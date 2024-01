vrijdag 26 januari 2024 om 08:00

Voorbeschouwing: Cadel Evans Great Ocean Road Race 2024 – Australisch nagerecht met Girmay en Ewan

Na de 24ste editie van de Tour Down Under zijn we nog niet helemaal klaar met koersen in Australië, want komende zondag is het tijd voor de achtste editie van de Cadel Evans Great Ocean Road Race. In deze eendaagse WorldTour-koers komen we weer heel wat bekende namen tegen. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste winnaars Cadel Evans Great Ocean Road Race

2023: Marius Mayrhofer

2022: Afgelast i.v.m. coronavirus

2021: Afgelast i.v.m. coronavirus

2020: Dries Devenyns

2019: Elia Viviani

2018: Jay McCarthy

2017: Nikias Arndt

2016: Peter Kennaugh

2015: Gianni Meersman

Laatste editie



"

Uitslag Cadel Evans Great Ocean Road Race 2023

1. Marius Mayrhofer (Team DSM) in 4u15m11s

2. Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) z.t.

3. Simon Clarke (Israel-Premier Tech) z.t.

4. Michael Matthews (Jayco AlUla) z.t.

5. Corbin Strong (Israel-Premier Tech) z.t.

Parcours

Ook in de achtste editie van de Cadel Evans Great Ocean Road Race houdt de organisatie vast aan het recept van eerdere uitgaves, met een grote lus van goed 110 kilometer door Victoria en tot slot vier lokale rondes van ongeveer zeventien kilometer in Geelong. Dat is de op een na grootste stad van de Australische staat Victoria. In 2010 werd er nog het WK wielrennen georganiseerd.

Het startschot van de Cadel Evans Great Ocean Road Race wordt gegeven rond 01.00 uur Nederlandse tijd aan de Corio Bay, waarna het parcours tegen de klok in een grote ronde maakt langs Moriac, Torquay en Barwon Heads. Waar het rondje in de eerste jaren nog met de klok mee ging, is dat nu omgedraaid.

Na ongeveer 110 kilometer draaien de renners het lokale circuit in Geelong op, dat in totaal vier keer moet worden afgelegd. Nog voor de eerste finishpassage staat de eerste van vier beklimmingen van de Challambra Crescent (1,2 km aan 7,8%) op het menu.

Op deze heuvel gaat het verschil worden gemaakt. Naast het steile gemiddelde stijgingspercentage heeft de klim namelijk ook een piek van 22 procent tegen de top aan. Op 9,1 kilometer van de meet is de laatste top van Challambra Crescent. Reken er maar op dat het hier hectisch gaat worden, zeker omdat de finale in licht dalende lijn zal verlopen.

Zondag 28 januari, Geelong – Geelong (176,5 km)

Start: 11.10 uur / / 01.10 uur

Finish: rond 15.20 uur / / rond 05.20 uur

Favorieten

In de Tour Down Under stonden er meer WorldTeams aan het vertrek, maar toch zal de organisatie van de Cadel Evans Great Ocean Road Race zijn handen dichtknijpen. Met Arkéa-B&B Hotels, Astana Qazaqstan, Cofidis, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, Intermarché-Wanty, Lidl-Trek, dsm-firmenich PostNL, Jayco AlUla en EF Education-EasyPost geven toch negen WorldTeams acte de présence in Geelong.

Als we nog wat beter kijken naar het deelnemersveld, dan zien we dat heel wat renners zondag ‘dubbelen’. Dat willen zeggen: de Tour Down Under combineren met de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Voor aanvang van de Tour Down Under konden we nog niet echt iets zeggen over de waardeverhoudingen, maar nu kunnen we toch inschatten wie zondag zal meespelen om de overwinning. En wie nog wat werk voor de boeg heeft richting de eerste voorjaarsdoelen.

Maar wie komen er allemaal in aanmerking voor de zege in Geelong? Als we kijken naar eerdere edities van de Cadel Evans Great Ocean Road Race, moeten we concluderen dat er verschillende scenario’s kunnen worden geschreven. Maar toch zien we dat de koers vaak eindigt in een sprint van een omvangrijke groep, laten we zeggen een man of dertig. Het zal Biniam Girmay als muziek in de oren klinken.

De rappe Eritreeër van Intermarché-Wanty is op papier zeker een van de snelste mannen in dit peloton en hoeft zondag geen rekening te houden met zijn grote kwelgeest Sam Welsford. De pijlsnelle Australiër hield Girmay in de Tour Down Under nog van enkele ritzeges, maar zijn ploeg BORA-hansgrohe ontbreekt op de startlijst. In de Surf Coast Classic was het al raak, volgt er nu een tweede Australische zege voor Bini?

Girmay zal echter wel rekening moeten houden met de nodige concurrenten, en al helemaal als het aankomt op een (groeps)sprint. Een naam die ons meteen te binnenschiet, is die van Laurence Pithie. De jonge Nieuw-Zeelander is misschien nog niet bij iedereen bekend, maar staat te boek als een groot talent. De 21-jarige coureur van Groupama-FDJ kan uit de voeten op heuvelachtig terrein en is ook nog eens bijzonder snel aan de meet.

Met andere woorden: het maakt van Pithie een zeer gevaarlijke klant voor de overwinning. In de Tour Down Under liet hij al blijken in zeer goede vorm te verkeren. De jongeling eindigde in vier van de zes etappes bij de eerste tien. Zo werd hij vierde in de sprintrit naar Campbelltown, maar ook vijfde in de zware slotrit met aankomst op Mount Lofty. Het laat zien dat Pithie op meerdere parcoursen kan schitteren.

