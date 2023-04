Voorbeschouwing: Eschborn-Frankfurt 2023 – Zwaarder parcours voor de sprinters

Het voorjaar is officieel ten einde en de Giro d’Italia klopt hard op de deur, maar het WorldTour-peloton strijkt eerst neer in Duitsland. Traditioneel staat op 1 mei, de Dag van de Arbeid, de eendagswedstrijd Eschborn-Frankfurt op het programma. Jaarlijks staat een massasprint in de sterren geschreven, maar dat is in 2023 absoluut geen zekerheid. Wie volgt er Sam Bennett op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Rund um den Henninger-Turm, Eschborn-Frankfurt City Loop, Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt… Iemand die de Duitse taal niet beheerst zou er überhaupt geen Bratwurst van kunnen maken. Met dank aan koersdirecteur Fabian Wegmann, tevens oud-wielrenner en tweevoudig winnaar van deze wedstrijd, is de naam in 2018 iets simpeler gemaakt: Eschborn-Frankfurt. Met deze naam wilde Wegmann een internationaler publiek aanspreken.

Eschborn-Frankfurt wordt al sinds de eerste editie in 1962 verreden op 1 mei en dit jaar valt deze dag op maandag. De organisatie heeft altijd vastgehouden aan deze datum, ook al ging dat bij de oprichting van de vroegere Wereldbeker ten koste van promotie op de kalender. In 2017 ontving de organisatie alsnog de hoogste status, waardoor het sindsdien tot de WorldTour behoort.

In dat jaar nam de ASO, de organisator van de Tour de France, het stokje over bij de organisatie. De wedstrijd was altijd volledig in handen van de familie Moos. De broers Hermann en Erwin Moos hadden de wedstrijd 56 jaar geleden opgericht onder de naam Rund um den Henninger Turm Frankfurt, met zoals zo vaak een commercieel plan in het achterhoofd.

Het doel was namelijk om de Henninger Turm te promoten, een grote graansilo – eigendom van de Henninger-brouwerij – die een jaar eerder was geopend. Henninger bleef jarenlang hoofdsponsor van het evenement, maar in 2008 moest het bedrijf vanwege financiële problemen afhaken. De koers ging vervolgens door het leven als de Eschborn-Frankfurt City Loop.

Ondanks de lagere status van de koers in het verleden, bevat de erelijst een aantal grote namen, waaronder Eddy Merckx, Freddy Maertens, Michele Bartoli en Davide Rebellin. België kwam tot nu toe tot achttien zeges. In het verleden was er ook Nederlands succes in Frankfurt. Karsten Kroon was tweemaal de laureaat (2004 en 2008) en verder wonnen Eddy Beugels (1968), Roy Schuiten (1975) en Gerrie Knetemann (1977) namens Nederland.

Alexander Kristoff voelt zich echt thuis in Frankfurt. De Noorse sprinter was zowel in 2014, 2016, 2017 als 2018 de snelste. De laatste drie jaar stond hij ook op het podium, maar telkens op de derde plaats. Een indrukwekkende reeks van de Beer van Oslo.

Laatste tien winnaars Eschborn-Frankfurt

2022: Sam Bennett

2021: Jasper Philipsen

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Pascal Ackermann

2018: Alexander Kristof

2017: Alexander Kristoff

2016: Alexander Kristoff

2015: Niet verreden vanwege terroristische dreiging

2014: Alexander Kristoff

2013: Simon Spilak

Laatste editie

Vijf renners kozen in de openingsfase voor de aanval: Pierre Rolland, Johan Meens, Juan Antonio López-Cózar, Jens Reynders en Daan Hoole verwierven een voorsprong van vijf minuten. In het peloton bepaalden Alpecin-Fenix en BORA-hansgrohe het tempo. In de heuvelzone werden de vluchters weer gegrepen.

Meerdere uitvalspogingen in die fase van de wedstrijd leverden uiteindelijk niets op, want het peloton had alles onder controle. Zodoende kwam alles op veertig kilometer voor het einde weer bij elkaar. Omdat er geen heuvels meer kwamen, maakte het peloton zich op voor een massasprint.

Het was BORA-hansgrohe dat in de laatste kilometer op het perfecte moment Sam Bennett lanceerde. Dat gebeurde vooral door Danny van Poppel, die zelf nog vijfde zou worden. De Nederlander kon toekijken hoe Bennett het vakkundig afmaakte: hij bleef Fernando Gaviria en Alexander Kristoff voor.

