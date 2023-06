Voorbeschouwing: Euro Shop Elfstedenronde 2023 – Jakobsen tegen de Belgen?

De Euro Shop Elfstedenronde is een van de vele Belgische eendagskoersen voor sprinters. Elk jaar staan er een aantal van de snelste renners van de wereld aan de start en dat is dit jaar niet anders. Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen en Gerben Thijssen zijn de drie grote favorieten, maar er zijn flink wat kapers op de kust. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De organisatoren van de Elfstedenronde hebben heel wat werk gehad in het verleden. De geschiedenis van de koers is namelijk als zeer woelig te omschrijven. Voordat we het daar over hebben, keren we terug naar het jaar 1943. André Declerck kwam toen als eerste over de streep in de eerste editie van de Elfstedenronde. De renner uit Koekelare won ook nog mooie eendagskoersen als Gent-Wevelgem en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Een jaar later ging de Elfstedenronde voor de eerste keer niet door. Dat was geen unicum, want de Belgische wedstrijd is jammer genoeg vaker niet verreden. Zo is er tussen 1975 en 1986 en tussen 1990 en 2016 niet gereden. Ondertussen waren er wel renners als Marcel Kint, Rik Van Steenbergen, Rik Van Looy en Freddy Maertens die zegevierden in de ‘eerste periode’ van de West-Vlaamse koers.

De recordwinnaars van de Elfstedenronde, die tegenwoordig volledig de Euro Shop Elfstedenronde heet, zijn drie Belgen. Hilaire Couvreur en Marcel Rijckaert wisten in de jaren 50 tweemaal te winnen, Tim Merlier schreef in de voorbije jaren ook al twee edities op zijn naam.

Laatste tien winnaars Elfstedenronde

2022: Fabio Jakobsen

2021: Tim Merlier

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Tim Merlier

2018: Adam Blythe

2017: Wout van Aert

Niet verreden tussen 1990 en 2016

1989: Rudy Patry

1988: Roger Ilegems

1987: Jos Lammertink

Niet verreden tussen 1975 en 1986

1974: Freddy Maertens

1973: Patrick Sercu

Laatste editie

De Elfstedenronde in en rond Brugge is een echte koers voor sprinters. Toch proberen elk jaar een aantal mannen de sprint te ontlopen en dat was vorig jaar niet anders. Onder meer Jens Reynders en Louis Blouwe probeerden het via de vroege vlucht en later zagen we ook nog Taco van der Hoorn, Lionel Taminiaux en Sven Erik Bystrøm het proberen.

De pogingen hadden allemaal geen succes. Zodoende kregen we de verwachte sprint in Brugge. Die sprint was wel zeer chaotisch, want geen enkele ploeg kun hun sprinter goed afzetten. Fabio Jakobsen had zich toch in een kansrijke positie genesteld en ging best indrukwekkend de sprint aan. Niemand kon nog over Jakobsen komen. Caleb Ewan en Tim Merlier kwamen in de laatste meters nog sterk opzetten, maar de Nederlander gooide zijn fiets als eerste over de meet in de Elfstedenronde.

Uitslag Elfstedenronde 2022

1. Fabio Jakobsen (Quick-Step-Alpha Vinyl)

2. Caleb Ewan (Lotto Soudal) in z.t.

3. Tim Merlier (Alpecin-Fenix) in z.t.

4. Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise) in z.t.

5. Rudy Barbier (Israel Premier-Tech) in z.t.

Lees ook: Fabio Jakobsen verslaat Ewan en Merlier in Euro Shop Elfstedenronde

Parcours

De Elfstedenronde heeft dit jaar, net zoals vorig jaar overigens, niet veel aangepast aan het inmiddels gekende parcours. Het officiële startsein wordt ook dit jaar in het stadscentrum van Brugge gegeven, waarna de renners in zuidelijke richting de grootste stad van West-Vlaanderen uitrijden. Daarna beginnen ze aan een ronde langs enkele gebruikelijke gemeentes.

Oostkamp, Wingene, Tielt, Pittem, Lichtervelde, Torhout en Jabbeke zijn een aantal van die gemeentes, waarna het peloton via Zuienkerke opnieuw Brugge zal binnenrijden. De renners hebben op dat moment een goede 100 kilometer afgelegd. Vervolgens passeren ze aan de streep en beginnen ze aan de lokale ronde, die ze in totaal vijf keer moeten afleggen.

Deze lussen zijn telkens goed voor 15,7 kilometer. In het rondje liggen een aantal kasseistroken, waar vrijbuiters iets kunnen proberen, maar meestal hebben deze stroken weinig effect op het koersverloop. Redelijk snel na het ingaan van de laatste kilometer ligt nog een grote bocht, waarna de renners de Buiten Kruisvest opdraaien. Hier ligt de finish van de Euro Shop Elfstedenronde.

Zondag 11 juni Euro Shop Elfstedenronde: Brugge – Brugge (190,3 km)

Start: 10.00 uur

Finish: tussen 16.00 en 16.30 uur

Favorieten

De organisatie van de Euro Shop Elfstedenronde heeft weer enkele topsprinters naar West-Vlaanderen kunnen lokken. De grootste naam is zonder enige twijfel Fabio Jakobsen. De Nederlandse snelle man van Soudal-Quick Step kan rekenen op zijn vaste lead-out Michael Mørkøv, wat een belangrijke troef is voor Jakobsen. De 26-jarige Jakobsen won dit seizoen al drie keer, waaronder een mooie zege in Tirreno-Adriatico, maar écht overtuigen deed hij nog niet. In aanloop naar de Tour de France zal Jakobsen gebrand zijn om nog wat vertrouwen op te doen.

