Voorbeschouwing: Figueira Champions Classic 2024 – Wat kan Remco Evenepoel bij zijn seizoensdebuut?

Waar de Volta ao Algarve een welbekend Portugees nummer is in het wielervoorjaar, heeft de Figueira Champions Classic deze bekendheid wellicht nog niet verworven. Vorig jaar introduceerde de UCI op de kalender deze eendagskoers, waar kansen liggen voor sterke sprinters, puncheurs en aanvalslustige types. Wat kan Remco Evenepoel in deze Portugese koers bij zijn debuut in 2024? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Figueira Champions Classic

2023: Casper Pedersen

Laatste editie



Uitslag Figueira Champions Classic 2023

1. Casper Pedersen (Soudal Quick-Step)

2. Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty)

3. Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost)

4. Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty)

5. Natnael Tesfatsion (Trek-Segafredo)

Parcours

De eerste editie van de Figueira Champions Classic in 2023 had van de organisatoren nog wel langer mogen duren. Dat is dit jaar terug te zien in de wijziging van het parcours. De renners koersen nog steeds van São Pedro naar Figueira da Foz, maar mogen één extra ronde op het slotcircuit afleggen. Hierdoor is de koers dit jaar ruim dertig kilometer langer dan in 2023. De renners leggen in totaal 222,1 kilometer af in het Portugese district Coimbra.

De extra ronde op het circuit is niet de enige wijziging die de organisatoren dit jaar doorvoeren. Vanuit São Pedro maken de renners net als vorig jaar eerst een zuidelijke lus langs plaatsen als Paião en Lavos, waarna ze na het oversteken van de rivier de Mondego een noordelijke lus maken. Tijdens de eerste editie was deze aanloop naar het slotcircuit vrijwel vlak. Dit jaar heeft de organisatie enkele klimmetjes ingevoegd. Bij het betreden van de finale omloop hebben de renners al vijf ongecategoriseerde klimmetjes achter de rug.

Eenmaal op deze omloop is het oppassen geblazen in het peloton. Het rondje bevat namelijk de twee scherprechters van de koers, die kort achter elkaar bedwongen moeten worden. Na de Rua Parque Forestal (2,1 km aan 8%), een klim van de eerste categorie, volgt slechts negen kilometer later een klim van de tweede categorie, Enforca Cães (900 meter aan 7,3%). Hoewel de gemiddelde percentages niet duizelingwekkend zijn, bevatten beide klimmen steilere stukken van boven de 10%.

Deze combinatie staat aan de Portugese kust dus vier keer op het programma. Na de laatste beklimming van Enforca Cães is het nog zes kilometer naar de meet in Figueira da Foz. Een korte afdaling luidt hier een volledig vlakke finale in. Als niemand de concurrentie dus kan afschudden, volgt er – net als in 2023 – een sprint met een flink uitgedund peloton.

Bekijk hieronder de routekaart:



"

Zaterdag 10 februari, Figueira Champions Classic: São Pedro – Figueira da Foz (222,1 km)

Start: 11.35 uur / 12.35 uur

Finish: tussen 16.40 en 16.55 uur / tussen 17.40 en 17.55 uur

Favorieten

De startlijst van de Figueira Champions Classic belooft veel goeds. Titelhouder Casper Pedersen is niet van de partij, maar men hoeft niet te treuren. Er verschijnen enkele grote namen aan de start in Portugal. Nu de Figueira Champions Classic de 1.Pro-status heeft verkregen, verschijnen dit jaar tien WorldTeams aan de start. Dat zijn er vier meer dan vorig jaar.

Ook is de koers dit jaar langer én zijn er meer hoogtemeters in het parcours opgenomen. De Figueira Champions Classic heeft veel weg van een heuvelklassieker. Dit laat Remco Evenepoel zich geen twee keer zeggen. Voor de Belg is het zijn eerste koers van 2024. Over zijn vorm is dus weinig bekend, maar de klasbak uit België moet zeker met de besten meekunnen. Bovendien trekt Soudal Quick-Step met een sterke formatie richting Portugal. Zo heeft Evenepoel onder andere Mikel Landa en Mattia Cattaneo aan zijn zijde.

