Voorbeschouwing: Coppa Bernocchi 2022

Het wielerjaar 2022 loopt langzaam op zijn einde, de meeste prijzen zijn verdeeld, maar toch staan er nog een paar prestigieuze wedstrijden op het programma. Zo is het komende maandag tijd voor alweer de 103e editie van de Coppa Bernocchi. Vorig jaar ging de zege in kletsnatte omstandigheden naar de kersverse wereldkampioen Remco Evenepoel. Wie volgt hem op? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Coppa Bernocchi is een in de regio Lombardije uitgetekende eendagskoers met een lange historie. Voor de eerste editie moeten we iets meer dan honderd jaar terug in de tijd. In 1919 komt de zeer succesvolle zakenman en textielmagnaat Antonio Bernocchi – samen met zijn broers Andrea en Michele – op het idee om een wielerkoers in en rond Legnano te organiseren. De Bernocchi’s schakelen Pino Cozzi, een goede vriend van de familie, in om het idee ook echt van de grond te krijgen. Niet zo gek: Cozzi was in de jaren na de Eerste Wereldoorlog namelijk de president van sportvereniging Unione Sportiva Legnanese.

Onder bezielende leiding van Cozzi en consorten, met op de achtergrond de gebroeders Bernocchi als geestelijke vaders, groeide de koers al snel uit tot een blijvertje op de wielerkalender. De voor ons onbekende Ruggero Ferrario was in 1919 de allereerste winnaar van de Coppa Bernocchi. De eerste bekende naam op de erelijst, is die van Giuseppe Pancera. Pancera, in 1928 tweede in de Giro d’Italia en een jaar later zelfs tweede in de Tour de France, won de Coppa Bernocchi zelfs twee keer op rij, om precies te zijn in 1926 en 1927. Pancera was een van de vele Italianen die in de jaren twintig en dertig als eerste over de streep kwamen.

In 1935 kreeg de koers nog wat meer aanzien door de winst van het opkomende supertalent Gino Bartali. Bartali was de eerste écht grote naam op de erelijst, maar daarmee zeker niet de laatste. Zo wist de grote rivaal van Bartali, Fausto Coppi, in 1954 zijn naam met deze koers te vereenzelvigen. Ook grote kampioenen als Rik Van Looy (1957 en 1958), Gianni Motta, Vittorio Adorni, Franco Bitossi, Marino Basso, Felice Gimondi, Francesco Moser en Giuseppe Saronni waren ooit eens succesvol in Legnano. Net als Guido Bontempi, Charly Mottet, Rolf Sørensen en Fabio Baldato. Om maar wat namen te noemen.

De Coppa Bermocchi vormt sinds 1997 samen met de Coppa Agostoni en Tre Valli Varesine overigens de Trittico Lombardo, een klassement over drie Italiaanse najaarswedstrijden. Toch opvallend: de koers werd slechts elf keer door een renner afkomstig van buiten de Italiaanse landsgrenzen gewonnen. De eerder genoemde Van Looy (1957, 1958), Johan van der Velde (1985), Sørensen (1989, 1993), Mottet (1992), Romāns Vainšteins (2000), Stephen Cummings (2008), Yauheni Hutarovich (2011), Phil Bauhaus (2019) en Remco Evenepoel (2021) wisten dit te bewerkstelligen.

Over de Belgische en Nederlandse winnaars van de Coppa Bernocchi kunnen we vrij kort zijn. Drie keer ging een Belg met de zege aan de haal, met dank aan Rik Van Looy in 1957 en 1958 en Remco Evenepoel, die vorig jaar in zeiknatte omstandigheden naar de overwinning wist te soleren. Johan van der Velde is voorlopig de enige Nederlandse triomfator in de Coppa Bernocchi. De ‘halve Italiaan’, Van der Velde was in zijn tijd ook zeer succesvol in de Giro d’Italia, zegevierde in 1985.

