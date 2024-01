Nick Doup • maandag 22 januari 2024 om 07:00 maandag 22 januari 2024 om 07:00

Voorbeschouwing: Challenge Mallorca 2024 – Drie klimkoersen en twee sprintkansen

De Challenge Mallorca was jarenlang de aftrap van het Europese wielerseizoen, maar door de intrede van de Clàssica Valenciana is dat niet meer zo. Voor veel renners is de wedstrijdreeks op het Spaanse eiland wel hun start van het seizoen. Omdat het losse eendagskoersen zijn, kunnen de aanwezige teams ook lekker doorwisselen. Vijf dagen op rij een vermakelijke koers, met vooral ook kansen voor klimmers en puncheurs. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Winnaars van laatste tien edities Challenge Mallorca

2023: Rui Costa – Marijn van den Berg – Kobe Goossens – Kobe Goossens – Ethan Vernon

2022: Brandon McNulty – Biniam Girmay – Tim Wellens – Alejandro Valverde – Arnaud De Lie

2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2020: Matteo Moschetti – Emanuel Buchmann – Marc Soler – Matteo Moschetti

2019: Jesús Herrada – Emanuel Buchmann – Tim Wellens – Marcel Kittel

2018: John Degenkolb – Tim Wellens – Toms Skujins – John Degenkolb

2017: André Greipel – Tim Wellens – Tim Wellens – Daniel McLay

2016: André Greipel – Gianluca Brambilla – Fabian Cancellara – André Greipel

2015: Matteo Pelucchi – Steve Cummings – Alejandro Valverde – Matteo Pelucchi

2014: Sacha Modolo – Sacha Modolo – Michal Kwiatkowski – Gianni Meersman

Parcours

Woensdag 24 januari, Trofeo Calvía: Palmanova – Palmanova (150,1 km)

Op de openingsdag van de Challenge Mallorca staat gelijk een bergachtige koers te wachten met ruim 2.800 hoogtemeters. De Trofeo Calvía is nergens echt vlak, maar het zwaarste deel zit hem in de eerste 100 kilometer. Daarin ligt onder meer twee keer de beklimming van de Coll den Claret (van twee kanten) en de Coll de Sóller (7,5 km aan 4,4%).

In de laatste 40 kilometer volgen nog drie korte klimmetjes: Es Grau (4,1 km aan 4,4%), Coll de Sa Gramola (3,8 km aan 4,2%) en een heuvel naar Es Capdellà (2,6 km aan 5,2%). Na die laatste oplopende strook is het nog zo’n 16 kilometer naar de finish in Palmanova.

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 15.40 en 16.10 uur

Donderdag 25 januari, Trofeo Ses Salines-Felanitx: Ses Salines – Felanitx (158,6 km)

Op de tweede dag van de Challenge Mallorca staat een aankomst heuvelop op het programma. Het hoogteprofiel van de Trofeo Ses Salines-Felanitx lijkt op een bergetappe, maar in verhouding valt het mee ten opzichte van de meeste andere koersen deze week. De laatste acht kilometer loopt de weg omhoog, met een steiler stukje aan 6% op zeven kilometer van de meet. Voor de rest gaat het aan ongeveer 2% omhoog, wat goed te doen is voor veel sprinters.

De historie wijst ook uit dat vaak (sterke) sprinters hier winnen, met vorig jaar nog Marijn van den Berg, maar ook Matteo Moschetti, John Degenkolb en André Greipel waren hier al eens trefzeker.

Start: 11.35 uur

Finish: tussen 15.40 en 16.10 uur

Vrijdag 26 januari, Trofeo Serra de Tramuntana: Selva – Lluc (153,8 km)

Op dag drie van de Mallorca Challenge is het de beurt aan de Trofeo Serra de Tramuntana, op de noordelijke helft van het eiland. De Coll Sa Batalla zorgt meteen na de start voor wat inleidende beschietingen en de Coll Sóller is een opwarmertje voor het hoofdgerecht van de dag. Na 120 kilometer bereiken de renners namelijk de voet van de Coll Puig Major (14,3 km aan 6,1%).

Op deze klim gaat de beslissing waarschijnlijk vallen in deze manche van de wedstrijdreeks. De Puig Major is de langste klim van Mallorca en is op het zwaarste stukje meer dan 11% steil. De top ligt op 868 meter boven zeeniveau, waarna nog 18 kilometer wacht tot de finish. Dat gaat niet volledig in dalende lijn, want er zit nog een stuk in van 6 kilometer licht oplopende weg. De finale richting Lluc gaat wel naar beneden.

