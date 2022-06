Fabio Jakobsen verslaat Ewan en Merlier in Euro Shop Elfstedenronde

Fabio Jakobsen heeft de Euro Shop Elfstedenronde 2022 op zijn naam geschreven. De Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl was na een koers van ruim 190 kilometer, in een sprint, te snel voor Caleb Ewan en Tim Merlier.

De Exterioo Cycling Cup ging vandaag verder met de Euro Shop Elfstedenronde, de negende manche in het regelmatigheidsklassement. Er stond een sprintersfeest gepland met start en finish in Brugge, waar de winnaar van de Euro Shop Elfstedenronde 2022 werd gehuldigd. Maar voor de winnaar werd onthaald, moesten de renners eerst nog ruim 190 kilometer afleggen in en rond Brugge. De wedstrijd bestond uit een lange lus, gevolgd door zes passages op een lokale ronde van zestien kilometer. De organisatie besloot het peloton over de nodige kasseistroken te sturen, om zo nog wat spektakel te creëren.

Vroege vlucht krijgt nauwelijks ruimte

Drie Belgen en een Brit besloten al vroeg in deze Elfstedenronde in de aanval te gaan. Het peloton gaf ze een vrijgeleide en dus vormden Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise), Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB), Kobe Vanoverschelde (Tarteletto-Isorex) en Reece Wood (WiV SunGod) lange tijd de spits van de koers. De vier koplopers werden halfweg koers echter weer bij de lurven gegrepen, aangezien er in het peloton flink werd doorgetrokken. Het zorgde voor de nodige nervositeit, breuken in het peloton en enkele valpartijen, maar na verloop van tijd keerde de rust weer terug, met een hergroepering tot gevolg.

Op grondgebied Damme probeerden meerder renners er vanonder te muizen. Zo zagen we Taco van der Hoorn, de winnaar van de voorbije Brussels Cycling Classic, even in de aanval. De Nederlandse hardrijder van Intermarché-Wanty-Gobert kreeg echter weinig ruimte en werd al snel weer opgeslokt door het grote pak, net als zijn vluchtkompanen Lionel Taminiaux en Robert Scott. Dat gebeurde op goed twintig kilometer van de meet: alles leek te wijzen op een massasprint. In de laatste twintig kilometer zagen we nog wel wat aanvalspogingen, maar de controle van de sprintersploegen bleek te groot.

Jakobsen beslist sprintduel in zijn voordeel

En zo konden we ons opmaken voor de (voorspelde) massaspurt, want ook op de kasseien van de Brieversweg werd het verschil niet gemaakt. Sven Erik Bystrøm was er in de laatste kilometers nog op uit om de plannen van de sprinters te dwarsbomen, maar de aanval van de Noor van Intermarché-Wanty-Gobert had niet veel om het lijf. Met nog ruim twee kilometer te gaan werd Bystrøm weer bijgehaald en kon de voorbereiding voor de sprint echt beginnen. Door het hoge tempo in de slotfase werd het peloton op een lint getrokken. Israel-Premier Tech probeerde Giacomo Nizzolo te goed mogelijk te piloteren.

De Israëlische formatie kwam echter te vroeg op kop en werd overvleugeld door de andere sprintteams. Toch wist geen enkele ploeg echt de bovenhand te houden in de laatste kilometer, waardoor we een chaotische sprint kregen. Jakobsen kreeg zeker geen gedroomde lead-out op de Buiten Kruisvest, maar begon alsnog in een ideale positie aan de sprint. De Nederlander wist zich met enkele machtige pedaalslagen los te rukken en in de laatste meters de opkomende Ewan en Merlier van zich af te houden. De organisatie kreeg met Jakobsen, Ewan en Merlier een podium om van te dromen.