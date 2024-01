zaterdag 13 januari 2024 om 09:34

Clàssica Comunitat Valenciana 1969: bescheiden klassieker met indrukwekkende erelijst

De Challenge Mallorca, de Ruta del Sol, de Vuelta a Murcia – zomaar een greep uit de traditionele Spaanse voorjaarskoersen. We plaatsen de Clàssica Comunitat Valenciana 1969 niet direct in dat rijtje, want die wedstrijd bestaat nog maar een paar jaar, toch? Nou, nee. Deze eendaagse heeft weldegelijk een lange geschiedenis én een indrukwekkende erelijst. WielerFlits duikt in deze historie.

Zoals de naam stiekem al weggeeft, vond de eerste editie van de Clàssica Comunitat Valenciana 1969 plaats in – jawel – 1969. Toen heette de koers nog de Gran Premio de Valencia. De winst ging in die openingsuitgave naar Carlos Echeverría, die vrijwel zijn hele carrière uitkwam voor Kas-Kaskol. Ook in 1970 ging de zege nog naar een Spanjaard, zevenvoudig Vuelta-ritwinnaar Ramón Saéz, maar nadien begon de Belgische overheersing.

Van 1971 tot en met 1975 stond er elk jaar een Belg op de hoogste trede van het podium. Frans Verhaegen begon de reeks, daarna volgde Eric Leman, tot Gustaaf Van Roosbroeck en uiteindelijk Eddy Peelman, die twee keer op rij won. Peelman was op dat moment recordhouder wat het aantal overwinningen betrof, maar begon jaren tachtig ging zijn landgenoot Noël Dejonckheere hem voorbij. Laatstgenoemde schreef de wedstrijd maar liefst drie keer op zijn naam. Omdat nadien ook Peter Van Petegem (1996), Andrei Tschmil (1998) en Arnaud De Lie (2023) nog triomfeerden, staat de Belgische zegeteller inmiddels op elf.

Het aantal Nederlandse overwinningen beperkt zich tot twee. Mathieu Hermans was in 1988 aan het feest, Tom Cordes in 1989. Vorig jaar sprak WielerFlits nog met Hermans over zijn zege in de Trofeo Luis Puig, zoals de wedstrijd in die tijd heette. “De Trofeo Luis Puig -wilde je graag winnen”, aldus de geboren Noord-Brabander. “Luis Puig was toch een grote naam. Hij was de UCI-preses tot zijn dood in 1990, waarna Hein Verbruggen hem opvolgde.”

Hermans staat dankzij zijn zege in een mooi rijtje. Voor hem won Bernard Hinault (1986) de wedstrijd al, daarna volgden nog veel meer toppers. Sean Kelly, Laurent Jalabert, Mario Cipollini, Alessandro Petacchi, Óscar Freire, Erik Zabel… Die laatste sprintte trouwens drie keer naar de bloemen (1997, 2000, 2001) en zette zich daarmee op gelijke hoogte met de eerdergenoemde Dejonckheere. Tot op de dag van vandaag zijn zij gedeeld recordhouder.

Petacchi, winnaar en 2003 en 2005, leek zich naast de Belg en Duitser kunnen nestelen, maar in 2006 verdween de wedstrijd plots van de kalender vanwege afhakende sponsoren. Vijftien jaar later blies de Club Ciclista La Marina de Trofeo Luis Puig nieuw leven in, nu onder de naam Clàssica Comunitat Valenciana 1969. In 2021 en 2022 had de koers nog een 1.2-status, maar in 2023 werd de stap gemaakt naar het 1.1-niveau. Met Arnaud De Lie kwam er toen ook een winnaar die in de toekomst wellicht net zo’n grote naam heeft als Petacchi, Zabel en die andere toppers op de erelijst.

Laatste winnaars Clàssica Comunitat Valenciana 1969

2023: Arnaud De Lie

2022: Giovanni Lonardi

2021: Lorenzo Manzin

2006-2020: Niet op de kalender

2005: Alessandro Petacchi

2004: Óscar Freire

2003: Alessandro Petacchi

2002: Sergei Ivanov

2001: Erik Zabel

2000: Erik Zabel

1999: Mario Cipollini

In het wielerseizoen 2024 wordt de Clàssica Comunitat Valenciana 1969 verreden op 20 januari.