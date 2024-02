maandag 5 februari 2024 om 18:45

De Figueira Champions Classic ambieert dé voorjaarsklassieker van Portugal te worden

Al sinds 1960 staat de Volta ao Algarve garant voor wielervertier op Portugese bodem. In 2023 kwam daar in het voorjaar nog een koers bij: de Figueira Champions Classic. Deze eendagskoers, die vlak voor de start van de Volta ao Algarve verreden wordt, is een ode aan de Coimbrense stad Figueira da Foz. WielerFlits neemt je mee in de (korte) historie van deze wedstrijd.

Het jaar 2023 was een jubileumjaar voor de inwoners van Figueira da Foz. De stad, gelegen in het district Coimbra, vierde haar 250-jarig bestaan. Deze mijlpaal wilde zij niet zomaar voorbij laten gaan. De kuststad zag een wielerkoers als een perfecte gelegenheid om haar landschap wereldwijd op de kaart te zetten. De Figueira Champions Classic was geboren.

De naam van de stad betekent letterlijk vertaald ‘Vijgenboom aan de monding‘. Figueira da Foz werd een kwart eeuw geleden namelijk gesticht op de plek, waar de rivier de Mondego uitmondt in de Atlantische Oceaan. De naam van de stad is een combinatie van deze monding (Foz) en de rijke hoeveelheid vijgenbomen (Figueira) rondom de Portugese plaats.

Vele jaren later is de stad uitgegroeid tot een populaire toeristische bestemming. Zo kent Figueira da Foz stranden van wel honderden meters breed, die ook nog eens een uitstekend klimaat bieden voor watersportliefhebbers. Blijf je liever op het droge? Dan biedt ook het Casino Figueira, een van de grootste casino’s van Europa, het nodige plezier. Een toeristisch pareltje omgeven door vijgenbomen dus.

Van UCI 1.1 naar UCI 1.Pro

Tegenwoordig zijn deze vijgenbomen ook naamgever van de wielerkoers in het gebied. De Figueira Champions Classic debuteerde in 2023 als 1.1-koers op de UCI-kalender. Ploegen als Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck reden de koers in combinatie met die andere Portugese koers. De Volta ao Algarve werd namelijk een paar dagen na de eendagskoers verreden.

De Figueira Champions Classic is niet langer een 1.1-koers. De UCI heeft de Portugese eendagskoers beloond na de eerste editie met een 1.Pro-status. Dit brengt de koers op hetzelfde niveau als Kuurne-Brussel-Kuurne of Parijs-Tours. Als het aan de organisatoren ligt, groeit de ‘Vijgenbomenkoers’ in de komende jaren uit tot een heuse voorjaarsklassieker in Portugal.

Laatste winnaar Figueira Champions Classic

2023: Casper Pedersen

De Figueira Champions Classic zal in het seizoen 2024 op zaterdag 10 februari worden verreden.