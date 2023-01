Arnaud De Lie opent Europese wielerjaar met overtuigende zege in Valencia

Arnaud De Lie heeft de eerste wedstrijd van het seizoen in Europa gewonnen. De nog maar 20-jarige kopman van Lotto Dstny overleefde een lastige finale in de Clàssica Comunitat Valenciana en was na 190 kilometer de beste in de sprint van een uitgedund peloton. Jenthe Biermans (Arkéa-Samsic) en Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) werden tweede en derde.

Klokslag 12.00 uur begon in Valencia het Europese wielerseizoen dan toch echt, voor een wedstrijd van 190 kilometer met aankomst in La Nucía. Vijf renners vormden niet lang daarna de eerste kopgroep van het jaar: Mattia Bais (EOLO-Kometa), Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani-CSF-Faizanè), Iker Ballarín (Euskaltel-Euskadi), Mateu Estelrich (Electo Hiper Europa) en Thomas Denis (Go Sport-Roubaix Lille Métropole).

De koplopers kregen maximaal vijf minuten voorsprong, waarna Movistar, Lotto Dstny, Cofidis en Equipo Kern Pharma de controle pakten in het peloton. Die ploegen hielden het verschil tussen de twee en drie minuten, in de wetenschap dat er nog flink geklommen moest worden.

Lastige finale

De laatste vijftig kilometer werden namelijk gekleurd door de 18 kilometer lange Alto de Bixauca. Die was in meerdere stukken op te delen, waaronder in een stuk van 2,2 kilometer aan 7,4%. De top van de Bixauca lag op 24 kilometer van de finish, waardoor er nog ruimte was om een opgelopen achterstand goed te maken.

Op de lange klim was het onder meer Arkéa-Samsic dat op kop van het peloton sleurde. Onder de werken van het Franse team werden Zoccarato en Bais als laatste vroege vluchters ingerekend. Dat gebeurde op 28 kilometer van de finish. Er werd op het steile deel van de klim nog wel aangevallen, onder meer door Rubén Fernandez (Cofidis), Matteo Sobrero (Jayco AlUla) en Brent Van Moer (Lotto Dstny).

Lotto Dstny werkt voor De Lie

Maar zij konden niet uit handen blijven van een uitgedund peloton. Lotto Dstny hield daarin het tempo hoog voor kopman Arnaud De Lie op weg naar La Nucía. Maar ook die aanloop naar de finish was alles behalve vlak. Er lagen nog twee venijnige heuveltjes in de laatste tien kilometer waar iets kon gebeuren.

Louis Barré van Arkéa-Samsic probeerde op de eerste daarvan weg te rijden, maar zijn aanval strandde ruim drie kilometer voor de streep. Lotto Dstny wist nog enkele uitvallen terug te halen en er zo een sprint van te maken voor De Lie. Op 150 meter van de streep ging het Belgische talent zijn sprint aan, waarna hij overtuigend wist te winnen.

Jenthe Biermans (Arkéa-Samsic) en Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) mochten mee het podium op met De Lie. José Joaquin Rojas eindigde namens Movistar net naast het podium als vierde.

Kijk hier de live-uitzending van de wedstrijd terug: