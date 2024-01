woensdag 17 januari 2024 om 09:00

Challenge Mallorca zet met reeks eendagskoersen populair fietseiland in de schijnwerpers

De Challenge Mallorca werd in 1992, toen nog in de eerste week van maart, voor de eerste keer gehouden. Grondleggers van de koers waren de ondernemers en wielerliefhebbers Joan Serra, Juan Trobat, Pedro Ramis en Gabriel Saura, die het eiland Mallorca via de wielersport terug op de kaart wilden zetten. WielerFlits neemt je mee in de historie van deze wedstrijdreeks.

De opzet van de eerste editie was een serie van vijf eendagskoersen die ook nog eens meetelden voor een algemeen klassement – zie het als een etappewedstrijd waarin gewisseld mag worden, maar alleen renners die alle wedstrijden betwisten doen mee om het klassement. Kenneth Weltz, Juan-Carlos Gonzalez, Alfonso Gutierrez (twee keer) en Neil Stephens wonnen de afzonderlijke wedstrijden, maar Javier Murguialday werd de eerste eindwinnaar.

De top-10 in het klassement eindigde in dezelfde tijd, waarna het puntenaantal doorslaggevend was. De Spaanse renner van Amaya Seguros won later dat jaar ook de tweede etappe van de Tour de France over de Col de Marie-Blanque naar Pau. Zijn zoon Jokin Murguialday is ook gaan fietsen en rijdt voor Caja Rural-Seguros RGA.

De Challenge Mallorca werd een blijvertje op de internationale wielerkalender en het klassement werd vier keer gewonnen door Francisco Cabello, in 1994 winnaar van een Touretappe, en twee keer door Laurent Jalabert, Alejandro Valverde en Antonio Colom. Ook Alex Zülle, Léon van Bon, Mathew Hayman, Luis León Sánchez en Philippe Gilbert staan op het palmares van de Challenge Mallorca.

Sinds 2010 wordt het algemeen klassement niet meer opgemaakt en is het meerdaagse evenement ‘slechts’ een serie eendaagse wedstrijden.

Van vijf naar vier, en weer terug naar vijf

In de jaren 2010 werd het aantal wedstrijddagen van de Challenge Mallorca vanwege financiële problemen teruggeschroefd van vijf naar vier, maar de organisatie wist het hoofd boven water te houden, mede dankzij de toeristische dienst van het populaire eiland. Door de coronacrisis was er in 2021 geen editie, waarna de reeks in 2022 terugkeerde als opnieuw een vijfdaagse.

In totaal kreeg een koers uit de Mallorca Challenge negen keer een Nederlandse winnaar: Jeroen Blijlevens won drie keer in de jaren 1995, 1996 en 1999, Michael Boogerd, Erik Dekker, Thomas Dekker, Godert de Leeuw en Remmert Wielinga waren allemaal één keer succesvol. Marijn van den Berg trad in 2023 in hun voetsporen door de Trofeo Ses Salines-Alcudia te winnen.

Twintig keer kwam een Belg als eerste over de finish. Tim Wellens had het vaakst succes met vijf overwinningen in 2017 (2x), 2018, 2019 en 2022. Tom Steels boekte drie zeges, Philippe Gilbert en Gert Steegmans waren twee keer de beste, terwijl Kenny Dehaes, Ben Hermans, Gianni Meersman, Hendrik Van Dyck, Peter Van Petegem en Arnaud De Lie één zege op hun palmares hebben staan.

Kobe Goossens maakte in 2023 furore door vroeg in het seizoen maar liefst twee manches van de Challenge Mallorca op rij te winnen. Met zeges in de Trofeo Pollença en de Trofeo Serra de Tramuntana was de Belg de eerste renner sinds Matteo Moschetti (die in 2020 twee races won in de reeks) die twee overwinningen boekte op Mallorca.

In 2024 kwam er nog een nieuwigheid bij met de introductie van drie eendagswedstrijden voor vrouwen, voorafgaand aan de wedstrijdreeks voor mannen. Met de Trofeo Calvià Femina, de Trofeo Palma Femina en de Trofeo Ses Salines Femina werd de portefeuille van de organisatie flink uitgebreid.

Winnaars van laatste tien edities Challenge Mallorca

2023: Rui Costa – Marijn van den Berg – Kobe Goossens – Kobe Goossens – Ethan Vernon

2022: Brandon McNulty – Biniam Girmay – Tim Wellens – Alejandro Valverde – Arnaud De Lie

2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2020: Matteo Moschetti – Emanuel Buchmann – Marc Soler – Matteo Moschetti

2019: Jesús Herrada – Emanuel Buchmann – Tim Wellens – Marcel Kittel

2018: John Degenkolb – Tim Wellens – Toms Skujins – John Degenkolb

2017: André Greipel – Tim Wellens – Tim Wellens – Daniel McLay

2016: André Greipel – Gianluca Brambilla – Fabian Cancellara – André Greipel

2015: Matteo Pelucchi – Steve Cummings – Alejandro Valverde – Matteo Pelucchi

2014: Sacha Modolo – Sacha Modolo – Michal Kwiatkowski – Gianni Meersman