Laatste winnaars Coppa Bernocchi

2021: Remco Evenepoel

2020: Niet verreden wegens de coronacrisis

2019: Phil Bauhaus

2018: Sonny Colbrelli

2017: Sonny Colbrelli

2016: Giacomo Nizzolo

2015: Vincenzo Nibali

2014: Elia Viviani

2013: Sacha Modolo

2012: Sacha Modolo

Vorig jaar

Net voor twaalven begonnen de renners in de Milanese regen aan de Coppa Bernocchi 2021. Vanuit het vertrek probeerden diverse coureurs weg te geraken, maar het peloton liet hen niet begaan. Op de eerste van zes lokale ronden was de grote groep nog altijd gesloten. Na ruim zestig kilometer rondden de renners voor de eerste keer de top van de Piccolo Stelvio. Evenepoel kwam er als eerste boven, met in zijn kielzog Thibaut Pinot en Samuele Battistella.

Achter hen probeerden ook Alessandro Covi, Fausto Masnada en Qhubeka NextHash-stagiair Antonio Puppio de oversteek te maken. Zij sloten korte tijd later bij het leidende trio aan. Na drie van de zes lokale rondes was de bonus van de zes opgelopen tot boven de vier minuten. Masnada cijferde zich aan de voorkant helemaal weg voor zijn Belgische ploeggenoot en dat zorgde ervoor dat het peloton de handdoek wierp.

Nadat de zes rondes rond Valle Olona voltooid waren, waren de zes op kop nog altijd samen voor de finale. Spannend zou het echter niet meer worden. Op dertig kilometer van de aankomst in Legnano plaatste Evenepoel op een vlakke strook namelijk een aanval. De Belg liep snel weg, ondanks dat Battistella in de achtergrond de overige restanten van de kopgroep probeerde te motiveren te blijven rijden.

Evenepoel liep echter alsmaar verder uit: de drie lokale finale-omlopen hadden wat weg van ererondes. Hij won met bijna twee minuten voorsprong, voor Covi en Masnada, die het feestje voor Deceuninck-Quick-Step compleet maakte. Het peloton kwam bijna elf minuten later binnen, nadat Evenepoel hen op de lokale ronde gedubbeld had. De jury toonde echter clementie en haalde hen niet uit koers.

Uitslag Coppa Bernocchi 2021

1. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) in 4u26m13s

2. Alessandro Covi (UAE Emirates) op 1m49s

3. Fausto Masnada (Deceuninck-Quick-Step) op 1m50s

4. Samuele Battistella (Astana-Premier Tech) op 2m25s

5. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) op 2m26s

Parcours

De 103e editie van de Coppa Bernocchi begint en eindigt, zoals de traditie betaamt, in Legnano. Het parcours gaat eerst in oostelijke richting, met passages door onder meer Parabiago en Nerviano. Vervolgens kronkelt de route noordwaarts, via Cerro Maggiore, Busto Arsizio (bekend van enkele passages in de Giro d’Italia) en Gorla Maggiore richting de lokale ronde ten noorden van start- en finishplaats Legnano.

Het peloton koerst vervolgens naar het kleine plaatsje Gornate-Olona in de Italiaanse provincie Varese, wat het startpunt is van een lastig middenrif. Er volgen namelijk zeven lokale rondes van 16,7 kilometer in en rond Gornate-Olona, met halverwege de omloop de beklimming naar Morazzone/Piccolo Stelvio. Deze helling (1,5 km aan 6,6%) is een potentiële scherprechter op het parcours: na zes passages zal hij bij de zevende en laatste keer toch echt wel in de benen kruipen.

De vraag is wel of de aanvallers sterk genoeg zijn om uit de greep te blijven van een – al dan niet uitgedund – peloton. Aan het einde van de zevende passage is er namelijk nog goed dertig kilometer af te leggen tot de finish in Legnano. De koers maakt een omgekeerde beweging en trekt zuidwaarts naar Legnano, waar de coureurs na goed 190 kilometer zullen finishen. De aankomstreep is getrokken op de Viale Pietro Toselli.

Maandag 3 oktober, Coppa Bernocchi: Legnano – Legnano (190,7 km)

Start: 11.00 uur

Finish: tussen 15.15 en 15.30 uur

Favorieten

In de Coppa Agostoni en Giro dell’Emilia was het woord aan de betere klimmers, maar in de Coppa Bernocchi maken ook de rappe mannen kans op de zege. Onderweg krijgen de renners wel voldoende hoogtemeters voor de kiezen, maar het blijkt vaak net niet lastig genoeg om de sprinters ook echt overboord te gooien. Met Sacha Modolo, Elia Viviani, Giazomo Nizzolo, Sonny Colbrelli en Phil Bauhaus waren de voorbije jaren voornamelijk (sterke) sprinters aan het feest.

Vorig jaar ging Remco Evenepoel er met de overwinning vandoor, maar we moeten niet vergeten dat de wedstrijd toen in loodzware omstandigheden werd verreden. Door de hevige regenval draaide de koers uit op een ware afvallingsrace, iets wat we dit jaar niet meteen verwachten. En dus kijken we allereerst naar de rappe mannen, die in staat zijn om een heuveltje (of zeven) te verteren op weg naar de finish.

Een eerste naam die ons te binnenschiet, is een ploegmaat van Evenepoel: Davide Ballerini. De Italiaan van Quick-Step-Alpha Vinyl staat niet te boek als een pure sprinter, maar kan na een lastige koers wel heel rap aankomen. Dat liet hij in het verleden al meermaals zien. Bovendien zit het met zijn vorm wel snor: zo werd hij goed twee weken geleden nog twee keer derde in de Ronde van Luxemburg.

Mocht het koersverloop toch anders uitdraaien, dan heeft Quick-Step-Alpha Vinyl met Andrea Bagioli, Mikkel Honoré en Mauro Schmid meerdere troeven om uit te spelen. Deze renners gedijen bij een wat zwaardere wedstrijd.

BikeExchange-Jayco zal ook wel willen aansturen op een sprint, aangezien het met Kaden Groves een pure afmaker in de gelederen heeft. De pijlsnelle Australiër, die aan het einde van het seizoen de overstap maakt naar Alpecin-Deceuninck, was dit seizoen al succesvol in de rondes van Turkije en Catalonië én de Vuelta a España. Telkens na een sprint, en hij versloeg er niet de minste namen. Zo rekende hij in Turkije af met Jasper Philipsen en Caleb Ewan.

In de Coppa Bernocchi zal Groves opnieuw zijn kans wagen, het parcours past hem namelijk als een handschoen. De 23-jarige coureur is meer dan alleen een sprinter: in de U23-categorie stond hij eveneens te boek als een puncheur en man voor het heuvelwerk. Binnen de ploeg van BikeExchange-Jayco is het eveneens uitkijken naar Dion Smith. De Nieuw-Zeelander beschikt na een lastige koers over een goede sprint en kan toeslaan vanuit een klein groepje.

Komen we uit bij een ploeg die zich al heeft moeten verzoenen met degradatie uit de WorldTour: Israel-Premier Tech. Het chagrijn zal overheersen, maar de formatie hoopt wel met een lekker gevoel de winter in te duiken. Winst in de Coppa Bernocchi kan de pijn wellicht wat verzachten. Met Corbin Strong komt Israel-Premier Tech met een serieuze kanshebber aan de start. De 22-jarige Nieuw-Zeelander is bezig aan zijn eerste seizoen voor de ploeg, maar blijkt een snelle leerling.

Het begon allemaal in de Tour of Britain, waar hij naar de zege wist te snellen in de openingsetappe, gevolgd door een vijfde plaats in de Grand Prix de Wallonie. In de Waalse eendagskoers, met finish op de Citadel van Namen, eindigde hij achter Mathieu van der Poel, Biniam Girmay, Gonzalo Serrano en Dylan Teuns. Toch niet de minste namen! Strong heeft dus al laten zien dat hij na een pittige koers kan terugvallen op een snedige sprint. Schrijf hem maar op voor komende maandag.

