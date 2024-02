Zeger Schaeken • maandag 12 februari 2024 om 19:30 maandag 12 februari 2024 om 19:30

De Waaslandcross in Sint-Niklaas kent een aparte geschiedenis, eentje die we woelig kunnen noemen. Zo werden er enkele seizoenen niet georganiseerd en werd er gewisseld van losse cross naar tijdelijke klassementscross. WielerFlits neemt je mee in de historie.

Het was in 2003 dat de GP De Ster voor het eerst op de kalender stond. Sven Nys won op 2 januari de eerste editie, voor Ben Berden en Arne Daelmans. Toen de GP na acht jaar zijn vaste datum moest afstaan aan Tervuren, haakten de organisatoren af. Een verhuis naar oktober werd afgewimpeld wegens te vroeg op het seizoen.

Na twee sabbatjaren werd de veldrit nieuw leven ingeblazen, onder impuls van toenmalig schepen van sport Gaspard Van Peteghem en wielerjournalist Marc Van Landeghem. Het organiserend comité kreeg een datum net vóór de kerstperiode (woensdag 19 december) en met bijna 6.000 toeschouwers werd de herstart een succes. Sven Nys won er voor de vierde keer, dit keer klopte hij Niels Albert.

In het seizoen 2015-2016 nam eventorganisator Golazo Sports het roer over en dropte de Waaslandcross eenmalig in de Bpost Bank Trofee, die we vandaag kennen als de X2O Trofee. Dat kon toen omdat de organisatoren van de Krawatencross in Lille dat jaar het BK organiseerden en zo een plekje in het regelmatigheidscriterium was vrijgekomen. De wedstrijd kwam zo voor het eerst op tv en dat zorgde meteen voor een opwaardering van het deelnemersveld, terwijl ook het parcours een grondige facelift kreeg.

Een jaar later nam Lille opnieuw zijn vertrouwde plekje in en schoof de Waaslandcross door naar de Soudal Classics, een reeks losse crossen. En sinds 2021 deel uit van de serie Exact Crossen (voordien Ethias Crossen). Nog dit: pas in 2014 vond in Sint-Niklaas voor het eerst een dameswedstrijd plaats. Sanne Cant won al vier keer. Bij de mannen is Sven Nys nog steeds recordhouder met vier zeges, de naam van Mathieu van der Poel prijkt drie keer op de erelijst.

Laatste winnaars Waaslandcross Sint-Niklaas

Mannen

2023: Laurens Sweeck

2022: Michael Vanthourenhout

2021: Eli Iserbyt

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Wout van Aert

2017: Tom Meeusen

2016: Laurens Sweeck

2015: Mathieu van der Poel

2014: Niels Albert

Vrouwen

2023: Annemarie Worst

2022: Lucinda Brand

2021: Denise Betsema

2020: Sanne Cant

2019: Sanne Cant

2018: Lucinda Brand

2017: Sanne Cant

2016: Thalita de Jong

2015: Sanne Cant

De Exact Cross in Sint-Niklaas staat aanstaande zaterdag 17 februari op het programma.