Raymond Kerckhoffs • maandag 11 maart 2024 om 07:00 maandag 11 maart 2024 om 07:00

Intermarché-Wanty beloont progressie Huub Artz met profcontract

Intermarché-Wanty heeft Huub Artz voor 2025 en 2026 vastgelegd. Dit hebben meerdere bronnen aan WielerFlits bevestigd. Hiermee maakt de 21-jarige Brabander volgend jaar de overstap naar het WorldTour-team. Dit seizoen komt Artz nog uit voor de opleidingsploeg Wanty – ReUz – Technord, maar is het al de bedoeling dat hij een groot aantal wedstrijden op hoger niveau met het WorldTeam rijdt.

Artz is een allrounder die het pas vorig jaar zijn talent echt liet zien. In het shirt van Metec-Solarwatt liet hij zich gelden in de U23 Road Series. Daar verspeelde Artz pas in de laatste wedstrijd zijn leidende positie. Wel toonde hij zich in die serie in meerdere disciplines van tijdrijden, waaierkoersen, kasseienklassiekers en heuvelwedstrijden.

Na de knappe prestatie in Oman ziet Artz zichzelf niet als een klimmer. “Nee, eerder een allrounder of zelfs een klassiekerrenner. Maar ik heb veel vermogen gewonnen afgelopen winter. Ik merkte dat ik in de kopgroep gewoon heel gemakkelijk harde beurten deed”, vertelde hij in het sultanaat.