Voorbeschouwing: Dorpenomloop Rucphen 2023 – Belgische sprinters azen op succes

Zondag staan er twee Nederlandse wedstrijden op de kalender van de UCI. De eerste wedstrijd is de Ronde van Drenthe, de tweede de Dorpenomloop Rucphen. Alhoewel de Rucphense wielerwedstrijd in tegenstelling tot Drenthe geen kasseien heeft om de koers hard te maken, is de Dorpenomloop allerminst een makkelijke wedstrijd. De laatste edities bewijzen dat. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Dorpenomloop Rucphen werd in 1974 voor het eerst georganiseerd om de opening van een sport- en vrijetijdscentrum in de gemeente te vieren. De wedstrijd, die toen nog een juniorenkoers was, werd gewonnen door de Nederlander Michel Jacobs.

De jaren die volgden zou de Dorpenomloop, ondanks een aantal edities die niet konden doorgaan vanwege verscherpte veiligheidseisen van de KNWU, in omvang toenemen. Dat had onder meer te maken met de geïntensiveerde samenwerking tussen de plaatselijke wielervereniging Willebrord Wil Vooruit en het organisatiecomité aan het einde van de jaren negentig.

In 2011 kreeg de wedstrijd zelfs een UCI-status op de wielerkalender. Een aantal jonge coureurs die later zouden uitgroeien tot gerespecteerde profs gingen sindsdien met de zege aan de haal in Rucphen. We denken meteen terug aan de editie van 2013 die door een piepjonge Dylan van Baarle werd gewonnen.

Nog iets recenter in ons geheugen gegrift staat de zegetocht in 2018 van Mikkel Bjerg, die in Rucphen en omstreken een onuitwisbare indruk achterliet door een lange aanval te bekronen met de zege. Later zou hij drievoudig wereldkampioen tijdrijden bij de beloften én een van de belangrijkste knechten van Tadej Pogacar worden. De nummer twee die dag, Rune Herregodts, laat na een aantal jaren stilte inmiddels ook van zich horen in het profpeloton.

Maikel Zijlaard, Elias van Breussegem en David Dekker wonnen de afgelopen edities. In 2019 werd de wedstrijd vanwege noodweer niet verreden.

Laatste tien winnaars Dorpenomloop Rucphen

2022: Maikel Zijlaard

2021: Elias van Breussegem

2020: David Dekker

2019: Niet verreden vanwege noodweer

2018: Mikkel Bjerg

2017: Maarten van Trijp

2016: Aidis Kruopis

2015: Floris Gerts

2014: Michael Carbel

2013: Dylan van Baarle

Laatste editie

Maikel Zijlaard won vorig jaar knap de Dorpenomloop Rucphen na een solo van tien kilo kilometer. De Nederlander, die nu weer profwielrenner is bij Tudor, hield aan de meet vier tellen over op nummers twee en drie: Sasha Weemaes en Timothy Dupont.

Dat er in Rucphen uiteindelijk een vluchter uit handen van het peloton zou blijven, lag niet in de lijn der verwachting. Ondanks het chaotische koersverloop werden er eerdere aanvallen van Adrian Banaszek, Benjamin Perry en Matthew Gibson in de kiem gesmoord.

Zijlaard had echter meer succes. De twintig seconden voorsprong die hij binnen een kilometer bij elkaar had gereden, konden daarna niet meer worden gedicht door ploegen als Groupama-FDJ U23, Bingoal Pauwels Sauces-Wallonie Bruxelles en Sport Vlaanderen-Baloise. Ploegen die zeker baat hadden bij een sprint. Het maakte de zege van de VolkerWessels-renner des te knapper.

Uitslag Dorpenomloop Rucphen 2022

1. Maikel Zijlaard (VolkerWessels)

2. Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise)

3. Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces-Wallonie Bruxelles)

4. Jensen Plowright (Groupama-FDJ U23)

5. Paul Penhoët (Groupama-FDJ U23)

Wedstrijdverslag

Parcours

De Dorpenomloop Rucphen behelst dit jaar 177 kilometer. Dat is een stukje minder dan vorig jaar, omdat de organisatie achter de Dorpenomloop ervoor heeft gekozen om het parcours op een aantal plekken te wijzigen. Het karakter van de koers blijft echter hetzelfde: de dorpen die tot de gemeente Rucphen behoren en de Rucphense heide worden aangedaan, terwijl er wordt geëindigd met een aantal lokale lussen die de kans op een massasprint vergroten.

In tegenstelling tot de afgelopen jaren kiest de organisatie er niet voor om te beginnen met drie grote rondes van ongeveer vijftig kilometer door de Rucphense heide, maar met twee van zestig kilometer. Dat betekent dat het peloton in de finale meer ‘finalelussen’ zal rijden. Drie lussen van negentien kilometer, vergeleken met twee lussen van 22 kilometer vorig jaar.

Of het de koers echt gaat veranderen is nog maar de vraag. De extra kilometers van de grote lus vindt de organisatie voornamelijk in overlap met de finalelus rondom Sint Willebrord. De renners zullen dus niet het idee hebben dat zij een ander rondje dan andere jaren rijden. Ook de finish is nog steeds hetzelfde, op de Dorpsstraat in Sint-Willebrord, waar de renners rond vier zullen binnenkomen.

