Zeger Schaeken • woensdag 4 oktober 2023 om 07:30

Exact Cross Beringen heeft nieuw jasje gekregen: “In functie van het BK in 2026”

Het parcours van de Exact Cross in Beringen zal er dit jaar anders uitzien. De intussen gekende beklimming op de mijnterril ligt niet meer volledig in de lus, waardoor we een ander soort wedstrijd gaan krijgen. “Het is iets meer cross en wat minder MTB”, legt parcoursbouwer Erwin Vervecken uit aan WielerFlits.

De beslissing om het parcours van de cross in Beringen aan te passen heeft alles te maken met het BK in 2026, dat in de Limburgse gemeente zal georganiseerd zal worden. “We wilden voor een upgrade van het parcours zorgen richting dat BK. De federatie wilde ook liever dat dat BK geen echte klimcross zal zijn, dus hebben we het wat aangepast. Ik wil het geen light versie noemen, maar het is wel minder zwaar.”

“De grootste aanpassing is dat het de crossers niet meer helemaal tot boven op de mijnterril zullen rijden. Naast de net genoemde reden hebben we ook gezien dat dat logistiek beter is. Er lag daar boven een materiaalpost, wat niet ideaal was. Daarbovenop was de top ook niet makkelijk te bereiken, wat voor extra problemen zou kunnen zorgen.”

Toch wil Vervecken benadrukken dat het geen pure snelheidscross zal worden in Beringen. “De hoogtemeters hebben nog steeds een prominente plaats in de lus. Er zijn nog steeds een aantal klimmetjes, maar deze zijn gewoon wat minder lang. Het zijn nu de typische klimmetjes, puur interval, zoals we die kennen in de cross. Het zal nog steeds een zware cross zijn.”

“In het algemeen zijn we geëvolueerd naar een meer pure cross en iets minder een MTB-wedstrijd, wat sommige mensen vroeger zeiden. Dat kwam omdat er op een gegeven moment 700 à 800 meter aan een stuk moest geklommen worden. Dat zullen we nu dus niet meer zien”, besloot Vervecken.