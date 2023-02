Casper Pedersen klopt Marijn van den Berg in Figueira Champions Classic

Casper Pedersen heeft zondag de allereerste editie van de Figueira Champions Classic gewonnen. De Deen van Soudal Quick-Step was de snelste sprinter van een elitegroep van veertien renners, voor de Belg Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) en de Nederlander Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost).

De Figueria Champions Classic is een nieuwe, Portugese koers op de UCI-kalender. De wedstrijd ging van San Pedro naar Figueira da Foz. Na goed honderd kilometer kwamen de renner op een lastige lokale ronde. Het drie keer af te leggen circuit bevatte de Rua Parque Floréstal (2,1 km aan 8,5%) en Enforca Caes (0,6 km aan 9,2%). Vanaf de top van de laatste helling was het nog goed zeven kilometer naar de streep.

De kopgroep van de dag bestond uit louter renners van Portugese continentale teams. Het waren Hugo Nunes (Rádio Popular Boavista), Gaspar Gonçalves (Efapel), Jesús del Pino (Louletano), Sérgio Garcia (Glassdrive Q8 Anicolor), Afonso Silva (Kelly-Simoldes-UDO), Carlos Salgueiro (APHotels and Resorts-Tavira) en Alexandre Monteiro (LA Alumínios) in de vlucht.

Rémi Cavagna opent de finale vroeg

In het peloton waren het Intermarché-Circus-Wanty en EF Education-EasyPost die het tempo bepaalden en ervoor zorgden dat de kopgroep binnen handbereik bleef. Ongeveer 50 kilometer voor de meet was de samensmelting een feit, waarna op de tweede keer Rua Parque Floréstal meteen aangevallen werd vanuit het peloton.

Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step) was de aanstichter van een elitegroep met daarin ook Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), Oscar Onley (Team DSM), Mathias Vacek (Trek-Segafredo) en Merhawi Kudus (EF Education-EasyPost). Dat zestal wist een kleine minuut weg te rijden bij het peloton.

EF Education-EasyPost met overtal

Alle grote ploegen hadden een mannetje mee, maar EF had weinig vertrouwen in Kudus. De roze formatie opende namelijk de achtervolging in aanloop naar de laatste keer Rua Parque Floréstal. De opzet slaagde, want op de klim kwam de kopgroep in zicht. Dit was voor Cavagna het seizoen om vol door te trekken. Samen met Herregodts kwam hij over de top.

Achter de twee had zich een nieuwe elitegroep van elf renners gevormd, waar EF Education-EasyPost een overtal had met vier renners. De Amerikaanse formatie pakte Cavagna en Herregodts terug en hield het tempo hoog in dienst van de rappe Marijn van den Berg, die de lastige finale had overleefd. Zijn ploegmaat Magnus Cort was ook nog present, net als Rui Costa, Kobe Goossens, Ilan Van Wilder, Natnael Tesfatsion en Casper Pedersen.

Pedersen is de snelste

Op de laatste keer Enforca Caes (0,6 km aan 9,2%) probeerden Nicola Conci en Goossens nog weg te rijden, maar hun demarrages werden gecounterd. Veertien renners stormden daardoor af op de finish in Figueira da Foz. Soudal Quick-Step had vertrouwen in de sprint van Pedersen en dat bleek terecht, want de Deen klopte Van den Berg in de laatste rechte lijn. Ook Herregodts wist de Nederlander nog te passeren met een late jump.