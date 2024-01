dinsdag 23 januari 2024 om 08:30

De Cadel Evans Great Ocean Road Race, een eigen koers voor een Australische wielerheld

Een wielerwedstrijd die is vernoemd naar een (oud-)renner. Het is maar weinigen gegeven, maar voor Cadel Evans is het al sinds 2015 realiteit. In de Cadel Evans Great Ocean Road Race koersen de renners in en rond Geelong. WielerFlits neemt je mee in de historie van deze wedstrijd.

Cadel Evans nam in 2015, op bijna 38-jarige leeftijd, afscheid als profwielrenner. Dit deed de Australische klimmer niet in de Giro d’Italia, Tour de France of de Ronde van Lombardije, maar in een koers die speciaal voor hem werd georganiseerd. Men was het erover eens dat de meest succesvolle Australiër sinds de eeuwwisseling, en misschien wel aller tijden, wel een groots afscheid verdiende.

Het bleek de aanzet tot de Cadel Evans Great Ocean Road Race, een eendaagse wielerkoers met destijds een 1.1-status op de UCI-kalender.

Op 1 februari 2015 verzamelden 115 renners zich in Geelong, vijf jaar eerder nog gaststad van het WK wielrennen, voor de start van de allereerste editie van de Cadel Evans Great Ocean Road Race. In een sterk deelnemersveld – met onder meer acht WorldTour-teams en vier ProContinental-teams – wist de afscheidnemende Evans zich nog een laatste keer te onderscheiden.

De Australiër zat mee in een kopgroep van negen die in Geelong om de zege mocht sprinten. Gianni Meersman won voor Simon Clarke en Nathan Haas, Evans werd vijfde. Na een week eerder ook al derde geworden te zijn in de Tour Down Under, kon de Australiër met opgeheven hoofd de wielerwereld verlaten. En dat na een vijftienjarige profcarrière, met zeges in de Waalse Pijl, Tirreno-Adriatico, Ronde van Romandië (twee keer) en – last but not least – het WK wielrennen en de Tour de France als sportieve hoogtepunten.

Aan de carrière van Evans kwam dus een einde, maar de koers die naar hem is vernoemd bleef de jaren daarna bestaan. En de race werd zelfs opgewaardeerd, van 1.HC-koers in 2016 tot WorldTour-wedstrijd in 2017. Peter Kennaugh en Nikias Arndt wonnen die jaren. Later zouden ook Jay McCarthy, Elia Viviani en Dries Devenyns de Cadel Evans Great Ocean Road Race op hun palmares zetten.

In 2021 en 2022 kon de Cadel Evans Great Ocean Road Race niet doorgaan. De strenge coronabeperkingen in Australië stonden een internationale wielerkoers niet toe. Gelukkig keerde de wedstrijd in 2023 wel weer terug op de wielerkalender. Deze editie werd toch wel verrassend gewonnen door Marius Mayrhofer, De Duitse sprinter kwam na een wedstrijd van ruim 174 kilometer als eerste over de finish van een uitgedund peloton, voor Hugo Page en Simon Clarke.

Laatste winnaars Cadel Evans Great Ocean Road Race

2023: Marius Mayrhofer

2022: Afgelast vanwege coronacrisis

2021: Afgelast vanwege coronacrisis

2020: Dries Devenyns

2019: Elia Viviani

2018: Jay McCarthy

2017: Nikias Arndt

2016: Peter Kennaugh

2015: Gianni Meersman

In het wielerseizoen 2024 wordt de Cadel Evans Great Ocean Road Race verreden op zondag 28 januari.