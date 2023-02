Voorbeschouwing: Faun-Ardèche Classic 2023 – Indrukwekkend deelnemersveld

De Faun-Ardèche Classic heeft in het weekend van 25 en 26 februari concurrentie van de Vlaamse openingsklassiekers Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, maar dit is niet te zien aan het deelnemersveld. Sterker, de organisatie mag zijn handen dichtknijpen met zoveel toppers aan de start. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Faun-Ardèche Classic, deel uitmakend van de UCI ProSeries, is een nog erg jonge koers op de wielerkalender. De eerste editie vond net na de eeuwwisseling plaats, in 2001, en werd gewonnen door de zelfs voor wielerfetisjisten onbekende Thomas Bernabeu. De nu 39-jarige Fransman wist het nooit te schoppen tot de profs, maar toch won hij meer dan twintig jaar geleden de eerste Faun-Ardèche Classic.

We moeten wel de kanttekening plaatsen dat de wedstrijd in zijn beginjaren nog geen profkoers was, maar slechts een 1.2-wedstrijd. Er stonden aanvankelijk dan ook louter onbekende namen aan het vertrek, maar hier kwam op een gegeven moment wel verandering in. De Faun-Ardèche Classic kende door de jaren heen een gezonde sportieve groei, wat we ook zien bij het afstruinen van de erelijst.

Zo kwam in 2006 de voor velen dan nog volstrekt onbekende Jean-Christophe Peraud als eerste over de streep in de Ardèche. Peraud was toen al een topper in het mountainbiken, de Fransman werd zowel Europees als wereldkampioen in deze discipline en pakte zilver op de Olympische Spelen van Peking, maar had zich op de weg nog allerminst bewezen. Peraud onderging echter al snel een succesvolle transformatie en wist vervolgens als klassementsrenner de nodige successen te boeken. Zijn moment de gloire volgde in 2014: Peraud werd dat jaar, achter een ongenaakbare Vincenzo Nibali, tweede in de Tour de France.

Een nieuwe Tourheld was geboren.

In retrospectief is Peraud de eerste echt interessante naam op de erelijst van de Franse eendagskoers, maar hij was zeker niet de laatste. Met Christophe Riblon, Arthur Vichot, Petr Vakoč, Mauro Finetto, Romain Bardet, Lilian Calmejane, Rémi Cavagna en David Gaudu oogt de lijst met winnaars de laatste jaren fraai. Vorig jaar zagen we voor het eerst een Amerikaan zegevieren in de Faun-Ardèche Classic, in de persoon van Brandon McNulty. Over de Amerikaan komen we nog te spreken. Opvallend: geen enkele renner wist deze koers vaker dan één keer te winnen.

Laatste tien winnaars Faun-Ardèche Classic

2022: Brandon McNulty

2021: David Gaudu

2020: Rémi Cavagna

2019: Lilian Calmejane

2018: Romain Bardet

2017: Mauro Finetto

2016: Petr Vakoč

2015: Eduardo Sepúlveda

2014: Florian Vachon

2013: Mathieu Drujon

Laatste editie

Met Julian Alaphilippe, Primož Roglič, Jonas Vingegaard, Wilco Kelderman, Guillaume Martin en Diego Ulissi als grootste blikvangers, beloofde de Faun-Ardèche Classic 2021 een schitterend spektakel te worden. En spektakel, dat kregen we al vrij vroeg in de wedstrijd. Door vroege versnellingen van wereldkampioen Alaphilippe en Roglič, trokken we met een compacte elitegroep naar de beklimming naar Saint-Romain-de-Lerps (6,3 km aan 7,1%). Hier ontplofte de koers volledig.

Mauri Vansevenant, Clément Champoussin, Brandon McNulty en Sepp Kuss profiteerden optimaal van de ontstane koerssituatie en trokken al vroeg op de beklimming ten aanval. Van deze renners bleek McNulty over de sterkste benen te beschikken. De renner van UAE Emirates nam nog voor de top afscheid van zijn aanvalskompanen en kwam met een voorsprong van 17 seconden op Vansevenant en Champoussin en 25 seconden op Kuss over de top van de Saint-Roman-de-Lerps. De achterstand van de groep met Roglič en Alaphilippe was op dat moment al meer dan een minuut.

Jumbo-Visma en Quick-Step-Alpha Vinyl, de ploegen van Roglič en Alaphilippe, slaagden er in de finale niet meer in om de scheve situatie nog recht te zetten. Er bleek geen kruid gewassen tegen McNulty. In de laatste kilometers breidde de Amerikaanse hardrijder zijn voorsprong alleen nog maar verder uit op Kuss, Champoussin en Vansevenant. Roglič en Alaphilippe zouden zich daar weer achter ook niet meer laten zien. Zodoende gaf McNulty zijn goede begin van het seizoen een passend vervolg door solo over de streep te komen. Vansevenant werd tweede, voor Kuss.

Uitslag Faun-Ardèche Classic 2022

1. Brandon McNulty (UAE Emirates) in 4u26m36s

2. Mauri Vansevenant (Quick-Step-Alpha Vinyl) op 45s

3. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) z.t.

4. Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) op 1m33s

5. Guillaume Martin (Cofidis) z.t.

Wedstrijdverslag

Parcours

In vergelijking met de editie van 2021 is er niet gesleuteld aan het parcours: het is zelfs een blauwdruk van verleden jaar. De Faun Ardèche Classic bedraagt dit jaar dus opnieuw 168,5 kilometer. Het parcours bestaat grotendeels uit twee lussen, waarna in de laatste vijftig kilometer de finale echt wordt ingezet. Vrijwel meteen na de start in Guilherand-Granges beginnen de renners aan de eerste beklimming van de dag.

Met de Côte du Pin (9,9 km aan 4,3%) en de Col de la Justice (3,7 km aan 4,3%) krijgen de renners in de eerste twintig kilometer direct twee beklimmingen voorgeschoteld. Wat volgt is een afdaling van goed tien kilometer naar de voet van de klim naar Saint-Romain-de-Lerps. Vervolgens dalen de renners weer af richting de steile Val d’Enfer (1,6 km aan 10,3%), de laatste beklimming van de eerste lus.

Na deze beklimming is de eerste lus afgerond en komen de renners voor de tweede keer langs de startplaats in Guilherand-Granges om te beginnen aan de tweede lus. Na de tweede identieke lus beginnen de renners aan het derde deel van deze Franse eendagswedstrijd. Op een kleine dertig kilometer van de streep moeten de renners de Mur de Cornas (1,8 km aan 8,4%) trotseren. Met stukken die oplopen tot 11,8% zal deze beklimming ongetwijfeld in de kleren kruipen, zeker als je weet dat het de negende beklimming van de dag is.

Veel tijd om te recupereren hebben de renners niet, want al snel moeten ze de klim naar Saint-Romain-de-Lerps (6,3 km aan 7,1%, de pittige variant) voor de derde keer omhoog rijden. Na de afdaling volgt dan de elfde en laatste opdracht van de dag, de bijzonder pittige Val d’Enfer (1,6 km aan 10,3%). Daarna is het nog een goede vijf kilometer tot aan de streep. Een zeer zwaar parcours dus in de Ardèche, goed voor maar liefst 3.100 hoogtemeters.

Faun Ardèche Classic 2022 (zaterdag 26 februari)

Start: om 11.30 uur in Guilherand-Granges

Finish: tussen 15.45 en 16.20 uur in Guilherand-Granges

Afstand: 168,5 km

Favorieten

Brandon McNulty, vorig jaar nog zo glansrijk winnaar van de Faun-Ardèche Classic, zal zijn titel niet verdedigen. De Amerikaan vertoeft op dit moment in de Verenigde Arabische Emiraten voor de UAE Tour. Gelukkig staan er genoeg andere kleppers aan de start. Naast drie continentale formaties en zes ProTeams, heeft de organisatie dertien WorldTour-ploegen weten te strikken voor komende zaterdag.

Wat meteen opvalt, is dat er erg veel sterke blokken aan de start staan. Neem nu Intermarché-Circus-Wanty, dat dit seizoen al zes keer mocht juichen en ook voor zaterdag de nodige ambities mag koesteren. De Belgische formatie heeft met Rui Costa een renner in de gelederen die volledig is opgebloeid. De resultaten spreken voor zich: een zege in de Trofeo Calvia, rit- en eindwinst in de Ronde van Valencia én goede klasseringen in de Figueira Champions Classic en Volta ao Algarve. De wereldkampioen van Firenze zal de goede lijn maar wat graag willen doortrekken en vindt in de Faun-Ardéche Classic een parcours naar zijn smaak.

Costa is niet de enige renner van Intermarché-Circus-Wanty die mag dromen van winst. Kobe Goossens begon het seizoen met twee overwinningen in de Challenge Mallorca en toonde ook goede vorm in de voorbije Portugese wedstrijden. Over goede vorm gesproken: Lorenzo Rota was dit seizoen al zevende in de Jaén Paraiso Interior en achtste in de Ruta del Sol. Met name in die laatste ronde demonstreerde de Italiaan zijn klasse. Kan hij eenzelfde indruk maken op Franse bodem? Verder doen we er goed aan om oud-winnaar Lilian Calmejane, vierde in de Trofeo Serra, en Georg Zimmermann in de gaten te houden.

Intermarché-Circus-Wanty is met andere woorden erg sterk in de breedte, maar wat dan gezegd van die andere Belgische WorldTour-formatie: Soudal Quick-Step? De meest in het oog springende naam is, nog steeds, die van Julian Alaphilippe. De tweevoudig wereldkampioen is na een minder seizoen dat bol stond van de pech uit op sportieve revanche, en kan zich in eigen land wellicht een eerste keer écht onderscheiden. De Fransman kon zich vorige maand alvast wat warmdraaien in de Challenge Mallorca, maar nu zal Alaphilippe toch sterker voor de dag willen komen, een week voor zijn geliefkoosde Strade Bianche.

Alaphilippe kan tijdens de koers echter ook als een soort van bliksemafleider fungeren, waar een Mauri Vansevenant misschien van kan profiteren. De slungelachtige Belg liet in de voorbije Tour of Oman ziet dat er weinig mis is met zijn vorm. De klimmer won de afsluitende koninginnenrit met aankomst op Green Mountain en kwam slechts één tel te kort voor de eindzege. Vansevenant presteerde in het verleden al goed in heuvelachtige eendagskoersen en werd vorig jaar – we zouden het bijna vergeten – al tweede in de Faun Ardéche Classic. Nu de winnaar van vorig jaar – Brandon McNulty – er niet bij is, ligt de weg naar winst misschien wel open.

De ploegleiding van Soudal-Quick-Step kan in de Faun-Ardéche Classic rekenen op meerdere sterke pionnen, want naast Alaphilippe en Vansevenant houdt het met Ilan Van Wilder nog een derde kandidaat-winnaar achter de hand. De jonge Belg is nog op zoek naar zijn eerste profoverwinning, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd. De 22-jarige Van Wilder was er de voorbije weken al een paar keer dichtbij, eerst in de Trofeo Serra en vervolgens de Volta ao Algarve. In de Portugese ronde ervoer hij zelfs even het opperste wielergeluk, maar werd hij in de allerlaatste meters nog gepasseerd door Magnus Cort.

Een andere coureur die vaak als een duveltje uit een doosje naar de zege sprint, is Diego Ulissi. De 33-jarige Italiaan heeft inmiddels alweer 45 profzeges achter zijn naam staan, wat toch niet veel renners in het huidige peloton kunnen zeggen. Die 45ste overwinning dateert van vorige week. In de Tour of Oman snelde Ulissi naar winst in de vierde etappe, na een zeer heuvelachtige finale over meerdere korte klimmetjes. In de Faun-Ardéche Classic staan er nog meer hoogtemeters op het programma, maar een goede Ulissi moet – gezien zijn klimvermogen – zeker in staat zijn om mee te dingen voor de overwinning.

Ulissi heeft al een palmares om U tegen te zeggen, voor Mattias Skjelmose moet het op zijn 22ste nog allemaal gebeuren. De Deense allrounder timmert de laatste jaren echter wel gestaag aan de weg en boekte vorig jaar in de Ronde van Luxemburg zijn eerste zeges als beroepswielrenner. Dit jaar lijkt de renner van Trek-Segafredo de goede lijn moeiteloos door te trekken. Skjelmose was namelijk al tweede in de Ster van Bessèges: slechts één seconde scheidde hem van eindwinst. Wel won Skjelmose op knappe wijze de koninginnenrit met aankomst op Le Mont Bouquet. Ook in de Tour du Var was de jongeling succesvol.

BORA-hansgrohe komt ook met een sterke ploeg op de proppen voor de Faun-Ardèche Classic en Faun Drôme Classic, maar Sergio Higuita lijkt ons de aangewezen renner om het af te maken. De Colombiaan beschikt over de kwaliteiten om hier te schitteren – Higuita klimt bijzonder kwiek, is erg explosief en ook nog eens rap aan de meet – al maakte hij in de Volta ao Algarve nu ook geen verpletterende indruk. De ploeg kan het ook over een andere, meer aanvallende boeg gooien met Jai Hindley en Cian Uijtdebroeks. Twee sterke klimmers, die toch écht alleen moeten aankomen. In een sprint zijn ze – in negen van de tien gevallen – namelijk geklopt.

