sportief over naar een nationale interclubwedstrijd, om vanaf 2012 deel uit te maken van de UCI-kalender.

In eerste instantie was de koers een UCI 1.2-wedstrijd, waarna de wedstrijd in 2018 een UCI 1.1-status kreeg. In de jaren voor 2018 was het de Belgen tegen de rest. In zes edities wist driemaal een Belg te winnen. Roy Jans (2014), Oliver Naesen (2015) en Kenny Dehaes (2017) hielden de eer van het thuisland hoog. Sinds 2018 zijn louter bekende namen succesvol. Met winnaars als Jordi Meeus, Danny van Poppel, Fabio Jakobsen en Gerben Thijssen bleef het aandeel van de Lage Landen groot.

Laatste tien winnaars Gooikse Pijl

2022: Gerben Thijssen

2021: Fabio Jakobsen

2020: Danny van Poppel

2019: Pascal Ackermann

2018: Jordi Meeus

2017: Kenny Dehaes

2016: Aidis Kruopis

2015: Oliver Naesen

2014: Roy Jans

2013: Vegard Brugge

Laatste editie

In de editie van vorig jaar ontstond een traditionele kopgroep van vijf, die drie minuten voorsprong kreeg. Het ging om de mannen Jonas Abrahamsen (Uno-X), Stephen Bassett (Human Powered Health), Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), Sander de Pestel (Sport Vlaanderen-Baloise) en de Nederlander Rens Tulner (Metec-Solorwatt). Quick-Step-Alpha Vinyl zorgde vanuit het peloton voor de controle.

Het gat werd door wat hulp van andere ploegen in het peloton al flink gereduceerd, toen de renners begonnen aan de laatste vijftig kilometer. Met nog zo’n dertig kilometer te gaan, terwijl de kopgroep nog minder dan een minuut had, kwam er in het peloton een versnelling van Ward Vanhoof. De aanval slaagde niet, maar het spel kwam wel op de wagen.

Zowel Alpecin-Deceuninck als Lotto Soudal probeerde het op de kant te gooien, maar ook deze actie mislukte. Bij het ingaan van de laatste tien kilometer kwam alles weer bij elkaar. De wedstrijd zou uitlopen op een massasprint, ondanks een onrustige slotfase. In de sprint lag Jasper Philipsen aanvankelijk op kop, maar Gerben Thijssen kwam er in de slotmeters overheen.

Uitslag Gooikse Pijl 2022

1. Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux)

2. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

3. Max Kanter (Movistar)

4. Piet Allegaert (Cofidis)

5. Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco)

Parcours

Het parcours is ondanks de nieuwe naam in 2023 nog identiek aan die van de twee voorgaande edities. Dit wil zeggen dat de sprinters opnieuw een aangenaam parcours uitgestippeld zien.

De renners vertrekken vanuit Halle voor een tamelijk vlakke koers. Na een kleine 25 kilometer passeren ze in Gooik voor een eerste maal de streep, waarna nog acht keer een plaatselijke ronde verreden moet worden. Deze lus is 21,8 kilometer lang en bevat geen noemenswaardige hellingen, al glooit het wel wat. Dit zal voor de sprinters geen problemen opleveren.

In de lokale ronde door het Vlaams-Brabantse land komt het peloton langs Leerbeek, Oetingen, Vollezele, Denderwindeke – een gemeente die we nog kennen uit de oude Ronde van Vlaanderen – om vervolgens weer terug te keren richting Gooik. Na 199 kilometer vindt de finish in de Strijlandstraat plaats. De laatste bocht is op zo’n 800 meter voor de aankomst. Op 400 meter buigt de weg nog wat af naar links, dus positionering gaat belangrijk zijn.

Zondag 17 september, Gooikse Pijl: Halle – Gooik (199 km)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.20 en 17.00 uur

Technische gids

Favorieten

De organisatie van de Ixina-Gooikse Pijl p/b Lotto kan in de handen wrijven. Liefst zeven WorldTour-teams maken hun opwachting in de Vlaamse eendagskoers. In totaal staan 23 ploegen aan de start en zij hebben ieder hun rappe mannen meegenomen. Het sprintfestijn in Gooik trekt enkele grote namen.

Eén van deze grote namen, en tevens de runner-up van vorig jaar, is Jasper Philipsen. De Belg in dienst van Alpecin-Deceuninck draait een uitstekend seizoen. Een sterk voorjaar met winst in sprintklassiekers als Brugge-De Panne en de Scheldeprijs wist Philipsen een mooi vervolg te geven in de Tour de France. Vier etappezeges en winst in het puntenklassement getuigen van zijn dominantie. Ook recentelijk bevestigde de Belg zijn vorm. In de Renewi Tour hield de Belg in de eerste etappe mannen als Olav Kooij en Tim Merlier achter zich.

Over Olav Kooij gesproken, het Jachtluipaard van Numansdorp is er in Gooik ook bij en blaakt van het zelfvertrouwen. In de Renewi Tour kwam de sprintparel van Jumbo-Visma nog net tekort voor een ritzege, maar in de Tour of Britain was hij ontketend. Met vier ritzeges op een rij presteerde Kooij iets uitzonderlijks. Al moet hij het zondag wel zonder luxe lead-out Wout van Aert doen.

In die Tour of Britain was de sprinttrein van Jumbo-Visma de plaaggeest van Ethan Vernon. De Brit in dienst van Soudal Quick-Step reed viermaal in de top-3, maar een zege was hem niet gegund. Vernon beschikt dus wel over de juiste benen om een gooi te doen naar de zege in de Gooikse Pijl, ware het niet dat Fabio Jakobsen ook aan de start verschijnt. Samen vormen de mannen een gevaarlijk duo, maar wij vermoeden dat Jakobsen een streepje voor heeft. De regerend Europees kampioen zal een week voor het EK nog een laatste keer willen schitteren in zijn kampioenstrui.

Zo blijven we na Kooij en Jakobsen op Nederlandse bodem, want ook Dylan Groenewegen meldt zich aan de start in Halle. In de Tour kwam de Amsterdammer niet aan een ritzege, maar reed hij wel viermaal naar een top-5-notering. Winnen lukte echter voor het laatst drie maanden geleden in Slovenië, waar het deelnemersveld beduidend minder sterk was dan aankomende zondag. In Gooik krijgt de Leeuw van Amsterdam een nieuwe kans om weer op het hoogste schavot te geraken.

Iemand die niet ver terug hoeft te kijken voor zijn laatste zege is Arnaud De Lie. In het Canadese Québec wist de nog pas 21-jarige Belg afgelopen week nog de winst te grijpen. Dit bracht de teller voor De Lie alweer op acht zeges voor dit jaar. Maakt de Belg daar zondag negen van? Binnen het team lijkt hij de voorkeur te krijgen boven Caleb Ewan, die ook aan de start lijkt te staan. De Australische sprinter kent een roerige tijd bij zijn ploeg, maar zeg nooit nooit.

Waar Soudal Quick-Step en Lotto Dstny dus een duo aan sprinters aan de start brengen, is Intermarché-Circus-Wanty baas boven baas. Ondanks de absentie van titelverdediger Gerben Thijssen heeft de ploeg met Arne Marit, Biniam Girmay en Mike Teunissen drie ijzers in het vuur. Hoewel Girmay normaal gesproken de beste papieren heeft, verkeert de Eritreeër sinds de Tour in een vormdip. Daarom verwachten wij dat zijn ploegmaats uit de Lage Landen betere papieren hebben voor zondag.

Nog zo’n sprinter die niet in de beste vorm van zijn leven verkeert is Giacomo Nizzolo. De Italiaan in dienst van Israel Premier-Tech noteerde slechts één zege dit seizoen, maar mag in dit deelnemersveld niet uitgevlakt worden. Dit laatste geldt ook voor de Belg Milan FretinDe jongeling van Flanders-Baloise is nog geen grootwinnaar, maar noteerde recentelijk meerdere top-10-noteringen in rondes als de Tour of Britain en de Renewi Tour. Eentje om naar uit te kijken!

Andere rappe mannen om in de gaten te houden, zijn Coen Vermeltfoort (VolkerWessels), Joren Bloem (TDT-Unibet), Itamar Einhorn, Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech), Erlend Blikra (Uno-X) Davide Persico, Alexander Salby (Bingoal WB) en Sasha Weemaes (Human Powered Health).

Het definitieve deelnemersveld voor de Gooikse Pijl 2023 is nog niet bekend. Daarom staat het favorietendeel nog niet vast. Dit kan op een later moment nog wijzigen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jasper Philipsen

*** Olav Kooij, Fabio Jakobsen

** Arnaud De Lie, Dylan Groenewegen, Arne Marit

* Giacomo Nizzolo, Milan Fretin, Ethan Vernon, Mike Teunissen

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Het is zondag goed toeven in Gooik. Het wordt maximaal 26 graden en het zonnetje zal volop schijnen. De wind komt uit het oosten en komt niet verder dan windkracht 2. Prima koersweer!

De Gooike Pijl is net als vorig jaar live te zien op televisie in België. Proximus Pickx zendt de wedstrijd vanaf 14.15 uur uit.