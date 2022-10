Mohoric snoept Vingegaard eindzege af op slotdag CRO Race, ritwinst Viviani

Matej Mohoric is de eindwinnaar geworden van de CRO Race 2022. In de slotetappe van 158 kilometer naar Zagreb wist de Sloveen van Bahrain Victorious onderweg bonificatieseconden te pakken, en omdat hij ook tweede werd in de rituitslag, pakte hij genoeg boni’s om Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) uit de leiderstrui te rijden. De etappezege ging naar Elia Viviani (INEOS Grenadiers).

De laatste etappe naar Zagreb viel geen moment echt stil. Vroeg in de rit lag een tussensprint waar belangrijke bonificatieseconden te verdienen waren. De grote concurrenten van leider Jonas Vingegaard wisten daar wat tijd terug te pakken. Zo pakte Matej Mohoric drie seconden terug en Oscar Onley twee seconden.

Vingegaard ziet Mohoric en Onley nadren

Daardoor kwam Mohoric tot op vijf seconden van Vingegaard en Onley tot op zes seconden van de Deen van Jumbo-Visma. De andere tussensprints vormden geen gevaar voor Vingegaard, omdat een kopgroep van vijf wegreed met daarin Timo Roosen (Jumbo-Visma), Danny van der Tuuk (Equipo Kern Pharma), Alexander Cataford (Israel-Premier Tech), Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) en Alex Martin (EOLO-Kometa).

In het peloton controleerde Bahrain Victorious de boel, omdat het met Mohoric hoopte de rit te winnen en zo ook bonificaties te sprokken in het klassement. Dat moest gebeuren in Zagreb, waar in de finale twee lokale rondes lagen met een heuvel van 500 meter aan 6,6%.

Roosen en Van der Tuuk in de aanval

Lange tijd hadden Roosen, Van der Tuuk en co een voorsprong die schommelde rond de minuut. Maar tien kilometer voor de finish, op het plaatselijke parcours in Zagreb werden zij gegrepen. Alexis Guérin probeerde het nog solo, maar hij werd teruggehaald door een trein van INEOS Grenadiers.

Het rondje in Zagreb was erg technisch en dat zorgde al voor een schifting. Op de 500 meter lange klim probeerde Bahrain Victorious het tempo te verhogen, maar Vingegaard hield stand in de langgerekte favorietengroep. Door de nervositeit werd er nog gevallen in de laatste drie kilometer, maar daar waren buiten Axel Laurance geen andere favorieten bij.

Mohoric grijpt eindzege met één seconde

Vingegaard kon de val omzeilen en weer aansluiten bij zijn concurrenten, die zich voorbereidden op de sprint. INEOS Grenadiers zette Viviani vooraan af, waarna de Italiaan het vakkundig afrondde. Mohoric werd door Jonathan Milan afgezet in het wiel van Viviani en wist zo tweede te worden.

Mohoric sprokkelde zo nog eens zes bonificatieseconden, waardoor hij zijn achterstand van vijf seconden op Vingegaard omzette in een voorsprong van één seconde. De eindzege gaat daardoor naar de Sloveense hardrijder van Bahrain Victorious.