Uitslag Eschborn-Frankfurt 2022

1. Sam Bennett (BORA-hansgrohe) in 4u27m52s

2. Fernando Gaviria (UAE Emirates) allen z.t.

3. Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert)

4. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious)

5. Danny van Poppel (BORA-hansgrohe)

Lees ook: Sam Bennett boekt eerste seizoenszege in Eschborn-Frankfurt

Parcours

Het parcours van Eschborn-Frankfurt heeft een transformatie ondergaan. De organisatie heeft gekozen voor een route met 3.000 hoogtemeters in 202 kilometer, en hoopt daarmee de klassiekerspecialisten en de sprinters tegen elkaar uit te spelen. Door extra hoogtemeters op te nemen in het parcours, wordt de kans op een massasprint in Frankfurt kleiner.

De Feldberg (11 km aan 4,8%) is de scherprechter in het nieuwe parcours, dat even na 12.00 uur begint in Eschborn. In tegenstelling tot de editie van vorig jaar wordt die klim niet een, maar twee keer verreden. Na 46 kilometer ligt de eerste top van de Feldberg. Vervolgens gaat het, halverwege de koers, richting een lokale omloop met twee keer de Mammolshain (2,3 km aan 8,3%).

Die fase van de koers wordt extra zwaar gemaakt met, direct na de tweede keer Mammolshain, ook een tweede beklimming van de Feldberg (7,6 km aan 6,5%). Dit is de lastige zijde van deze klim. Vanaf de top is het dan nog 85 kilometer tot de finish. Er staat in de finale nog een beklimming gepland. Dat is een derde keer Mammolshain, op 36 kilometer van de eindstreep in Frankfurt am Main.

De finale richting de stad is wel vlak en kent nog twee lokale rondes van ongeveer 6,5 kilometer. Op die manier kunnen de renners de slotfase al een keer verkennen.

“Het is tien jaar geleden dat de toeschouwers een kleine groep of een solist zagen winnen. Om de wedstrijd wat meer open te maken, hebben we een nieuwe hindernissen gevonden”, legt koersdirecteur Fabian Wegmann uit. “De tweede keer Feldberg kan echt het verschil maken. Met de Mammolshainer zijn er nog meer klimkilometers. Dat is een perfecte klim om het peloton uit elkaar te rijden.”

Start: 12.05 uur

Finish: tussen 16.55 en 17.25 uur

Favorieten

De parcourswijziging moet het voor sprinters lastiger maken om Eschborn-Frankfurt te winnen. Toch reizen er genoeg rappe mannen af naar de Duitse deelstaat Hessen, waaronder titelverdediger Sam Bennett. Hij krijgt een sterk team mee, met Danny van Poppel, maar ook met enkele heuvelrenners. De vraag is of BORA-hansgrohe de hele ploeg uit elkaar gaat trekken om een eventuele sprint ervan te maken, of dat het renners als Nils Politt, Emanuel Buchmann en Ide Schelling in de aanval sturen.

Het nieuwe parcours kan erg zwaar zijn, maar het gaat erom wat de renners ervan maken. Niet voor niets is het gezegde ‘de renners maken de koers’. Van de sprinters lijkt Arnaud De Lie degene die over de beste benen beschikt op kleine heuvels. De 21-jarige kopman van Lotto Dstny won al een lastige koers als de Volta Limburg Classic, was tweede in de Omloop Het Nieuwsblad en was zevende in de Brabantse Pijl. Na een rustperiode maakt De Lie in Frankfurt zijn rentree. Onder meer Arjen Livyns moet hem door de heuvels loodsen.

Alpecin-Deceuninck heeft twee kopmannen om uit te spelen in Frankfurt. Een van hen is oud-winnaar Jasper Philipsen, die in 2021 vanuit een massasprint won. De Belg zal opnieuw hopen op dat scenario, maar dat wordt moeilijker als de koers hard gemaakt wordt op de Feldberg. In dat geval heeft Alpecin-Deceuninck ook de beschikking over Søren Kragh Andersen, die vanuit de aanval zijn kwaliteiten als afmaker kan laten zien. Hij was dit voorjaar al vijfde in Milaan-San Remo. Gianni Vermeersch is een outsider vanuit de aanval.

