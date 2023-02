Annemarie Worst soleert naar de zege in Exact Cross Sint-Niklaas

Annemarie Worst heeft de Exact Cross Sint-Niklaas gewonnen. De renster van 777 begon twee ronden voor het einde aan de finish en wist haar inspanning vol te houden. Ceylin del Carmen Alvarado werd tweede, Lucinda Brand derde.

De beste start in de Exact Cross Sint-Niklaas was voor Laura Verdonschot, maar al snel nam Lucinda Brand het commando over. De renster pakte een paar meter op de rest van het veld. Annemarie Worst kwam echter al snel oversteken en in de tweede ronde kon ook Ceylin del Carmen Alvarado, die een mindere start kende, de aansluiting maken.

Later keerden ook Aniek van Alphen, Manon Bakker en Denise Betsema ook bijna terug, maar net op het moment dat Van Alphen in het wiel zat van Worst, maakte laatstgenoemde een foutje. De renster van 777 sloot vervolgens weer aan bij Brand en Alvarado, maar de anderen wachtte een moeilijker karwei om nog eens terug te keren. Toch slaagden ze in hier in de vierde van zes rondes in. We hadden weer zes rensters vooraan.

Aan het einde van de vierde ronde viel de beslissing. Worst trok door in het zand en sloeg meteen mooi gat. In het vervolg van de ronde breidde ze haar voorsprong snel uit op de achtervolgende groep, waar de samenwerking stokte. Bij het ingaan van de slotronde had Worst aldus een voorsprong van negentien seconden op Alvarado, de eerste achtervolgster. Brand volgde twee tellen later.

In de slotronde kwam de zege van Worst niet meer in gevaar. Ze kwam met ruim verschil als eerste over de streep. Alvarado moest genoegen nemen met de tweede plaats, Brand werd derde.

Exact Cross Sint-Niklaas

Uitslag elite vrouwen

1. Annemarie Worst (777)

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck)

3. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions)

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

5. Manon Bakker (Crelan-Fristads)

6. Aniek van Alphen (777)

7. Laura Verdonschot (De Ceuster-Bonache)

8. Anna Kay (777)

9. Francesca Baroni (Pissei-Groep T.O.M.)

10. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal)