Van Empel klopt Brand na spannend duel in Exact Cross Beringen

Fem van Empel heeft ook de tweede manche van de Exact Cross 2022-2023 op haar naam geschreven. De jonge Nederlandse van Pauwels-Sauzen Bingoal vocht onderweg een verbeten duel uit met Lucinda Brand, die in een sprint nipt haar meerdere moest erkennen. Denise Betsema kwam als derde over de streep.

Alle ogen waren vanmorgen gericht op het WK wielrennen voor mannen, maar de meeste crossers trokken vandaag naar de mijnterril van Beringen voor de tweede manche van de Exact Cross 2022-2023. In de eerste échte klimafspraak van het nog prille veldritseizoen kregen de crossers een zeer uitdagend parcours voorgeschoteld. Het kloppend hart van de cross bevond zich namelijk op de steile flanken van de terril, met pittige hellingen, verraderlijke afdalingen en een schuine kant als kritieke punten.

De deelnemerslijst van Beringen was een verbeterde versie van die van de Exact Cross in Kruibeke van vorige week. Met Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado maakten twee voormalige wereldkampioenen hun intrede in het veld. Net als Yara Kastelijn, die titelverdedigster was in Beringen. Samen met onder meer Fem van Empel en Denise Betsema konden zij zondagnamiddag wel voor een boeiende wedstrijd zorgen.

Van Empel schiet uit de startblokken

De beste start was voor de vrouw die vorige week zo overtuigend naar de overwinning reed in Kruibeke: Fem van Empel. De 20-jarige renster van Pauwels Sauzen-Bingoal, die op 1 januari 2023 de overstap zal maken naar Jumbo-Visma, voelde zich als een vis in het water op het lastige klimparcours en wist met een lichte tred het veld uit elkaar te rijden. Brand rook het gevaar en reed in de tweede ronde zoetjesaan naar het wiel van Van Empel.

Bij het ingaan van de derde ronde was er echter sprake van een compleet ander wedstrijdbeeld, met Yara Kastelijn als nieuwe koploopsters. De Nederlandse, vorig jaar dus nog de winnares in Beringen, profiteerde optimaal van een schuiver van Van Empel en een lekke band van Brand. Van paniek was echter nog geen sprake, aangezien er nog voldoende tijd was om de scheve situatie recht te zetten. Dat bleek wel aan het einde van de derde ronde.

Brand trekt door, Van Empel kan mee

Kastelijn had inmiddels weer het gezelschap gekregen van Brand, Van Empel en Denise Betsema. Met deze vier rensters begonnen we aan de vierde ronde. Kort daarachter reden Inge van der Heijden en Ceylin del Carmen Alvarado rond in positie vijf en zes. Na goed 25 minuten crossen besloot Brand er de pees op te leggen. De Europees kampioene wist in haar gekende stijl wat uit te lopen op de tegenstand en Van Empel moest even alle zeilen bijzetten om deze schifting te overleven.

Van Empel bleek in staat om haar wagonnetje aan te haken, maar voor Betsema en Kastelijn ging het duidelijk te snel. Brand moest na haar demarrage even wat gas terugnemen en dit bleek voor Van Empel hét moment om over te nemen. De jonge Nederlandse trok stevig door en wist vooral in de technische passages tijd te pakken op Brand, die echter niet van plan was om zomaar op te geven. Die laatste beschikte duidelijk over de meeste power en zo bleef het spannend tot en met de slotronde.

In de zesde en laatste ronde kwam de vechtjas in Brand weer naar boven. Van Empel moest echt diep in de reserves om haar landgenote achter zich te houden, maar Brand wist halverwege de slotronde toch weer aan te sluiten. Een sprint moest kortom de beslissing brengen en daarin bleek Van Empel toch de sterkste. Brand moest zo in haar eerste cross van het seizoen genoegen nemen met de tweede plaats. Betsema kwam als derde over de streep, Kastelijn en Alvarado maakten de top-5 vol.

Exact Cross Beringen 2022

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions)

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Yara Kastelijn (Crelan-Fristads)

5. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck)

6. Marie Schreiber (Tormans Cyclocross Team)

7. Inge van der Heijden (777)

8. Aniek van Alphen (777)

9. Anna Kay (777)

10. Maud Kaptheijns (Deschacht-Hens-Maes)