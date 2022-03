Knappe solo brengt Maikel Zijlaard de zege in Dorpenomloop Rucphen

Maikel Zijlaard heeft de Dorpenomloop Rucphen gewonnen. De renner van VolkerWessels reed met nog tien kilometer te gaan weg uit het peloton en hield het knap vol tot aan de meet. Sasha Weemaes eindigde als tweede.



Met de Dorpenomloop Rucphen stond zondagmiddag de tweede Nederlandse UCI-wedstrijd op het programma. In Noord-Brabant werd er een sprint verwacht, maar in de afgelopen jaren slaagden aanvallers er ook nog wel eens in om uit handen te blijven van een aanstormend peloton.

Ook vandaag waren er weer aanvallers die hun geluk beproefden. Jaap Roelen (Metec-Solarwatt), Philip Heijnen (Willebrord Wil Vooruit) en Martijn Rasenberg (WV De Jonge Renner) bijvoorbeeld, die in de eerste honderd kilometer de koers kleurden door mee te zitten in de vroege vlucht.

Sprint in de maak?

Kans van slagen had hun poging echter niet, omdat er in het peloton hard werd doorgereden. Met nog twee koersuren te gaan zat hun vlucht er alweer op, en roken nieuwe renners hun kans om aan te vallen. Zodoende kwamen Idar Andersen (Uno X) en Stuart Balfour (Ribble) voorop te rijden bij het ingaan van de laatste twee rondes, maar ook zij bleken kansloos.

Was een sprint, ondanks de chaos in de koers, dan toch in de maak? Daar begon het meer en meer op te lijken, zeker nadat ook een nieuwe vluchtpoging met Liam Slock, Adrian Banaszek, Sakarias Koller Loland, Benjamin Perry en Matthew Gibson werd geneutraliseerd.

Zijlaard soleert naar de winst

De laatste serieuze poging kwam van Maikel Zijlaard. Op tien kilometer van de meet ging de Nederlander er alleen vandoor. Zijn voorsprong bedroeg binnen een kilometer al vijftien seconden en met nog vijf kilometer te gaan zelfs twintig seconden. Jarno Mobach ging bij een gebrek aan controle in het peloton in de tegenaanval.

Mobach kwam er niet bij en werd snel ingerekend door het peloton, terwijl Zijlaard hard door bleef rijden. Zo hard zelfs, dat de Nederlander al bij het ingaan van de laatste kilometer zo goed als zeker van zijn zege was. Na 186 kilometer kon Zijlaard met een kreet van vreugde zijn overwinning vieren. Enkele tellen later eindigden Sasha Weemaes en Timothy Dupont als tweede en derde.