Ook UAE Emirates trekt met een van zijn grote namen naar Portugal. In zijn thuisland hoopt João Almeida voor succes te gaan. Al lijkt de klimrit in de Volta ao Algarve, waar hij een paar dagen later ook aan meedoet, meer in zijn straatje te passen. Ploegmaat Marc Hirschi lijkt in deze eendagskoers beter uit de voeten te kunnen. De Zwitser eindigde vorig seizoen sterk en hoopt dit bij de start van zijn 2024 door te zetten.

Almeida is zeker niet de enige Portugees die in eigen land aast op succes. Ook Rui Costa en Ruben Guerreiro verschijnen aan de start van de Figueira Champions Classic. Guerreiro beschikt over een goede punch en moet de klimmetjes goed kunnen verteren. Costa kwam vorig jaar al dichtbij met een knappe vierde plek. Dit jaar mag hij het in de kleuren van zijn nieuwe ploeg EF Education-EasyPost nog eens proberen. De thuisfavorieten maken zeker een kans.

Over goede prestaties in het verleden gesproken: de nummer twee en drie van vorig jaar zijn ook van de partij. Rune Herregodts en Marijn van den Berg worden door respectievelijk Intermarché-Wanty en EF Education-EasyPost wederom naar voren geschoven in Portugal. Waar Herregodts een aanvalslustig type is, past Van den Berg in het profiel van de sterke sprinter. Beiden hopen dit jaar een treetje hoger te komen op het podium.

Vincenzo Albanese is nog zo’n sterke sprinter, die het klimwerk uitstekend kan verteren. In de Giro d’Italia van vorig jaar liet de ervaren Italiaan zijn kwaliteiten in de sprint én bergop zien. In dienst van zijn nieuwe ploeg Arkéa-B&B Hotels zal hij snel willen scoren. Eenzelfde type renner is de Duitser Marius Mayrhofer. Ook de nieuwe aanwinst van Tudor kan – mits hij het klimwerk overleeft – met zijn rappe benen scoren.

Pelayo Sánchez is iemand die dit seizoen al weet wat winnen is. In de Trofeo Pollença-Port d’Andratx hield de Spanjaard van Movistar Marius Mayrhofer, Aleksandr Vlasov en Ilan Van Wilder al achter zich. Zo liet hij zien dat de stap naar een WolrdTour-ploeg niet onrechtvaardig was. In de Figueira Champions Classic zal Sanchéz dit nogmaals willen onderstrepen.

Lidl-Trek vertrouwt in Portugal op de kwaliteiten van Andrea Bagioli. De 24-jarige Italiaan kan uitstekend klimmen en heeft een venijnige punch in de benen. Verder is hij omringd door mannen als Sam Oomen, Daan Hoole, Edward Theuns en Mathias Vacek. De Amerikaanse formatie ziet dus kansen in Portugal.

Daarnaast zijn er ook enkele andere namen, die het noemen waard zijn. Zo verschijnen Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Simone Petilli (Intermarvhé-Wanty), Casper van Uden en John Degenkolb (dsm-fimernich PostNL) ook aan de start. Eén van hen zou ook kunnen verrassen.

Het definitieve deelnemersveld voor de Figueira Champions Classic is nog niet bekend.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Remco Evenepoel

*** Rui Costa, Marc Hirschi

** Vincenzo Albanese, Marius Mayrhofer, Pelayo Sánchez

* Marijn van den Berg, Ruben Guerreiro, Andrea Bagioli, Rune Herregodts

Weer en TV

Het lijkt zaterdag niet al te best koersweer te worden in Figueira da Foz en omstreken. Aan de Portugese kust is het dit weekend niet zo goed vertoeven als normaal. De tempratuur ligt tussen de 10 en 15 graden, maar het gaat niet droog blijven. Hier en daar kan er een bui vallen en dit houdt de hele dag aan. De wind (4 Beaufort) komt uit het noordwesten.

De Figueira Champions Classic is vanaf 16.00 uur live te zien op Eurosport 1 en de online kanalen van Eurosport.nl en Discovery+.