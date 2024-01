donderdag 18 januari 2024 om 08:00

Voorbeschouwing: Clàssica Comunitat Valenciana 1969 – Wie volgt De Lie op in Europese seizoensopener?

Aan de andere kant van de wereld draaien de wielen alweer even rond, maar zaterdag barst het wielerseizoen ook los in Europa. In Spanje staan twee wedstrijden op het programma: de Trofeo Calvià Femina voor vrouwen, de Clássica Comunitat Valenciana 1969 voor mannen. In die laatste (sprinters)koers gaan we op zoek naar een opvolger van Arnaud De Lie. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Clàssica Comunitat Valenciana 1969

2023: Arnaud De Lie

2022: Giovanni Lonardi

2021: Lorenzo Manzin

2006-2020: Niet op de kalender

2005: Alessandro Petacchi

2004: Óscar Freire

2003: Alessandro Petacchi

2002: Sergei Ivanov

2001: Erik Zabel

2000: Erik Zabel

1999: Mario Cipollini

Laatste editie



Uitslag Clàssica Comunitat Valenciana 1969 (2023)

1. Arnaud De Lie (Lotto Dstny)

2. Jenthe Biermans (Arkéa Samsic)

3. Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies)

4. José Joaquín Rojas (Movistar)

5. Andrea Vendrame (AG2R Citroën)

Parcours

Het parcours van de Clàssica Comunitat Valenciana 1969 is flink gewijzigd. Vorig jaar reden de renners van Valencia naar La Nucía, nu van La Nucía naar Valencia. Daarbij wordt niet simpelweg dezelfde weg in tegenovergestelde richting gereden. Niettemin zullen veel profs de wegen in de openingskilometer kennen, want ze bevinden zich in een bekend trainingsgebied. Vanuit het vertrek moeten ze meteen de Coll de Rates (14,1 km 2,9%) beklimmen, zij het niet van de traditionele kant, maar via Tarbena.

Na de afdaling van de ‘echte’ Coll de Rates, volgt een wat eenvoudiger tussenstuk. Met een kleine zeventig kilometer in de benen komen de coureurs aan bij de tweede klim van de dag, de Alto de Barx (3,6 km aan 6,5%). Daarna volgen nog drie hellingen, maar na 120 kilometer koers is het meeste klimwerk achter de rug. De renners hebben dan nog tachtig bijna biljartvlakke kilometers voor de boeg, veelal langs de kust. Voor geloste sprinters moet dat genoeg zijn om terug te keren.

In tegenstelling tot vorig jaar, is de finale volledig vlak. Kort na de rode vod zijn er nog twee flauwe bochten, maar de laatste zeshonderd meter zijn rechttoe-rechtaan. We mogen na 200 kilometer dus een koninklijke massasprint verwachten in Valencia.

Bekijk hieronder het profiel en de routekaart:







Zaterdag 20 januari, Clàssica Comunitat Valenciana 1969: La Nucía – Valencia (200 km)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.50 en 17.20 uur

Favorieten

De startlijst van de Clàssica Comunitat Valenciana 1969 is nog verre van compleet. Wie de voornaamste favorieten zijn, is dus lastig te zeggen. Tussen de deelnemers die al wel bekend zijn, zitten echter enkele namen die we – ongeacht de concurrentie – zeker moeten noemen. Daarbij doelen we niet op titelhouder Arnaud De Lie. De 22-jarige Belg geeft verstek: hij begint zijn seizoen pas over enkele weken, met de Vuelta Ciclista a la Región de Murcia (10 februari). Lotto Dstny zal bij het ontbreken van de Stier van Lescheret wellicht hopen op een uitschieter van Jasper De Buyst.

Wel van de partij, in tegenstelling tot De Lie: Bryan Coquard. De Fransman heeft om verschillende redenen goede papieren. Hij staat er doorgaans meteen in het vroege voorjaar, zal het klimwerk in de openingsfase relatief gemakkelijk verteren en beschikt over een stel snelle benen. Dat laatste is nodig, want we zullen waarschijnlijk een pelotonsprint zien in Valencia.

Gleb Syritsa zal ongetwijfeld meer lijden in het lastige eerste deel van de koers. Het is niet ondenkbaar dat de grote Rus bergop zal moeten passen en nadien niet meer terugkeert. Maar als hij in Valencia wél aan sprinten toekomt, is hij een gevaarlijke klant. Datzelfde geldt voor Luca Mozzato. De Italiaan van Arkéa-B&B Hotels hoeft minder te vrezen voor de klimkilometers en kan ook rap aankomen. Vorig jaar sprintte hij nog naar een vierde plaats in de Tourrit naar Bordeaux. Daarnaast won hij in 2023 twee wedstrijden op .1-niveau.

De Franse sprinter Jason Tesson pakte vorig seizoen – zijn eerste seizoen als prof – drie overwinningen. Twee daarvan waren in de niet zo sterk bezette La Tropicale Amissa Bongo, maar toch. Winnen is winnen. Zo zal ook Jon Aberasturi denken. De alweer 34-jarige Spanjaard heeft maar liefst vijftien zeges op zijn palmares, maar zijn laatste overwinning dateert alweer van 2021. Hoog tijd om weer eens te scoren. Lukt dat hem in de kleuren van zijn nieuwe ploeg Euskaltel-Euskadi?

Aberasturi’s landgenoot Carlos Canal reed vorig jaar nog voor Euskaltel-Euskadi, maar maakte deze winter de stap naar het grote Movistar. De beloning voor een uitstekend seizoen waarin hij een rits ereplaatsen verzamelde. De allersnelste is de 22-jarige Canal niet, maar als een kleinere groep naar de streep gaat, zal hij er ongetwijfeld bijzitten. En in dat geval kan hij verrassen.

Mocht er een voltallig peloton gaan strijden om de zege, kan Movistar ook de kaart trekken van Davide Cimolai. Al lijken diens beste sprintdagen wel achter hem te liggen. Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) zal hopen op hetzelfde scenario als Canal, zijn voormalig ploeggenoot Marc Sarreau (Groupama-FDJ) draait zijn handen ook niet om voor een pure massasprint. We zullen zien wat het wordt.

Het complete deelnemersveld voor de Clàssica Comunitat Valenciana 1969 is nog niet bekend. Daarom zullen wij het favorietendeel op een later moment aanvullen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Bryan Coquard

*** Luca Mozzato, Marc Sarreau

** Gleb Syritsa, Jasper De Buyst, Jason Tesson

* Andrea Vendrame, Jon Aberasturi, Carlos Canal, Davide Cimolai

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Het lijkt zaterdag vrij aangenaam koersweer te worden in Valencia en omstreken. Terwijl de temperaturen in de Lage Landen maar net boven het vriespunt uitkomen, is het aan de Spaanse kust zestien graden. Dat is wel wat frisser dan afgelopen week. Bovendien kan er ’s ochtends nog een buitje vallen, maar ’s middags blijft het droog en schijnt de zon geregeld. De wind (3 Beaufort) komt uit het westen.

De Clàssica Comunitat Valenciana 1969 is niet live te zien op de Nederlandse of Belgische televisie. Vorig jaar was de koers wel te volgen via een livestream van Sportpublic TV.