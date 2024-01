donderdag 25 januari 2024 om 07:59

Biniam Girmay snelt in Surf Coast Classic naar eerste zege van 2024

Biniam Girmay heeft zijn eerste overwinning van 2024 al beet. De Eritreeër van Intermarché-Wanty won donderdag de tweede editie van de Surf Coast Classic. Girmay bleek in deze 1.1-koers de snelste in de sprint, voor Elia Viviani en Corbin Strong.

Heel wat renners die aan de start stonden van de Tour Down Under, maakten zich donderdag op voor een nieuwe wedstrijd op Australische bodem. In de tweede uitgave van de Surf Coast Classic (1.1) werd er gezocht naar een opvolger van Sam Bennett, die in 2020 de eerste editie op zijn naam wist te schrijven. In de drie daaropvolgende jaren ging de wedstrijd niet door vanwege de coronapandemie, maar van uitstel kwam dit keer geen afstel.

De deelnemers konden zich met andere woorden opmaken voor een koers van net geen 160 kilometer. In Lorne werd het startsein gegeven, terwijl de finishstreep was gelegen in Torquay. De organisatie had tussen deze twee plekken een parcours uitgetekend langs de Australische zuidkust, al was de omloop niet al te uitdagend. Een sprint met een omvangrijke groep, stond dan ook in de sterren geschreven.

Mollema kiest voor de aanval

Vijf renners lieten zich niet zomaar naar de sprintslachtbank leiden en trokken dan ook de stoute schoenen aan. Bauke Mollema, Natnael Tesfatsion (beiden Lidl-Trek), Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost), William Eaves (ARA Skip Capital) en Zac Marriage (Team BridgeLane) sloegen de handen ineen en vormden zo de vlucht van de dag. Een dappere poging, maar wel eentje die stierf in schoonheid.

De vroege ontsnapping hield nog wel vrij lang stand, maar Mollema, Tesfatsion en Rutsch werden – als laatste overlevers van deze vlucht – met nog goed vier kilometer te gaan weer bij de lurven gegrepen. Het was vervolgens uitkijken naar een sprint. De meeste ogen waren gericht op Caleb Ewan, Elia Viviani en Biniam Girmay. Ewan kon zich uiteindelijk niet mengen in de strijd om de zege, Viviani en Girmay des te meer.

Viviani versus Girmay

Viviani kwam er met enkele machtige lendenrukken goed uit en leek even op weg naar de overwinning, maar de ervaren Italiaan werd in extremis toch nog voorbijgestoken door Girmay. De sprinttroef van Intermarché-Wanty bleek over de beste timing te beschikken en snelde zo naar zijn eerste zege van 2024, nadat hij in de Tour Down Under nog genoegen moest nemen met enkele ereplaatsen.

Viviani werd tweede, de van ziekte herstelde Corbin Strong kwam als derde over de streep. De Belg Milan Fretin – die uitkomt voor het Franse Cofidis – en Laurence Pithie (Groupama-FDJ) vervolledigden de top-5. Met Piet Allegaert (8e) finishte er nog een Belg bij de eerste tien.