Sweeck zegeviert in Exact Cross Sint-Niklaas na nieuw duel met Van der Haar

Laurens Sweeck heeft de Exact Cross Sint-Niklaas op zijn naam geschreven. In een spannende slotronde was de renner van Crelan-Fristads Lars van der Haar de baas. Eli Iserbyt eindigde op plek drie.

De beste start in de Exact Cross Sint-Niklaas was (zoals wel vaker) voor Kevin Kuhn. De Zwitser had duidelijk een goede dag, want hij bleef in de rondes daarop het initiatief nemen. Ook Witse Meeussen toonde zich van voren, maar de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal maakte in de derde ronde een schuiver in het zand. De grote kopgroep – een peloton eigenlijk – viel daardoor uiteen.

We hadden in de vierde ronde vier renners voorop: Kuhn, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Toon Vandebosch. Lars van der Haar en Laurens Sweeck waren de eerste achtervolgsters. Net nadat Vandebosch ten val kwam en zo de aansluiting verloor, konden Van der Haar en Sweeck terugkeren vooraan. Later zou Kuhn wegvallen vanwege een lekke band, waardoor we vier grote namen vooraan overhielden. Kuhn bleef de koplopers wel in het zicht houden.

In de zevende ronde kon Kuhn weer bij de eersten komen, maar na een versnelling van Van der Haar moest hij opnieuw passen. In de voorlaatste ronde ging de Nederlands kampioen nog een keer. Sweeck volgde in zijn spoor, maar de twee renners van Pauwels Sauzen-Bingoal moesten een paar meters laten. Vanthourenhout brak daarna definitief, maar Iserbyt bleef in de buurt. Drie renners maakten nog kans in de slotronde.

Van der Haar behield het initiatief, maar net voor de laatste zandstrook nam Sweeck over. Hier maakte de renner van Crelan-Fristads het verschil. Van der Haar moest een gaatje laten, dat hij in de laatste rechte lijn niet meer goed kon maken. De Nederlander werd, net als vorig week in Lille, tweede achter Sweeck. Eli Iserbyt eindigde op plaats drie.

Exact Cross Sint-Niklaas

Uitslag elite mannen

1. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads)

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions)

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

5. Joran Wyseure (Crelan-Fristads)

6. Toon Vandebosch (Alpecin-Deceuninck)

7. Kevin Kuhn (Tormans)

8. Corné van Kessel (Deschacht-Hens-Maes)

9. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck)

10. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions)