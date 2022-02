Brandon McNulty boekt tweede seizoenszege in Faun-Ardèche Classic

Brandon McNulty is goed begonnen aan 2022. Nadat de Amerikaan eerder al de eerste dag van de Challenge Mallorca achter zijn naam zette, won hij zaterdag solo de Faun-Ardèche Classic. Mauri Vansevenant en Sepp Kuss mochten mee het podium op.



De organisatie van de Faun-Ardèche Classic moet gesmuld hebben van de startlijst. Met Julian Alaphilippe namens Quick-Step- Alpha Vinyl en Primož Roglič en Jonas Vingegaard namens Jumbo-Visma aan het vertrek leek er een mooie strijd op komst in Frankrijk.

Die strijd zou zich dan ogenschijnlijk gaan afspelen op de Mur de Carnas (1,8 km aan 8,4%), de Saint-Romain-de-Lerps (6,3 km aan 7,1%) of de Val d’Enfer (1,6 km aan 10,3%), de drie laatste beklimmingen. Op die tweede beklimming kwam de vlucht van de dag met Bruno Armirail, Jérémy Cabot en Mathias Le Turnier ten einde, die al na drie kilometer uit het peloton was vertrokken.

Roglič en Alaphilippe testen elkaar

Even daarvoor hadden Roglič en Alaphilippe al kortstondig aan de boom geschud. Dat had als gevolg dat maar een klein groepje renners in kansrijke positie aan de Saint-Romain-de-Lerps was begonnen, onder wie ook Mauri Vansevenant, Clément Champoussin, Brandon McNulty en Sepp Kuss. Zij zouden van de nieuw ontstane koerssituatie profiteren, door al vroeg op de beklimming aan te vallen.

McNulty bleek van deze renners de sterkste. Met een voorsprong van 17 seconden op Vansevenant en Champoussin en 25 seconden op Kuss kwam hij over de top van de Saint-Roman-de-Lerps. De achterstand van de groep met Roglič en Alaphilippe was op dat moment al meer dan een minuut. Zouden Jumbo-Visma en Quick-Step-Alpha Vinyl in de laatste twintig kilometer deze situatie nog kunnen rechttrekken?

McNulty solo naar de winst

Nee, bleek het antwoord. In de laatste kilometers breidde de Amerikaan zijn voorsprong alleen nog maar uit op Kuss, Champoussin en Vansevenant. Roglič en Alaphilippe zouden zich daar weer achter ook niet meer laten zien. Zodoende gaf McNulty zijn goede begin van het seizoen een passend gevolg door solo aan de streep te komen. Tweede werd Vansevenant, derde Kuss.