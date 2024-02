Zeger Schaeken • donderdag 15 februari 2024 om 07:45 donderdag 15 februari 2024 om 07:45

Voorbeschouwing: Exact Cross Sint-Niklaas 2024 – Wat kan Toon Aerts bij zijn rentree?

Ja, het veldritseizoen is nog steeds bezig. Meer zelfs, zaterdag staat een bijzondere gebeurtenis voor de deur. Dan maakt Toon Aerts namelijk zijn langverwachte rentree in het veld na een schorsing van twee jaar. Wat kan de Belg presteren bij zijn comeback? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Waaslandcross Sint-Niklaas

Mannen

2023: Laurens Sweeck

2022: Michael Vanthourenhout

2021: Eli Iserbyt

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Wout van Aert

2017: Tom Meeusen

2016: Laurens Sweeck

2015: Mathieu van der Poel

2014: Niels Albert

Vrouwen

2023: Annemarie Worst

2022: Lucinda Brand

2021: Denise Betsema

2020: Sanne Cant

2019: Sanne Cant

2018: Lucinda Brand

2017: Sanne Cant

2016: Thalita de Jong

2015: Sanne Cant

Vorig jaar

Parcours

Het parcours van de Waaslandcross is helemaal hetzelfde als vorigjaar. De cross wordt ook al jaren gereden in De Ster, een provinciaal recreatiedomein in Sint-Niklaas. Het parcours is uitgetekend rond de grote vijver in het domein, omgeven door zandstrand en ligweide. Het zandstrand wordt optimaal gebruikt, waardoor specialisten in dat werk, toch wel bevoordeeld zijn.

De zandstroken bevinden zich wel pas in de tweede helft van de omloop, nadat onderaan de vijver een bocht van 180 graden wordt gemaakt. In deel één zitten een paar technische hindernissen (enkele hellinkjes in het zogenaamde amfitheater), maar in die eerste helft kan ook aardig tempo gemaakt worden. Ondanks de zandpassages in de terugkeer richting finish, blijft het vooral een lichtlopende omloop.

Tot een paar jaar geleden werd overigens nog gefinisht op de atletiekpiste van AC Waasland, die zich ten zuiden van de zwem- en roeivijver bevindt. We herinneren ons onder meer een pittig sprintje tussen Niels Albert en Mathieu van der Poel in 2013 – een van de allereerste profwedstrijden van Van der Poel. De fotofinish besliste toen over winst. Toen de Waaslandcross in 2016 toetrad tot de Bpost Bank Trofee, verdween de piste uit het parcours en werd de aankomst helemaal aan de andere kant van het domein getrokken.

Programma en info

Programma zaterdag 17 februari 2024

11.00 uur: Junioren mannen

13.45 uur: Elite vrouwen en jeugdcategorieën

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Provinciaal domein De Ster, 9100 Sint-Niklaas.

Publieksinformatie

Tickets kosten 15 euro aan de kassa. Als je ze in voorverkoop koopt, betaal je 12 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Tickets kan je hier kopen.

Praktische info

Website organisatie

Favorieten mannen

Wat kan Toon Aerts? Dat is de vraag van 1 miljoen in Sint-Niklaas. Na twee jaar schorsing zal hij zaterdag voor het eerst weer in actie komen. In het shirt van Deschacht-Hens-Maes zal hij proberen zich meteen in de kijker te rijden. “Ik wil in eerste plaats een goed gevoel overhouden aan die dag. Ik wil er een mooie dag van maken, zeker die eerste cross. Dat voel ik, maar aan de andere kant wil ik ook presteren. Dat blijft belangrijk”, vertelde Aerts op voorhand aan WielerFlits.

“Het is onmogelijk om daar een plaats op te plakken, maar het kleine jongetje in mij die droomt toch. Dromen van winst zit daar ook bij. Maar aan de andere kant kan het ook helemaal niet dat zijn en dan moet ik daar ook vrede mee kunnen nemen.” Zijn nadeel is zijn startpositie. Aerts zal op de laatste rij starten en zal dus heel wat renners moeten inhalen. Er staan momenteel echter nog niet al te veel renners op de startlijst in Sint-Niklaas, wat zo’n slechte startpositie natuurlijk minder erg maakt. We zijn benieuwd.

De mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal zijn nog steeds aanwezig in het veld. Wat had u anders verwacht? We verwachten dan ook nu veel van Belgisch kampioen Eli Iserbyt en Europees kampioen Michael Vanthourenhout. Beiden lijken nog steeds in orde, getuige van hun recente resultaten. Iserbyt won de Parkcross in Maldegem, Vanthourenhout eindigde na zijn derde plaats op het WK nog tweemaal op het podium. Zij zullen zaterdag in principe meedoen voor de zege.

Dat kunnen we ook verwachten van Lars van der Haar. De ervaren Nederlander is altijd goed op het einde van het seizoen. De voorbije drie crossen eindigde hij wel net naast het podium. Het is overigens al geleden van het NK op 14 januari dat Van der Haar op dat podium stond, dus dat zal zeker een extra motivatie zijn. Zijn ploeggenoot Pim Ronhaar zal normaliter zaterdag ook starten, maar was de afgelopen dagen niet helemaal fit. Heel veel verwachten we dus niet van de revelatie van het seizoen.

Niels Vandeputte zal de afgelopen week goed geslapen hebben. Hij won zondag de X2O Trofee in Lille en dat was voor de jonge renner van Alpecin-Deceuninck zijn eerste overwinning in een klassementscross. Een heuse mijlpaal. Ook in de andere crossen na het WK was hij steeds op de afspraak. Het trio van Crelan-Corendon, Laurens Sweeck, Joran Wyseure en Toon Vandebosch, kunnen een notering in de top-5 ambiëren. Wyseure werd bijvoorbeeld sterk derde in Lille. Jens Adams is dan weer de constante na het WK en werd tweemaal zesde afgelopen weekend. Tot slot noemen we ook nog Felipe Orts en Cameron Mason.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Lars van der Haar, Niels Vandeputte

* Michael Vanthourenhout, Jens Adams, Toon Aerts

Favorieten vrouwen

Lucinda Brand is de uitgesproken favoriete bij de vrouwen. De Nederlands kampioene én de vice-wereldkampioene is de renster die na het WK nog flink wat overwinningen kan binnenhalen. Fem van Empel is er niet meer bij na de X2O Trofee in Lille, Puck Pieterse bereidt zich voor op het wegseizoen en Ceylin del Carmen Alvarado heeft een punt achter haar seizoen gezet door rugproblemen. Brand zal dus vanaf dit weekend dé te kloppen vrouw zijn.

De Belgische Laura Verdonschot is toch wel een verrassing in het tweede deel van het seizoen. Op het BK kon ze Sanne Cant niet kloppen, maar daarna behaalde ze zeer sterke resultaten. Ze reed een aantal keer top-8 in de Wereldbeker en werd vijfde op het WK. Daarna won ze de Parkcross in Maldegem en stond ze tweemaal op het podium in de klassementscrossen van afgelopen weekend.

Annemarie Worst is in principe de renster die het meeste kans heeft op de laatste podiumplek. De renster van Cyclocross Reds reed al twee keer top-5 na het WK en zal bij afwezigheid van Van Empel en Alvarado kunnen opschuiven. Haar uitdaagsters zullen onder meer Sanne Cant, Manon Bakker en Marion Norbert Riberolle zijn. Het trio van Crelan-Corendon moet in dit deelnemersveld een gooi kunnen doen naar de top-5.

Dat zal ook Leonie Bentveld doen. De jonge Nederlandse, die derde werd op het WK voor beloften, werd sterk vijfde in Lille. Ze heeft de afgelopen maanden sowieso haar ploeggenote Denise Betsema voorbijgestoken, die dit seizoen niet meer uit het sukkelstraatje zal geraken. Aniek van Alphen lijkt ook in dat straatje te zitten. Zij werd ziek in de kerstperiode en lijkt sindsdien niet meer op niveau te komen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lucinda Brand

** Laura Verdonschot, Annemarie Worst

* Marion Norbert Riberolle, Leonie Bentveld, Sanne Cant

Weer en TV

Het is nog niet duidelijk of het zaterdag zal regenen in Sint-Niklaas. Weeronline voorspelt 45% kans op neerslag. Het kan dus nog beide kanten uit. Verder zal er flink wat wind staan met 3 Beaufort. De temperaturen zullen rond de 10 graden Celsius schommelen.