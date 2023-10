Janine Tivey • vrijdag 6 oktober 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: Exact Cross Beringen 2023 – Grote namen meteen present

Zondag 8 oktober is het eindelijk zover, de eerste Belgische cross van het veldritseizoen. Die start is dit jaar later dan anders, wat toch voor onregelmatigheden kan zorgen. Wie heeft een goede zomer gehad en is meteen in vorm? Wie heeft nog wat wedstrijden nog nodig om beter te worden? Veel vragen, de antwoorden weten we zondag. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste winnaars Exact Cross Beringen

Mannen

2022: Eli Iserbyt

2021: Eli Iserbyt

2020: Toon Aerts

2019: Quinten Hermans

Vrouwen

2022: Fem van Empel

2021: Yara Kastelijn

2020: Denise Betsema

2019: Annemarie Worst

Vorig jaar

Uitslag mannen – Exact Cross in Beringen

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 59m59s

2. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 40s

3. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 43s

4. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) op 1m6s

5. Witse Meeussen (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m36s



Uitslag vrouwen – Exact Cross in Beringen

1. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 41m58s

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 1s

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 36s

4. Yara Kastelijn (Crelan-Fristads) op 1m14s

5. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 1m33s

Parcours

Het parcours van de cross in Beringen is compleet veranderd. In de vorige edities moesten de renners telkens helemaal tot de top van de mijnterril. Dat is dit jaar niet het geval. “Die beslissing hebben we gemaakt in functie van het BK in 2026. De federatie wilde liever dat dat BK geen echte klimcross zal zijn, dus hebben we het wat aangepast. Ook logistiek is dit beter. Ik wil het geen light versie noemen, maar het is wel minder zwaar”, legt parcoursbouwer Vervecken uit.

De start- en aankomstplaats is wel hetzelfde gebleven. Die liggen nog steeds op de serviceweg achter het winkelcomplex van be-MINE. Na de start wordt er niet meteen rechts de terril opgereden, maar moeten de crossers verder doorrijden voor een gloednieuwe lus. “Daar zullen de renners voor het eerst klimmen. Ze zullen wel op de serviceweg blijven, waarna ze ongeveer tot in de helft van de mijnterril zijn.”

“Daarna dalen ze af, waarna ze langs de nieuwe locatie van de materiaalpost passeren. Dan is het opnieuw klimmen geblazen. Er wordt andermaal tot halverwege de klim gereden, dit keer op het stuk dat we wel kennen. Vervolgens pikken de crossers in op de afdaling en rijden ze richting de tweede nieuwe lus.”

Na die tweede lus doemt de finish weer op. Waar vorig jaar de echte klimmers naar boven kwamen in Beringen, zal dat dit jaar dus anders zijn. “Maar het blijft wel een zware cross. De klimmetjes zitten er nog steeds in, ze zijn gewoon wat minder lang. Interval is het woord dat het beste past bij de beklimmingen dit jaar. Dat is overigens iets typisch voor de cross”, aldus Vervecken.

Programma en info

Programma zondag 8 oktober 2023

14.45 uur: Junioren mannen

16.15 uur: Elite vrouwen en jeugdcategorieën

17.30 uur: Elite mannen

Locatie

Mijnterril Be-MINE Beringen

Inkom: 15 euro in voorverkoop. Kinderen tot 12 jaar gratis.

Praktische info

Website organisatie

Favorieten mannen

Voor zo’n eerste cross is het natuurlijk moeilijk in te schatten hoe de waardeverhoudingen zijn. We kunnen wel vergelijken met de vorige seizoenen, en dan was er een man altijd meteen goed. We hebben het dan over Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), die bovendien de twee laatste edities van de veldrit in Beringen op zijn naam schreef. De nieuwe parcoursontwikkelingen zullen in principe ook niet in zijn nadeel spelen.

Michael Vanthourenhout(Pauwels Sauzen-Bingoal), Laurens Sweeck(Crelan-Corendon) en Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) zijn de mannen die zich naast Iserbyt zullen willen zetten. Vanthourenhout won vorig seizoen veel vertrouwen met onder meer een imposante zege in Overijse en zijn Europese titel. Sweeck won acht crossen en was daarmee een van de veelwinnaars. Van der Haar won minder dan hij wilde, maar de Nederlander was wel een van de meest constante crossers van het seizoen.

De vier eerder genoemde namen staken er vorig seizoen bovenuit, maar dat kan er nu weer helemaal anders uitzien. Jonge gasten als Thibau Nys, Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) en Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) zouden bijvoorbeeld een extra stap gezet kunnen hebben. “Dit seizoen wil ik een aantal keer mee de finale kleuren en zo podium rijden, en misschien ook wel eens winnen”, vertelde Nys bijvoorbeeld.

Tot slot noemen we ook nog Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal), Emiel Verstrynge (Crelan-Corendon), Jens Adams (Athletes for Hope), Lander Loockx (TDT-Unibet) en Daan Soete (Deschacht-Hens-Maes).

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout

* Lars van der Haar, Thibau Nys, Pim Ronhaar

Favorieten vrouwen

Wereldkampioene Fem van Empelzal aanstaande zondag meteen in actie komen in Beringen. Dat is straf, want de jonge Nederlandse van Jumbo-Visma heeft er een zeer drukke zomer opzitten. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions), die ook in Beringen zal rijden. De twee jonge rensters domineerden vorig jaar mee het veldritseizoen bij de elite vrouwen en zijn nu dan ook de twee grote favorieten. Van Empel had net nog wat meer in haar mars dan Van Anrooij en is dan ook de topfavoriet voor zondag.

Gevestigde waarden Lucinda Brand en Denise Betsema zijn er niet bij. Beide rensters zijn nog aan het herstellen van een blessure. Ceylin del Carmen Alvarado is er wel bij. De renster van Alpecin-Deceuninck liet vorig seizoen mooie dingen zien, maar moest vaak opboksen tegen Van Empel, Van Anrooij en Puck Pieterse (die er nog niet bij is). Alvarado won wel vijf crossen. Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) won twee crossen, maar is wel aan een opmars bezig in het veld.

Aniek van Alphen (Team 777) zou ook een mooie uitslag moeten kunnen rijden in Beringen. De 24-jarige renster won dit seizoen overigens al een wedstrijd, ze won namelijk de Kleeberg Cross in Nederlands Mechelen. Verder is het uitkijken naar de wedstrijd van de piepjonge Fleur Moors, die haar eerste cross zal rijden in het tenue van Baloise Trek Lions. Tot slot noemen we ook nog Marion Norbert Riberolle (Crelan-Corendon) en Anna Kay (Team 777).

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Shirin van Anrooij, Ceylin del Carmen Alvarado

* Inge van der Heijden, Aniek van Alphen, Fleur Moors

Weer en TV

Het belooft een mooie dag te worden zondag. Weeronline verwacht geen regen en zachte temperaturen net onder de 20 graden Celsius. Het zal een bewolkt zijn en de wind zal waaien met een beperkte kracht van 2 Beaufort.

De Exact Cross in Beringen is live te volgen op televisie, gelukkig maar. Dit jaar zijn de uitzendingen van Exact Crossen in handen van Sporza. De uitzending, op VRT Canvas, start om 16.05 uur. Voor meer informatie kan je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.