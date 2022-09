Gerben Thijssen verslaat Jasper Philipsen na millimetersprint in Gooikse Pijl

Gerben Thijssen heeft de Gooikse Pijl op zijn naam geschreven. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert was in de massasprint sneller dan Jasper Philipsen. Dylan Groenewegen eindigde als vijfde, Fabio Jakobsen finishte niet in de top-tien.

Het parcours van de Gooikse Pijl 2022 was identiek aan dat van vorig jaar. Dat betekende: een overwegend vlakke en een grote kans op een massasprint. Fabio Jakobsen, de winnaar van vorig jaar, stond opnieuw aan het vertrek en was een van de grote favorieten. Ook Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, Mark Cavendish, Jordi Meeus en Arnaud De Lie stonden aan het vertrek van de 199 kilometer lange koers.

Quick-Step-Alpha Vinyl controleert

In de openingsfase van de wedstrijd gebeurde niets bijzonders. Er ontstond een traditionele kopgroep van vijf, die drie minuten voorsprong kreeg. Het ging om: Jonas Abrahamsen (Uno-X), Stephen Bassett (Human Powered Health), Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), Sander de Pestel (Sport Vlaanderen-Baloise) en de Nederlander Rens Tulner (Metec-Solorwatt p/b Mantel). Quick-Step-Alpha Vinyl zorgde vanuit het peloton voor de controle.

Later hielpen ook BikeExchange-Jayco, BORA-hansgrohe en EvoPro Racing een handje door een mannetje bij te zetten op kop. Het gat was daardoor al flink gereduceerd, toen de renners begonnen aan de laatste vijftig kilometer. Warre Vangheluwe (Elevate p/b Home Solution Soenens) dacht derhalve de sprong naar de koplopers te kunnen maken, maar raakte in de chasse patat en viel weer terug in het pak.

Actie

Met nog zo’n dertig kilometer te gaan, toen de kopgroep nog minder dan een minuut had, kwam er in het peloton een versnelling van Ward Vanhoof. Hij kreeg enkele renners met zich mee. Het trosje renners viel terug, maar het spel kwam door de aanval van Vanhoof wel op de wagen. Eerst probeerde Alpecin-Deceuninck het op de kant te gooien, daarna trok Lotto Soudal door. Hier bleef het bij, wat de actie betrof. De rust keerde terug en het peloton maakte verder jacht op de ontsnappers, waar Marchand was weggevallen.

Bij het ingaan van de laatste tien kilometer kwam alles weer bij elkaar, nadat EF Education-EasyPost het laatste gat dichtte. De wedstrijd zou, zoals verwacht, uitlopen op een massasprint, ondanks een onrustige slotfase. In de sprint lag Jasper Philipsen aanvankelijk op kop, maar Gerben Thijssen kwam er in de slotmeters overheen. Dylan Groenewegen eindigde op de vijfde plek, Fabio Jakobsen finishte niet in de top-tien.