Eli Iserbyt soleert naar zege in Exact Cross Beringen

Eli Iserbyt heeft zijn eerste zege van het nieuwe crosseizoen te pakken. De veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal soleerde in de Exact Cross van Beringen naar de overwinning, voor zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout. Europees kampioen Lars van der Haar mocht als derde man mee op het podium.

Alle ogen waren vanmorgen gericht op het WK wielrennen voor mannen, maar de meeste crossers trokken vandaag naar de mijnterril van Beringen voor de tweede manche van de Exact Cross 2022-2023. In de eerste échte klimafspraak van het nog prille veldritseizoen kregen de crossers een zeer uitdagend parcours voorgeschoteld. Het kloppend hart van de cross bevond zich namelijk op de steile flanken van de terril, met pittige hellingen, verraderlijke afdalingen en een schuine kant als kritieke punten.

De deelnemerslijst van Beringen was een verbeterde versie van die van de Exact Cross in Kruibeke van vorige week. Bij de mannen maakten onder meer Corné van Kessel, Daan Soete en de jongeren Thibau Nys, wereldkampioen Joran Wyseure, Belgisch kampioen Emiel Verstrynge en Pim Ronhaar voor het eerst dit seizoen hun opwachting op Belgische grond. Voor de winst keken we echter vooral naar Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Lars van der Haar.

Iserbyt is een klasse apart

Vanthourenhout en Pim Ronhaar kwamen erg goed uit de startblokken en kleurden de beginfase van de cross. Heel even leek Vanthourenhout een gooi te kunnen doen naar een tweede opeenvolgende zege in de Exact Cross, maar zijn ploegmaat Iserbyt had duidelijk andere plannen. De 24-jarige Iserbyt wist zich in geen tijd naar voren te knokken en nam al vrij snel afscheid van Vanthourenhout. Het bleek het begin van een lange, maar vooral succesvolle solo van Iserbyt.

Iserbyt bleek een klasse apart op het lastige klimparcours in Beringen en begon met een voorsprong van driekwart minuut aan de voorlaatste ronde. Vanthourenhout had intussen het gezelschap gekregen van Van der Haar. De strijd om de tweede plaats was kortom nog interessant, maar verder was de spanning er wel uit, zeker voor de overwinning. Iserbyt bleef in de laatste ronde gespaard van pech en boekte op overtuigende wijze zijn eerste zege van het seizoen.

Vanthourenhout zorgde voor een 1-2’tje voor Pauwels Sauzen-Bingoal, aangezien hij in de laatste ronde nog wist weg te rijden van Van der Haar. Die laatste moest zich tevreden stellen met plek drie. Ronhaar bekroonde een knappe race met een vierde plaats, Witse Meeussen werd vijfde en Thibau Nys zesde.

Exact Cross Beringen 2022

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions)

4. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions)

5. Witse Meeussen (Pauwels Sauzen-Bingoal)

6. Thibau Nys (Baloise Trek Lions)

7. Jente Michels (Alpecin-Deceuninck)

8. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal)

9. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck)

10. Lander Loockx (Deschacht-Hens-Maes)