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 15.40 en 16.10 uur

Zaterdag 27 januari, Trofeo Pollença-Port d’Andratx: Pollença – Port d’Andratx (158,4 km)

Wie in de Trofeo Serra de Tramuntana niet tot zijn recht is gekomen, krijgt in de Trofeo Pollença-Port d’Andratx een herkansing. De eerste 50 kilometer zijn vlak, maar daarna volgt een heuvelachtige fase in zuidwestelijke richting. Achtereenvolgens rijden de renners over de Coll de Femenías en de Coll Puig Mayer. Dan is het zwaarste wel achter de rug van de in totaal ruim 2.700 hoogtemeters.

In de laatste 60 kilometer volgen dan nog de Coll den Bleda (4,1 km aan 5,2%), de Coll de sa Pedrissa (6,5 km aan 4,9%) en in de absolute slotfase nog de Coll de Sa Gramola (3,8 km aan 4,2%). Daarna is het nog tien kilometer in licht dalende lijn naar de havenplaats Port d’Andratx. Iets voor de puncheurs of toch de heuvelspecialisten?

Start: 11.50 uur

Finish: tussen 15.40 en 16.10 uur

Zondag 28 januari, Trofeo Palma: Palma de Mallorca – Palma de Mallorca (150 km)

Traditioneel eindigt de Challenge Mallorca met de Trofeo Palma, met start en finish in de hoofdplaats van het fiets- en vakantie-eiland. Even ten zuidoosten van de stad klinkt het startschot, waarna de renners ruim 100 kilometer het binnenland in duiken. Voor veel hoogtemeters zorgt dat niet. Een massasprint is dan ook het verwachte scenario, na het rijden van zes rondjes over de boulevard van Palma de Mallorca.

Start: 10.00 uur

Finish: tussen 13.40 en 14.10 uur

Favorieten (klimmers)

De Challenge Mallorca is dus een reeks van vijf eendagswedstrijden op rij, wat tot gevolg heeft dat elke ploeg per wedstrijd een andere selectie kan opstellen. In de lastige wedstrijden zullen daardoor de klimmers aan bod komen en in de Trofeo Ses Salines-Felanitx en de Trofeo Palma de sprinters. In het favorietendeel gaan we beide favorietengroepen apart behandelen.

Te beginnen met de klimmers en de heuvelspecialisten. UAE Emirates doet mee, maar laat Tadej Pogačar voorlopig nog even thuis. Wel zijn Brandon McNulty en Marc Soler van de partij. Vooral de Amerikaan is een gevaarlijke klant; in 2022 won hij vroeg in het jaar de Ardèche Classic na een lange solo op heuvelachtig terrein. Geef hem geen 10 meter of hij is weg.

BORA-hansgrohe neemt meerdere klimmers mee. Aleksandr Vlasov, Lennard Kämna, Emanuel Buchmann en Giovanni Aleotti zijn de speerpunten in de lastige wedstrijden. In 2019 en 2020 wist Buchmann al eens te winnen in de Challenge Mallorca.

Bij EF Education-EasyPost is het oppassen voor nieuwkomer Rui Costa, die vorig jaar de openingsmanche won. Samen met Alberto Bettiol, Simon Carr, Hugh Carthy en de talentvolle Lukas Nerurkar kan de Portugees de koers hard maken. Namens Uno-X zal Tobias Halland Johannessen zich willen laten zien, terwijl bij thuisploeg Movistar onder meer Gregor Mühlberger, Javier Romo en Oier Lazkano meedoen.

Belgische inbreng is er onder meer vanuit Soudal Quick-Step. Nog geen Remco Evenepoel hier op het Spaanse eiland, maar wel Ilan Van Wilder en Evenepoels nieuwbakken luxeknecht Mikel Landa. Zij zullen onder meer gesteund worden door Gianni Moscon, Mauri Vansevenant en de Nederlandse U23-kampioen Pepijn Reinderink, die afgelopen week pas zijn contract tekende. Lotto Dstny heeft dan weer Lennert Van Eetvelt opgeroepen, terwijl Henri Vandenabeele zich zal proberen te herpakken na lastige jaren bij Team dsm-firmenich.

Dan zijn er nog flink wat outsiders. Wat te denken dan Cofidis met Ion Izagirre, Jesús Herrada en Kenny Elissonde. Vijf jaar geleden was het Herrada die nog de openingswedstrijd won van de Challenge Mallorca. Arkéa-B&B Hotels zal hopen op een goede uitslag van Vincenzo Albanese, die na een lastige koers nog beschikt over een goed eindschot, of Clément Champoussin.

De naam van Sebastian Berwick vinden we terug bij Caja Rural-Seguros RGA, nadat hij moest vertrekken bij Israel-Premier Tech. De 24-jarige Australiër heeft goede klimmersbenen, zo won hij eind vorig jaar nog een bergrit in de Tour of Hainan voor Óscar Sevilla en Ben Hermans. Intermarché-Wanty kan rekenen op WorldTour-debutant Francesco Busatto, in 2023 nog winnaar van Luik-Bastenaken-Luik voor beloften en een bergrit in de Orlen Nations Grand Prix.

Tot slot willen we nog de namen van Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling), Victor Langelotti (Burgos-BH) en de Nederlander Alex Molenaar noemen. Hij komt dit jaar uit voor een nieuw Spaans conti-team, genaamd Illes Balears Arabay, en zal mikken op een top-10. Afgelopen jaar was hij er met een elfde plek in de Trofeo Ses Salines al dichtbij.

Favorieten volgens WielerFlits (klimmers)

**** Aleksandr Vlasov

*** Brandon McNulty, Ilan Van Wilder

** Lennard Kämna, Rui Costa, Mikel Landa

* Emanuel Buchmann, Marc Soler, Ion Izagirre, Tobias Halland Johannessen

Favorieten (sprinters)

De aanwezige ploegen nemen ook sprinters mee naar Mallorca. Er zijn twee serieuze sprintkansen, maar in de andere wedstrijden kunnen zij genoeg hardheid opdoen om aan hun vorm te werken richting de rest van het voorjaar. Arnaud Démare zal bijvoorbeeld uitgespeeld worden door Arkéa-B&B Hotels, waar hij Jenthe Biermans en David Dekker in steun heeft. Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) is ook terug, nadat hij vorig jaar won in de Trofeo Ses Salines-Alcudia.

BORA-hansgrohe rekent in de sprints op Jordi Meeus, die dit jaar zal willen laten zien dat zijn sprintzege in de Tour op de Champs-Élysées geen uitschieter was. Dan zal hij ook moeten afrekenen met UAE-duo Juan Sebastián Molano en Álvaro Hodeg. Soudal Quick-Step schuift de Amerikaanse nieuwkomer Luke Lamperti naar voren, met hardrijders Gianni Moscon, Yves Lampaert en Kasper Asgreen aan zijn zijde.

Gerben Thijssen is de sprinter van dienst bij Intermarché-Wanty, met hulp van Hugo Page en Adrien Petit, terwijl Alexander Kristoff de rappe man is van Uno-X. Lotto Dstny komt met Lionel Taminiaux en vooral de talentvolle Jarne Van de Paar op de proppen. Is laatstgenoemde, in navolging van Arnaud De Lie, de volgende Belgische topsprinter die de loterijploeg aflevert?

Bij Tudor zijn nieuwkomers Alberto Dainese en Marius Mayrhofer de sprinters in de ploeg. Vooral Dainese zal hier uitgespeeld worden op Mallorca. Verder zijn er bij de kleinere ploegen nog wat outsiders. Zo denken we aan rappe mannen als Orluis Aular, Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), Stanislaw Aniolkowski (Cofidis), Antonio Soto (Equipo Kern Pharma) en Jon Aberasturi (Euskaltel-Euskadi).

Favorieten volgens WielerFlits (sprint)

**** Arnaud Démare

*** Jordi Meeus, Marijn van den Berg

** Luke Lamperti, Gerben Thijssen, Juan Sebastián Molano

* Alberto Dainese, Alexander Kristoff, Jarne Van de Paar, Orluis Aular

Weer en TV

Door het zachte klimaat is het vaak goed toeven op Mallorca, al wil het ook wel eens grauw en grijs zijn. Daar lijkt het niet op tijdens deze editie van de Challenge Mallorca, volgens Weeronline. Vanaf woensdag tot en met zondag schommelt de maximale temperatuur rond de 17 en 19 graden Celsius. Er wordt geen neerslag verwacht, maar strakblauw en 24/7 zonnig zal het ook niet zijn.

De Challenge Mallorca wordt elke dag live uitgezonden door Eurosport en haar online kanalen Eurosport.nl en Discovery+. De uitzendtijden kunnen verschillen, dus houd vooral de WielerFlits TV-gids in de gaten voor de exacte zender en uitzendtijden.