Jeen de Jong • vrijdag 15 maart 2024 om 08:00 vrijdag 15 maart 2024 om 08:00

Voorbeschouwing: Dorpenomloop Rucphen 2024 – Slaat Tour de Tietema-Unibet weer toe?

Deze zondag is het tijd voor de ouverture van de Holland Cup. Terwijl de Ster van Zwolle de voorbije jaren het regelmatigheidsklassement opende, is die eer nu weggelegd voor de Dorpenomloop Rucphen. De klassieker in Noord-Brabant levert altijd een interessant koersverloop op en dat zal dit keer niet anders zijn. Wie klopt de profs van Tour de Tietema-Unibet? WielerFlits blikt vooruit.



De Dorpenomloop Rucphen werd in 1974 voor het eerst georganiseerd om de opening van een sport- en vrijetijdscentrum in de gemeente te vieren. De wedstrijd, die toen nog een juniorenkoers was, werd gewonnen door de Nederlander Michel Jacobs. De jaren die volgden zou de Dorpenomloop, ondanks een aantal edities die niet konden doorgaan vanwege verscherpte veiligheidseisen van de KNWU, in omvang toenemen.

In 2011 kreeg de wedstrijd zelfs een UCI-status op de wielerkalender. Een aantal jonge coureurs die later zouden uitgroeien tot gerespecteerde profs gingen sindsdien met de zege aan de haal in Rucphen. We denken meteen terug aan de editie van 2013 die door een piepjonge Dylan van Baarle werd gewonnen. Nadien waren onder meer Mikkel Bjerg (2018), David Dekker (2020) en Maikel Zijlaard (2022) nog aan het feest. De uitgave van vorig jaar kwam op naam van Laurenz Rex, die toen al voor Intermarché-Wanty reed, maar een dagje met de opleidingsploeg op pad was. Na 178 kilometer won hij toen een sprint met drie.

Dit jaar rijden de renners 182 kilometer. Er moeten in totaal vijf rondes worden afgelegd: eerst drie keer een grote ronde (44 kilometer), dan tweemaal een kleine ronde (25 kilometer). Deze rondes zijn niet hetzelfde als voorgaande jaren, maar in essentie verandert er weinig. De organisatie van de Noord-Brabantse wielerkoers houdt vast aan het vertrouwde recept: starten voor het gemeentehuis in Rucphen, passages langs de dorpen die samen tot de gemeente Rucphen behoren en een lus om de Rucphense Heide. Kasseienstroken, gravelsectoren of andere hindernissen komen we ook dit keer niet tegen.

De wind kan natuurlijk wel een rol spelen, maar meestal slaat het pak in de Dorpenomloop Rucphen niet volledig uiteen, zoals we in andere Nederlandse waaierkoersen vaak zien. De bebossing biedt hier toch enige bescherming. Hoewel we vaak genoeg een klein groepje hebben zien strijden om de zege, weten we dat een sprint van een (uitgedund) peloton hier ook tot de mogelijkheden behoort. De finale is daar zelfs ideaal voor. De laatste drie kilometer richting Rucphen, waar de finishstreep is getrokken op de Industriestraat, zijn namelijk behoorlijk rechttoe-rechtaan. Al ligt in de laatste kilometer nog wel een rotonde.

Dorpenomloop Rucphen

Datum: 17 maart 2024

Start: 12.00 uur

Finish: Tussen 15.50 en 16.20 uur

Afstand: 182 kilometer

Deelnemers

De organisatie van de Dorpenomloop Rucphen kan rekenen om de deelname van één ProTeam: Tour de Tietema-Unibet. De ploeg van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel komt naar Noord-Brabant met onder meer Nicklas Amdi Pedersen, de winnaar van de Ster van Zwolle. De 30-jarige Deen rondde bij de opener van het Nederlandse wielerjaar een straffe solo af. Geef hem geen meter, want dan is hij vertrokken. Al kwam hij wel hard ten val in Nokere Koerse. In diezelfde koers maakte zijn ploeggenoot Abram Stockman = ook al vijfde in Zwolle – juist indruk.

Tour de Tietema-Unibet mag dan het enige profteam aan de start zijn, ze zijn niet de enige ploeg met profrenners in de gelederen. Bij de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuncink mogen ze Jensen Plowright namelijk even ‘lenen’ van het WorldTeam. En met de 23-jarige Australiër hebben ze niet de minste invaller. Tussen de beroepsrenners wist de sprinter nog niet te zegevieren, maar hij behaalde al wel top-tienklasseringen in onder meer de Ronde van Denemarken, Gree-Tour of Guangxi en (dit jaar) de GP Criquielion. Schrijf hem dus maar op.

Dan doen we ook met Tibor del Grosso en Marceli Bogusławski, die eveneens uitkomen voor Alpecin-Deceuninck Development. De Nederlander heeft een succesvolle winter in het veld achter de rug, maar staat ook op de weg zijn mannetje, bewees hij vorig jaar. De explosieve Bogusławski heeft zijn strepen ook al verdiend. Hij boekte reeds drie profzeges en zegevierde in een hele rits aan .2-koersen. Vorig jaar viel qua resultaten echter wat tegen, en ook in de eerste koersen van 2024 was hij nog onzichtbaar.

Van Vlad Van Mechelen (Development Team dsm-firmenich PostNL) kan dat laatste niet gezegd worden. De 19-jarige Belg – in 2022 goed voor brons op het WK voor junioren – werd derde in de Ster van Zwolle. Hij zou in Rucphen zomaar eens zijn eerste zege als belofterenner kunnen pakken.

Coen Vermeltfoort is dan weer opzoek naar zijn eerste zege van 2024. De 35-jarige renner van VolkerWessels heeft ‘al’ zes eendagskoersen in de benen, maar wist nog niet te winnen. Toch geven we hem de volle drie sterren. Hoewel de Dorpenomloop Rucphen nog niet op zijn palmares staat – in 2021 werd hij wel tweede door net achter de ontsnapte Elias Van Breussegem de pelotonsprint te winnen – is er namelijk niemand van wie we zeker weten dat hij dit werk zó goed aan kan. De sceptici verwijzen we door naar de erelijst van Vermeltfoort, die uitpuilt van de vlakke, Nederlandse koersen.

VolkerWessels heeft overigens wel meerdere kaarten om te spelen. Ze kunnen gokken op de sprint van Vermeltfoort, maar mannen als Timo de Jong en Niek Hoornsman zouden ook de aanval kunnen kiezen. Laatstgenoemde is erg goed aan het seizoen begonnen. De 22-jarige renner eindigde afgelopen weekend als tweede in de Kasseienomloop van Exloo, nadat hij ook al achtste was geworden in de Ster van Zwolle.

In de Ster miste Victor Broex (Metec – SOLARWATT p/b Mantel) net het podium: hij werd vierde. Voor de Dorpenomloop Rucphen rekenen we hem tot de outsiders, net als zijn ploeggenoot Roy Hoogendoorn, Rick Ottema (Diftar), Lars Loohuis (BEAT Cycling), Joshua Huppertz (Lotto Kern-Haus), Tobias Müller (Rad-Net Oßwald), Maxime Duba (Parkhotel Valkenburg), Alessio Delle Vedove en Huub Artz (Wanty – ReUz – Technord). Die laatste maakt volgend jaar vanuit de opleidingsploeg de stap naar het WorldTeam van Intermarché-Wanty.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Coen Vermeltfoort

** Jensen Plowright, Abram Stockman

* Vlad Van Mechelen, Nicklas Amdi Pedersen, Alessio Delle Vedove

Deelnemerslijst

Routeboek