Over veelzijdige renners gesproken: Jhonatan Narváez is ook iemand met een breed pallet aan kwaliteiten. De 26-jarige Ecuadoraan blinkt uit in heuvelachtige wedstrijden, heeft een voorliefde voor kasseiwedstrijden, kan een beklimming over, is bijzonder explosief en ook nog eens snel na een zware wedstrijd. Het zijn kwaliteiten die goed van pas komen, komende zondag in de Cadel Evans Great Ocean Road Race.

De renner van INEOS kan al terugkijken op een geslaagde Australische campagne, met winst in de Down Under Classic en een tweede plaats in het eindklassement van de Tour Down Under. Volgt er dit weekend nog een extra kers op een al smaakvolle taart? Binnen het kamp van INEOS Grenadiers is het ook uitkijken naar Elia Viviani. De inmiddels 34-jarige Italiaanse sprinter won al eens in 2019 en als het aan hem ligt, komt er nog een tweede zege bij.

“De Cadel Evans Great Ocean Road Race is een van mijn favoriete koersen. Elke keer dat ik heb meegedaan, vocht ik mee voor de zege of eindigde ik in de top-tien. Dus ik ben daar heel gefocust op”, steekt hij in een interview met Cyclingnews zijn ambities niet onder stoelen of banken. Verder kijken we uit naar een land- en ploeggenoot van Viviani: Filippo Ganna. De tempobeul uit Verbania kan in dit soort wedstrijden ook verrassend sterk uit de hoek komen.

Mocht de wedstrijd inderdaad uitdraaien op een sprint, dan doen we er goed aan om de namen van Natnael Tesfatsion (Lidl-Trek) en Corbin Strong (Israel-Premier Tech) op te schrijven. Tesfatsion kon zich niet echt onderscheiden in de Tour Down Under, maar de Eritreeër werd in de Down Under Classic toch maar mooi tweede. Voor Strong liep de Tour Down Under uit op een deceptie, nadat hij in de vijfde etappe ziek moest opgeven. De Nieuw-Zeelander werd donderdag al wel weer derde in de Surf Coast Classic.

Nog een renner die kansrijk is in een eventuele sprint: Caleb Ewan. Qua pure snelheid is de Australische topper, die dit jaar weer uitkomt voor Jayco AlUla, misschien wel the man to beat. Alleen: de 29-jarigere Ewan zoekt toch al langere tijd naar zijn allerbeste niveau. In de Tour Down Under en de Surf Coast Classic deed hij wel mee in de sprints, maar kwam hij toch duidelijk te kort. Zien we zondag in de Cadel Evans Great Ocean Road Race wel de allerbeste versie van Caleb Ewan?

De Cadel Evans Great Ocean Road Race werd in het verleden meer dan eens gewonnen door een (sterke) sprinter, maar de aanvallers hoeven dan nog niet te wanhopen. Peter Kennaugh en Dries Devenyns lieten zien dat het ook op een andere manier kan. Misschien dat Stephen Williams dit jaar wel voor de ‘verrassing’ zorgt met een late aan/uitval. De Britse puncheur heeft in elk geval de topconditie te pakken, getuige zijn eindoverwinning in de Tour Down Under.

In de Cadel Evans Great Ocean Road Race krijgt de jongere garde misschien wel een uitgelezen kans om eens voor eigen rekening te rijden. Wees niet verbaasd als Mathias Vacek na de race op het podium staat. De 21-jarige Tsjech timmert gestaag aan de weg, liet vorig jaar al mooie dingen zien en beschikt over de capaciteiten om een gooi te doen naar de overwinning.

Dit geldt ook voor een landgenoot van Vacek: Pavel Bittner. De eveneens 21-jarige renner van dsm-firmenich PostNL staat bekend als een goede puncheur, die ook zeker niet traag is aan de meet. Milan Fretin, Piet Allegaert (Cofidis), Max Kanter, Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan), Madis Mihkels (Intermarché-Wanty) en Emils Liepiņš (dsm-firmenich PostNL) kunnen we ook maar beter in de gaten houden, mochten we aan het einde van de rit eindigen met een sprint.

Verder is het – bij een wat zwaarder koersverloop – uitkijken naar Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty), Derek Gee, Simon Clarke (Israel-Premier Tech), Quinn Simmons, Bauke Mollema (Lidl-Trek), Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL), Luke Plapp (Jayco AlUla), Owain Doull, Harry Sweeny (EF Education-EasyPost) en Elliot Schultz (Team BridgeLane).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Biniam Girmay

*** Elia Viviani, Laurence Pithie

** Corbin Strong, Natnael Tesfatsion, Jhonatan Narváez

* Caleb Ewan, Stephen Williams, Pavel Bittner, Mathias Vacek

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

In de voorbije Tour Down Under werden de renners bij momenten nog ‘getrakteerd’ op bloedhete temperaturen, maar komende zondag lijkt dit niet het geval. Het belooft ideaal koersweer te worden, met een gemiddelde temperatuur van ruim twintig graden Celsius. De zon krijgt de ruimte om door te breken en er wordt geen neerslag verwacht.

De Cadel Evans Great Ocean Road Race wordt zondag uitgezonden door Eurosport, maar wel uitsluitend op de online kanalen Eurosport.nl en Discovery+. De uitzending begint ’s nachts om 3.00 uur. Houd de WielerFlits TV-gids in de gaten voor de exacte zender en uitzendtijden.