Alpecin-Deceuninck rekent op Jasper Philipsen in West-Vlaanderen. De Vlam van Ham rijdt zijn eerste koers na een stage en dus zal het nog zoeken zijn naar de frisheid in de benen. Philipsen imponeerde in de eerste helft van het seizoen meermaals. Zo won hij twee etappes in Tirreno-Adriatico en kraaide hij victorie in de Classis Brugge-De Panne en de Scheldeprijs. En dan hebben we het nog niet over de ontzettend knappe prestatie van Philipsen in Parijs-Roubaix. Philipsen is dé sprinter van het seizoen.

De ploeg van de gebroeders Roodhooft heeft de afgelopen weken ongetwijfeld genoten van de prestaties van Timo Kielich. De 23-jarige Kielich sprintte meermaals naar een top-5 of zelfs top-3 in Belgische eendagskoersen en won begin juni nog twee etappes in Oostenrijk. Kielich is met andere woorden een man in vorm. Axel Laurence is nog een derde troef binnen het Belgische kamp van Alpecin-Deceuninck.

Gerben Thijssen lijkt de andere grote concurrent te zijn van Jakobsen. Thijssen nestelde zich dit seizoen tussen de beste sprinters van België en af en toe zelfs tussen de beste van de wereld. Zo werden Tim Merlier, Caleb Ewan, Pascal Ackermann en Sam Welsford dit seizoen al geklopt door Thijssen. Onlangs schreef de Limburger nog de Ronde van Limburg op zijn naam na een sterke en intelligente sprint.

Intermarché-Circus-Wanty heeft in de Elfstendronde twee troeven, want ook Arne Marit zal in actie komen. De jonge Belg toonde zich aan het grote publiek in de Giro d’Italia, waar hij een aantal keer zich succesvol kon mengen in de massasprints. Eenmaal werd dat zelfs beloond met een zeer knappe derde plaats. Welke kaart trekt Intermarché-Circus-Wanty?

Uno-X kan ook naar twee renners kijken. Zo komen ervaren rot Alexander Kristoff en de wat jongere Erlend Blikra samen aan de start. Kristoff schreef onlangs nog op sluwe wijze een etappe in de Tour of Norway op zijn naam, Blikra toonde zich dit seizoen door heel wat ereplaatsen te verzamelen. Winnen lijkt moeilijk voor de twee Noren, maar verrassen kunnen ze wel.

Italië levert al heel wat jaren snelle mannen af. Dat zien we ook terug in het deelnemersveld van de Elfstedenronde, want daar zien we onder meer Simone Consonni staan. De 28-jarige Consonni zal in het rood-witte tenue van Cofidis een gooi doen naar de zege, iets wat hem dit seizoen eenmaal lukte. Helemaal in het begin van 2023 kon hij juichen in de Saudi Tour. In zijn laatste wedstrijd, de Giro, kwam Consonni nooit in de buur van de zege.

Een andere Italiaanse kanshebber is Giacomo Nizzolo. De voormalige Europees kampioen is met zijn 34 jaar inmiddels een van de meer ervaren renners in het peloton. Dat kan hij gebruiken in de koers, wat hij bewees in Tro-Bro Léon. Nizzolo at daar het bord op van zijn medevluchters, waaronder Arnaud De Lie, en klopte hen daarna op koele wijze in de sprint. Israel-Premier Tech kan in de Elfstedenronde ook de kaart van Itamar Einhorn trekken, maar dat scenario lijkt eerder onwaarschijnlijk.

Bij de Franse ploeg Arkéa-Samsic vaardigen ze een Nederlandse sprinter af. David Dekker is daar namelijk misschien wel de kopman van dienst. Dekker sprintte in de Giro nog naar een tweede plaats in de eerste massasprint, maar moest daarna de grote ronde verlaten door een valpartij. Hij bewees er dus wel dat hij het in zich heeft om zich tussen de snelste renners te gooien. Dat zal Hugo Hofstetter overigens misschien ook doen namens Arkéa-Samsic. De Fransman gaf enkele dagen geleden wel nog op in het Critérium du Dauphiné wegens ‘medische redenen’.

Outsiders voor de sprint zijn Sasha Weemaes (Human Powered Health), die vorig jaar nog verrassend vierde werd, Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex), Jasper De Buyst, Rüdiger Selig (Lotto Dstny), Vito Braet (Flanders-Baloise), Rory Townsend, Aaron Gate (beiden Bolton Equities Black Spoke) en Kenneth Van Rooy (Bingoal WB).

Mocht het op een of andere manier toch niet op een sprint uitdraaien, dan kijken we naar renners als Yves Lampaert (Soudal-Quick Step), Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) en Jenthe Biermans (Arkéa-Samsic).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Fabio Jakobsen

*** Jasper Philipsen, Gerben Thijssen

** Arne Marit, Alexander Kristoff, Giacomo Nizzolo

* Simone Consonni, Timo Kielich, Erlend Blikra, David Dekker

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het zal zondag zeer warm worden in West-Vlaanderen. Volgens Weeronline lopen de temperaturen op tot en met 25 Graden Celsius. De wind waait met een kracht van 2 à 3 Beaufort en komt uit het oosten of het noordoosten. Regen moeten de renners wellicht niet verwachten.

De Elfstedenronde is live te volgen in de Belgische en Nederlandse huiskamers. Sporza, op VRT1, zendt de koers uit en doet dat vanaf 15.40 uur. Op dat moment starten ook de livestreams op live op Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. Voor meer informatie kan je altijd terecht in het artikel ‘Wielrennen op TV‘.