dinsdag 3 oktober 2023 om 07:30

Hoe de mijnterril de cross in Beringen meteen uniek maakte

In 2017 werd er pas voor het eerst gecrosst in Beringen. Dat neemt echter niet weg dat de Limburgse cross zeer herkenbaar is, want persoonlijkheid had de wedstrijd meteen. Het unieke parcours op de mijnterril is daar zonder enige twijfel de reden van. WielerFlits neemt je mee in de historie.

Aangezien de eerste editie in 2017 was, is de Exact Cross in Beringen een van de jongste crossen van het veldritcircuit. Het betreft een samenwerking tussen het Beringse stadsbestuur en sportmarketingbedrijf Golazo, dat als organisator optreedt. De wedstrijd nam vier jaar geleden de plaats in van de veldrit in Hasselt, een cross die ondanks zijn traditie plots van de kalender verdween. Het Kapermolenpark, waar die veldrit steevast werd afgewerkt, is als locatie niet meer inzetbaar wegens renovaties en bouwprojecten. De alternatieven in Hasselt bleken logistiek en/of sportief niet haalbaar.

Op de mijnterril van Beringen diende zich in de Limburgse regio echter een mooi alternatief aan. Eerder vonden ook al MTB-wedstrijden plaats op de site. “Voor het eerst kan men spreken van een echte klimcross, waarbij er na de start in een ruk een hoogteverschil van 58 meter moet overwonnen worden”, kondigde parcoursbouwer Erwin Vervecken de wedstrijd toen aan. “Uniek zijn ook de materiaalpost bovenop de terril en de spectaculaire afdalingen. Een wedstrijd met alle ingrediënten om uit te groeien tot een klassieker op de kalender.”

Het nieuwe paradepaardje van Golazo werd in de serie van acht Ethias Crossen – intussen Exact Cross – gedropt, waardoor de allereerste editie al meteen live werd gecoverd door VTM. Minpuntje bij de eerste editie: door de overvolle kalender werd de cross daags voor de sowieso al loodzware Superprestigemanche in Gavere geprogrammeerd, waardoor een aantal toppers afwezig bleef. Toch werd achteraf tevreden teruggeblikt: 5.800 toeschouwers, waarvan 500 vips, vonden de weg naar be-MINE.

Door de coronacrisis werd de tweede editie achter gesloten deuren georganiseerd, maar sinds twee jaar is het publiek opnieuw toegelaten. Ook zondag – ter gelegenheid van de vijfde jaargang – hoopt men in Beringen dat de veldritfans opnieuw in groten getale de weg naar de be-MINE site weten te vinden. Opvallend: het parcours is voor de editie van 2023 helemaal omgegooid, ten opzichte van de jaren ervoor. De ambities van Beringen zijn groot, want in 2026 – negen jaar na de eerste editie – zal het BK verreden worden in Beringen.

Laatste winnaars Exact Cross Beringen

Mannen

2022: Eli Iserbyt

2021: Eli Iserbyt

2020: Toon Aerts

2019: Quinten Hermans

Vrouwen

2022: Fem van Empel

2021: Yara Kastelijn

2020: Denise Betsema

2019: Annemarie Worst