Sam Bennett boekt eerste seizoenszege in Eschborn-Frankfurt

Eschborn-Frankfurt, traditiegetrouw verreden op de Dag van de Arbeid, is gewonnen door Sam Bennett. De Ier klopte in een sprint van een omvangrijk peloton Fernando Gaviria en Alexander Kristoff. Danny van Poppel deed de lead-out voor Bennett en werd zelf nog vijfde.

Eschborn-Frankfurt begon in Eschborn en na vijftien kilometer passeerden de renners al voor een eerste keer de streep in Frankfurt. Maar niet om te finishen, want eerst werden de heuvels nog opgezocht. Na de vlakke aanloop was de Feldberg (11 km aan 4,8%) de eerste beklimming op de route. Daarna volgden, naast de Billtalhöhe (2,6 km aan 6,2%), ook nog tweemaal de Ruppertshain (1,3 km aan 8,6%) en viermaal de Mammolshain (2,3 km aan 8,3%). Genoeg klimmen dus, maar na de tweede passage van die laatste klim, op veertig kilometer van de streep, ging het over vlakke wegen naar de aankomst.

Vijf renners kozen in de openingsfase voor de aanval. Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), Johan Meens (Bingoal Pauwels Sauces WB) Juan Antonio López-Cózar (Burgos-BH), Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) en de Nederlander Daan Hoole (Trek-Segafredo) verwierven een voorsprong van vijf minuten. In het peloton bepaalden Alpecin-Fenix en BORA-hansgrohe het tempo, dat al snel wat opgevoerd werd. De ploegen van Jasper Philipsen en Sam Bennett zorgden ervoor dat de vluchters met nog honderd kilometer minder dan twee minuten over hadden.

Paar renners steken over

Niet veel later kwam er bergop een versnelling in het peloton, voor geïnitieerd door de mannen van Intermarché-Wanty-Gobert. Het leidde even tot wat afscheiding, maar al snel kwam alles weer bij elkaar. Ook een aanvalspoging van Nils Politt was van korte duur. Het gat met de koplopers werd door deze acties wel verder gereduceerd. Van deze vluchters bleven eerst Rolland en Meens, en uiteindelijk alleen Rolland over. Laatstgenoemde werd vervolgens vergezeld door Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), die de sprong maakte vanuit het peloton. Later kwamen ook Meens en Reynders weer aansluiten, samen met de overgestoken Edward Theuns (Trek-Segafredo).

Het bleek uiteindelijk allemaal niet van groot belang, want het peloton had alles onder controle. Zodoende kwam alles op veertig kilometer voor het einde weer bij elkaar. Omdat er geen heuvels meer kwamen, maakte het peloton zich op voor een massasprint. Dat deed het onder leiding van nog steeds Alpecin-Fenix en BORA-hansgrohe, maar nu ook Bahrain-Victorious en Intermarché-Wanty-Gobert.

Lead-out Van Poppel

Toch was het BORA-hansgrohe dat in de laatste kilometer op het perfecte moment Sam Bennett lanceerde. Dat gebeurde vooral door Danny van Poppel, die zelf nog vijfde zou worden. De Nederlander kon toekijken hoe Bennett het vakkundig afmaakte: hij bleef Fernando Gaviria en Alexander Kristoff voor. Het is de eerste zege van Sam Bennett in 2022.