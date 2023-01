Marius Mayrhofer verrast met sprintzege in Cadel Evans Great Ocean Road Race

De Cadel Evans Great Ocean Road Race 2023 is zondag verrassend gewonnen door Marius Mayrhofer (22) van Team DSM. De Duitse sprinter kwam na een wedstrijd van ruim 174 kilometer, met start en finish in het Australische Geelong, als eerste over de finish van een uitgedund peloton. Het is voor Team DSM de tweede zege in een paar uur, na Sam Welsford in San Juan.

Het parcours van de Cadel Evans Great Ocean Road Race, na de Tour Down Under de tweede WorldTour-wedstrijd van dit jaar, bestond uit een grote lus door de staat Victoria uit vier lokale rondes in Geelong zelf. In elke ronde werd de beklimming van Challambra Crescent (810 meter aan 9,8%) verreden. Op 9,1 kilometer van de meet lag de laatste top van de heuvel.

Devenyns opent finale, tweetal rijdt weg

Op die heuvel ontplofte de koers, die in de openingsuren gekleurd werd door een lange solo-aanval van rasaanvaller Taco van der Hoorn. UAE Emirates probeerde Marc Hirschi af te zetten op Challambra Crescent, maar de eerste echte demarrage volgde van titelverdediger Dries Devenyns. Hij trok het overgebleven peloton op een lint.

Vlak onder de top zag Sven Erik Bystrøm de kans om een gaatje te slaan. De sterke Noor van Intermarché-Circus-Wanty had meteen een gat, dat Mauro Schmid (Soudal Quick-Step) met moeite kon dichten. Zij pakten ruim tien seconden voorsprong op de rest en leken te gaan strijden om de zege.

Jayco AlUla van kopman Michael Matthews had problemen om het gat dicht te rijden, maar door een flitsende tegenaanval van Australisch kampioen Luke Plapp (INEOS Grenadiers) werden Bystrøm en Schmid toch gegrepen in de slotkilometer. Plapp nam het peloton mee in zijn kielzog.

Eerste profzege Mayrhofer

In de ongeorganiseerde sprint die daarop volgde, kwam Marius Mayrhofer verrassend als winnaar uit de bus. De 22-jarige Duitser bleef Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) en Simon Clarke (Israel-Premier Tech) ruim voor. Matthews strandde op plek vier en zijn landgenoot Caleb Ewan, die meedeed namens de nationale ploeg, werd slechts zesde.

Op de erelijst is Mayrhofer de opvolger van Dries Devenyns, die begin 2020 de laatste editie van deze wedstrijd won. De afgelopen twee jaar ging de Cadel Evans Great Ocean Road Race niet door. De strenge coronabeperkingen in Australië stonden een internationale wielerkoers niet toe.

¡Marius Mayrhofer! Primera victoria profesional para el alemán. Cazados Schmid y Bystrom en en último caída por un estelar Plapp, caída y…¡Victoria para el de DSM! #CadelRoadRace 🇦🇺 🎥 Eurosport pic.twitter.com/HqbStUE7zH — Sergio Yustos Fernández (@sergioyustos_) January 29, 2023