David Gaudu beschikt in dit veld ook niet over de allersnelste sprint. Bergop kan de Fransman zeker rap aankomen, maar een vlakke sprint is toch andere koek. De renner van Groupama-FDJ zal dan ook de opdracht meekrijgen om de koers hard te maken. Net als in 2021, en dat bleek voor Gaudu toen het winnende recept. Gaudu weet met andere woorden hoe je moet winnen in de Ardèche, en dit kan in de finale weleens in zijn voordeel uitdraaien. Een mogelijke bondgenoot van Gaudu is misschien wel Andreas Kron. De Deen van Lotto Dstny is goed op dreef, getuige zijn top 10-noteringen in de Jaén Paraiso Interior en Ruta del Sol.

Onze laatste ster gaat naar de immer onberekende Quinn Simmons. De bebaarde Amerikaan barst van het talent, dat staat buiten kijf, maar is ook eigenzinnig en trekt in de koers vaak zijn eigen plan. Het leverde wel al straffe staaltjes wielrennen op: zo verraste hij begin dit jaar het peloton in de derde etappe van de Vuelta a San Juan. Deze overwinning kan weleens bevrijdend werken voor de coureur van Trek-Segafredo. Het parcours van de Faun-Ardèche Classic was een jaar geleden misschien iets te zwaar voor Simmons, maar de 21-jarige renner ontwikkelt zich steeds meer als klimmer. Zo was hij in de eerder aangehaalde Vuelta a San Juan knap tiende in het eindklassement.

We zijn er nog niet, want wat doen we bijvoorbeeld met Victor Lafay en Guillaume Martin, de twee kopmannen namens Cofidis? Team DSM rekent dan weer op oud-winnaar Romain Bardet, die zich in de Tour des Alpes Maritimes et du Var al heeft kunnen warmdraaien voor wat komt. TotalEnergies rekent met Pierre Latour, Mathieu Burgaudeau en Valentin Ferron op drie sterke pionnen en Michael Woods, Simon Clarke en Nick Schultz zijn de voornaamste namen bij Israel-Premier Tech. Quick-Step-Floors heeft, met Rémi Cavagna en Andrea Bagioli, ook nog twee schaduwkopmannen tot zijn beschikking.

AG2R Citroën begint zonder een uitgesproken kopman aan de Faun-Ardèche Classic, maar heeft met Dorian Godon, Felix Gall, Aurélien Paret-Peintre en Ben O’Connor wel voldoende ijzers in het vuur. Een andere Franse ploeg, Arkéa-Samsic, schuift Élie Gesbert en Cristián Rodríguez naar voren. Trek-Segafredo heeft niet alleen Skjelmose en Simmons in de ploeg, maar ook de snelle Eritreeër Natnael Tesfatsion. Verder kijken we reikhalzend uit naar het optreden van toptalent Romain Grégoire (Groupama-FDJ). De Franse puncheur won bij de junioren en beloften de ene na de andere koers, kan hij dit ook al in zijn eerste jaar bij de profs?

Verder noteren we de namen van Colombiaans kampioen Esteban Chaves, Mikkel Honoré en Odd Christian Eiking (EF Education-EasyPost), Lennert Van Eetvelt, Maxim Van Gils en Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny), Alessandro De Marchi en Matteo Sobrero (Team Jayco AlUla), Fabio Felline (Astana Qazaqstan), Joel Suter (Tudor Pro Cycling), Jakob Hindsgaul (Uno-X) en Marco Tizza en Lennert Teugels (Bingoal WB).

Het definitieve deelnemersveld voor de Faun-Ardèche Classic is nog niet bekend. Er kunnen eventueel dus nog laatste wijzigingen plaatsvinden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mattias Skjelmose

*** Diego Ulissi, Rui Costa

** Mauri Vansevenant, Julian Alaphilippe, Ilan Van Wilder

* Sergio Higuita, Quinn Simmons, David Gaudu, Andreas Kron

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De Faun-Ardèche Classic kan weleens uitdraaien op een sportief slagveld, zeker met de laatste weersvoorspellingen in het achterhoofd. De renners kunnen zich opmaken voor een grauwe en grijze zaterdagmiddag met de nodige regenbuiten. Het is bovendien vrij frisjes: de gemiddelde temperatuur schommelt rond de tien graden. Er staat verder een matige wind vanuit het noordoosten.

De Franse eendagskoers is ook dit jaar weer live te volgen, en wel via Eurosport. Niet op een van de hoofdkanalen – de voorkeur gaat uit naar Omloop Het Nieuwsblad – maar vanaf 13.00 uur wel via de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+.