De topfavoriet moeten we zoeken bij het Franse Cofidis. Van Simone Consonni weten we hoe snel hij kan zijn aan de meet, maar de Italiaan gaat voor een rappe man ook bijzonder goed bergop. De 28-jarige coureur blinkt met name uit in de wat selectievere wedstrijden, met de nodige hoogtemeters, als de pure sprinters al lang en breed zijn gelost. De Coppa Bernocchi past wat dat betreft helemaal in het straatje van Consonni.

Daar komt nog eens bij dat hij bijzonder goed op dreef is: een week geleden was hij nog de beste in Parijs-Chauny, door in een millimetersprint af te rekenen met Dylan Groenewegen. Mocht Consonni er maandag toch niet aan te pas komen, dan heeft Cofidis met Davide Cimolai nog een tweede sprinttroef achter de hand. Verder kan de formatie het met Ion Izagirre, Benjamin Thomas en Guillaume Martin nog over een andere, meer aanvallende boeg gooien.

INEOS Grenadiers heeft met Jhonatan Narváez, nieuwkomer Leo Hayter, Ben Tulett en Pavel Sivakov een ploeg om koers te maken, maar de Britse formatie kan eventueel ook gokken op een sprint met Elia Viviani. De inmiddels 33-jarige Italiaan viert de laatste jaren vooral nog successen op de baan, maar beschikt op zijn ‘oude dag’ ook nog over een vlijmscherpe sprint, wat hij zondag nog liet zien in de slotrit van de CRO Race. Viviani won in het verleden al eens de Coppa Bernocchi: in 2014 versloeg hij Filippo Pozzato in een spurt.

INEOS Grenadiers is sterk in de breedte, maar misschien niet zo sterk als UAE Emirates. Die laatste ploeg laat weinig aan het toeval over en trekt met Matteo Trentin, Marc Hirschi, Alessandro Covi Diego Ulissi en Jan Polanc naar Legnano. Bij een sprint met een grote groep is het uitkijken naar Trentin. De ervaren Italiaan is op papier de snelste man binnen de selectie en is bovendien uitstekend bezig. Zo won hij vorige maand nog een rit in de Ronde van Luxemburg en was hij vijfde op het WK in Wollongong. Hirschi, Covi en Ulissi kunnen het dan weer afmaken in een kleiner groepje.

Een renner die we ook met stip noteren, is de voor AG2R Citroën uitkomende Andrea Vendrame. De 28-jarige Italiaan heeft de kwaliteiten om te zegevieren in een koers als de Coppa Bernocchi. Vendrame staat zijn mannetje bergop en heeft een goede sprint in de benen. Hij zal het qua pure topsnelheid moeten afleggen tegen een Groves of Trentin, maar vanuit een klein groepje is alles mogelijk. Dat geldt ook voor de sterke en snelle Spanjaard Iván García, de kopman van Movistar.

Andere renners om in de gaten te houden zijn de Spaanse puncheur Roger Adrià (Equipo Kern Pharma), Daryl Impey, Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech), Felix Großschartner, Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), Yevgeniy Gidich, Gianni Moscon, Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan), Pierre Latour, Alexis Vuilermoz (TotalEnergies), Eduard Prades (Caja Rural-Seguros RGA), Filippo Fiorelli, Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè), Giovanni Lonardi en Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa).

De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet volledig. De kans bestaat dat er dus nog wijzigingen worden doorgevoerd in deze voorbeschouwing.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Simone Consonni

*** Matteo Trentin, Elia Viviani

** Davide Ballerini, Kaden Groves, Corbin Strong

* Filippo Fiorelli, Iván García, Andrea Vendrame, Andrea Bagioli

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

In Legnano en omstreken belooft het maandag aangenaam koersweer te worden. De gemiddelde temperatuur schommelt in de middag rond de 23 graden Celsius. Het blijft droog en er staat een zwakke wind vanuit het zuidoosten.

De Coppa Bernocchi is vanaf 14.00 uur te zien via Eurosport 1 en de Eurosport Player en via GCN+.