In de ploeg van Team DSM zien we met John Degenkolb een snelle man. Degenkolb was in zijn hoogtijdagen juist een sprinter die op lastige parcoursen goed uit de voeten kon. Maar inmiddels is Degenkolb niet meer de renner van weleer. Wel liet hij in Parijs-Roubaix, tot zijn onfortuinlijke val, zien dat hij finales kan rijden. Lukt het hem in eigen land om revanche te nemen op zijn crash in ‘De Hel’? Hij treft dan onder meer Phil Bauhaus, een goede sprinter die ook op lastige parcoursen kan overleven. Hij is de grote kopman bij Bahrain Victorious.

UAE Emirates komt met een interessante selectie naar Duitsland. Met Pascal Ackermann (winnaar in 2019) en Álvaro Hodeg heeft het twee sprinters voor wie de heuvels te zwaar zullen zijn. In dat geval heeft de miljoenenploeg specialisten als Marc Hirschi en Matteo Trentin in de gelederen. De Zwitser en de Italiaan zijn uitermate geschikt om in de aanval te sturen. Bovendien beschikken ze allebei over een goede sprint, waardoor ze ook vanuit een kleine kopgroep kunnen winnen.

De winnaar van 2014, 2016, 2017 en 2018 is er ook weer bij. Alexander Kristoff won dus al vier keer op rij en was de laatste drie jaar telkens derde. Kortom, sinds 2014 staat de Noor elk jaar op het podium. Weet hij weer een overwinning aan zijn reeks podiumplaatsen toe te voegen? Uno-X zal alles in het werk willen stellen om Kristoff, die als sprinter relatief goed over de heuvels komt, in ideale positie te laten sprinten. De eveneens rappe Søren Waerenskjold doet ook mee namens Uno-X.

Let ook op Jayco AlUla, waar Michael Matthews in aanloop naar de Giro d’Italia nog hoopt wat vertrouwen op te doen in Eschborn-Frankfurt. Na een teleurstellend voorjaar, waarin hij door ziekte weinig in actie kwam, wil de Australiër hier zijn vorm eens testen. Mogelijk gaat zijn ploeg de koers hard proberen te maken, om zo wat sprinters overboord te gooien.

Een outsider rijdt bij Cofidis, in de persoon van Max Walscheid. De bijna twee meter lange Duitser keert in eigen land terug in koers na een druk voorjaar, dat hij afsloot met een achtste plek in de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. Winnen deed Walscheid nog niet dit seizoen. Zijn ploeggenoot Simone Consonni, die straks de Giro rijdt, deed dat al wel. Cofidis kan met Classic Grand Besançon Doubs-winnaar Victor Lafay ook in de heuvels het initiatief nemen.

Hugo Hofstetter keert in Frankfurt terug in koers na een bomvol eerste deel van het seizoen, maar dan moet het wel een zware koers zijn geweest en uitdraaien op een kleine massasprint. EF Education-EasyPost-sprinter Marijn van den Berg zit in hetzelfde schuitje. Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) en Lorrenzo Manzin (TotalEnergies) hopen dan weer op een rustige koers en de sprint van een grote groep.

Als we kijken naar interessante renners die vanuit de aanval zouden kunnen winnen, dan vinden we bij Intermarché-Circus-Wanty Georg Zimmermann. De Duitser is een rasaanvaller, die onder meer in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik in de vlucht zat. Ook in de lastige Drôme Classic viel hij aan en werd hij zevende. Zijn naam- en landgenoot Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) moet dat ook kunnen. In de Tour of the Alps liet hij zich zien door vanuit de aanval tweede te worden in de moeilijke slotrit. Leuk detail: Steinhauser is het neefje van Jan Ullrich.

Het complete deelnemersveld voor Eschborn-Frankfurt is nog niet bekend. Daarom kan dit deel van de voorbeschouwing later nog aangepast worden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jasper Philipsen

*** Arnaud De Lie, Alexander Kristoff

** Søren Kragh Andersen, Michael Matthews, Phil Bauhaus

* Marc Hirschi, John Degenkolb, Sam Bennett, Marijn van den Berg

Website organisatie

Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het belooft een goede koersdag te worden op maandag 1 mei in en om Frankfurt am Main. De temperatuur schommelt tussen de 15 en 19 graden Celsius, verwacht Weeronline. De wind komt met windkracht 3 uit het noordoosten, het is tussen de bewolking ruimte voor de zon en de kans op neerslag is nihil.

Eschborn-Frankfurt is live te zien op Eurosport 1 (vanaf 14.15 uur) en de online kanalen van Eurosport, Discovery+ en GCN+ (vanaf 14.00 uur). Wie de Duitse regionale zender van de deelstaat Hessen, HR Fernsehen, kan ontvangen, kan vanaf 12.00 uur al de koers zien.