Zondag 12 maart, Rucphen – Rucphen (177 kilometer)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 15.45 en 16.15 uur

Favorieten

Soms blijft een vluchter uit handen van het peloton in de Dorpenomloop Rucphen, soms wordt er gespurt. Alhoewel het parcours in Noord-Brabant biljartvlak is, zien aanvallers altijd wel kansen in Rucphen. Het komt door de smalle wegen in de omgeving, die de koers lastig maken om te controleren. Omdat de weersverwachting in Rucphen voor zondag prima is, gaan we ervan uit dat er gesprint gaat worden in Sint Willebrord – met de maar dat een aanvaller er in de slotfase altijd nog vandoor kan gaan.

Voor de echte sprinters in deze wedstrijd moeten we in België zijn. Tarteletto-Isorex, de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step en Lotto Dstny nemen alle drie een sprinter mee naar Rucphen die zal denken hier de snelste te zijn. Alhoewel de drie elkaar ook niet veel ontlopen, is Jordi Warlop in deze voorbeschouwing de topfavoriet. Warlop is dit jaar uitstekend op dreef, met dit weekend een knappe zesde plaats in de GP Jean-Pierre Monseré, een vierde plek in de GP Criquelion en als kers op de taart een tweede plek in de Muscat Classic.

Op papier zijn Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) en Jarne Van de Paar (Lotto Dstny) hier zijn grote concurrenten. Dupont heeft van alle renners die hier aan het vertrek staan het beste palmares, met mooie zeges in de ZLM Tour, Nokere Koerse en het Kampioenschap van Vlaanderen, maar dit jaar heeft de inmiddels 35-jarige coureur nog niet het beste van zichzelf laten zien. Een tiende plek in Monseré is voorlopig zijn beste daguitslag. Van de Paar daarentegen draait een uitstekend seizoen. Hij werd zelfs vervroegd overgehaald van de beloftenploeg van Lotto Dstny naar de hoofdmacht. Dat vertrouwen beloonde hij al met een derde plaats in de Trofeo Palma.

Daar net iets onder zetten we nog een aantal Belgen. Wat te denken van de 21-jarige Milan Fretin van Flanders-Baloise? Anderhalve week geleden zat Fretin er goed bij in Le Samyn, waar hij 22ste werd. En vorig jaar eindigde Fretin als derde in Sluitingsprijs Putte-Kapellen, tiende in de Münsterland Giro en vijfde in de derde rit van de ZLM Tour. Bij zijn ploeg zouden Jules Hesters, Aaron Verwilst en Alex Colman overigens zomaar eens het kunstje van Zijlaard vorig jaar kunnen herhalen en met een late aanval winnen.

De opleidingsploeg van DSM heeft met Vlad Van Mechelen een van de grootste talenten ter wereld hier aan de start. De 18-jarige Van Mechelen is vers overgekomen van de junioren, waar hij onder meer derde op het WK op de weg werd. Wat goed is, komt snel. En dus verwachten we hem te gaan zien in Rucphen. Eind februari opende hij zijn seizoen met een vijfde plaats in Brussel-Opwijk. Leeftijdsgenoot Romet Pajur is ook een coureur om rekening mee te houden.

En de Nederlanders dan? Die zullen wellicht niet naar een sprint durven met Warlop, Van de Paar en Dupont, en dus zullen ze iets anders proberen. In de Salverda Ster van Zwolle afgelopen weekend zagen we dat de blokken van Metec-Solarwatt en vooral VolkerWessels erg sterk waren. Met meerdere renners zaten beide ploegen mee in de voorste groep die het onderling mocht uitvechten in de finale. VolkerWessels reed in het defensief voor Coen Vermeltfoort, Metec-Solarwatt reed dan weer aanvallend.

Aanstaande zondag is Vermeltfoort er niet bij in Rucphen en dus zal VolkerWessels een ander plan moeten bedenken. Vorig jaar slaagde ploeg daar al uitstekend in met Zijlaard. Nu is hij er niet meer bij en dus zal iemand anders een vergelijkbaar plan moeten uitvoeren. Daan van Sintmaartensdijk lijkt ons daarvoor de voornaamste kandidaat. Ook omdat Van Sintmaartensdijk nog eens erg rap kan aankomen. Verder kijken we ook naar Max Kroonen. Bij Metec-Solarwatt schuiven we Lars Hohmann naar voren als voornaamste kanshebber.

Tot slot: Joshua Huppertz is in dit soort wedstrijden altijd een kanshebber. De Duitser van Lotto-Kern Haus won al eens de Arno Wallaard Memorial en liet zich vorige week ook meteen weer gelden in de Ster van Zwolle. Zondag verwachten we hem dus weer. En in de ploeg van Dupont zit met Andreas Goeman overigens ook nog een rappe sprinter. De 23-jarige coureur won vorig jaar een rit in de Ronde van Iran en Belgrade Banjaluka en zou dit op papier ook goed moeten kunnen. Of Goeman zelf de kans krijgt, is nog maar de vraag. Vorig weekend trok hij in Monseré de sprint aan voor Dupont.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jordi Warlop,

*** Jarne Van de Paar, Timothy Dupont

** Milan Fretin, Daan van Sintmaartensdijk, Joshua Huppertz

* Vlad Van Mechelen, Jules Hesters, Lars Hohmann, Andrea Goeman

Weer en TV

Het wordt prima koersweer zondag in Rucphen en omstreken. Volgens Buienradar is het deels bewolkt en deels zonnig en waait er een lichte wind uit het zuiden. De temperatuur is ongeveer negen graden. De laatste uren van de Dorpenomloop Rucphen zijn live te zien via het Youtube-kanaal van de Holland Cup en Eurosport.