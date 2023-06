Voorbeschouwing: BK tijdrijden 2023 – Eindelijk weer een duel Van Aert-Evenepoel

Voor het eerst sinds 2019 bekampen Wout van Aert en Remco Evenepoel elkaar in een Belgisch kampioenschap tegen de klok. Reden genoeg om uit te kijken naar het BK van donderdag in Herzele, maar er is meer: bij de vrouwen kan Lotte Kopecky zich tot mederecordhoudster kronen. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Het Belgisch tijdritkampioenschap is dit jaar aan haar 26ste editie toe. De grootste slokoppen in het verleden waren Leif Hoste, Marc Wauters en Kristof Vandewalle, die elk drie titels op hun palmares hebben staan. Dat record zou echter wel eens niet al te lang meer kunnen standhouden, want Wout van Aert – die er na een afwezigheid van liefst drie jaar voor het eerst weer bij is – zou op papier straks mederecordhouder kunnen worden.

Opmerkelijk feitje: tussen 1997 en 2006 haalde specialist Bert Roesems maar liefst acht (!) keer het podium, maar slechts één keer pakte hij ook de titel. In 2004 was hij de beste in het Oost-Vlaamse Wachtebeke.

In het verleden leefde dit kampioenschap amper in België, en werd het vaak nog in augustus verreden. Vandaar ook dat het BK tegen de klok zelden rechtstreeks op het scherm te volgen was. De laatste jaren blijft het echter crescendo gaan met de interesse, met dank aan het steeds stijgende niveau van onze toppers. Met Victor Campenaerts als voorloper, gevolgd door Remco Evenepoel, Wout van Aert en nog een aantal anderen.

Bij de dames is Lotte Kopecky goed op dreef om hardrijdster Ann-Sophie Duyck van de troon te stoten. De Roeselaarse was liefst vijf keer op rij de beste renster tegen de klok tussen 2014 en 2018. Kopecky heeft nu ook al vier titels na elkaar beet, waar ze donderdag een vijfde kan bijdoen.

Laatste tien winnaars BK tijdrijden mannen

2022: Remco Evenepoel

2021: Yves Lampaert

2020: Wout van Aert

2019: Wout van Aert

2018: Victor Campenaerts

2017: Yves Lampaert

2016: Victor Campenaerts

2015: Jurgen Van den Broeck

2014: Kristof Vandewalle

2013: Kristof Vandewalle

Laatste tien winnaars BK tijdrijden vrouwen

2022: Lotte Kopecky

2021: Lotte Kopecky

2020: Lotte Kopecky

2019: Lotte Kopecky

2018: Ann-Sophie Duyck

2017: Ann-Sophie Duyck

2016: Ann-Sophie Duyck

2015: Ann-Sophie Duyck

2014: Ann-Sophie Duyck

2013: Liesbet De Vocht

Laatste editie

Een jaar geleden vond de titelstrijd nog plaats in het Oost-Vlaamse Gavere. Een ideetje van Lotto Dstny-renner Thomas De Gendt, die zijn thuisbasis in deelgemeente Semmerzake heeft. Al heeft De Gendt allicht niet veel plezier aan zijn hoogdag beleefd. Een week voordien liep hij namelijk een verstuiking in het ligament van zijn enkel op in de Ronde van Zwitserland. Logischerwijs kwam de derde van de Giro van 2012 niet verder dan een zeventiende plaats op negentien starters.

Vooraf kon het alle kanten uit, maar velen rekenden vooral op een driestrijd tussen Remco Evenepoel, uittredend winnaar Yves Lampaert en werelduurrecordhouder Victor Campenaerts. Van deze renners klokte Lampaert na het eerste tussenpunt na 5,8 kilometer de snelste tijd. Met een tijd van 6m43, goed voor een gemiddelde van bijna 52 kilometer per uur, bleek hij drie seconden sneller dan Evenepoel. Campenaerts volgde dan al op elf tellen

Aan het tweede tussenpunt bleef de spanning onverminderd hoog, want het verschil tussen Evenepoel en Lampaert was nog altijd bijzonder klein. Evenepoel wist de rollen om te draaien en was deze keer twee seconden sneller dan Lampaert. Victor Campenaerts leek af te haken in de strijd om de tricolore trui. Evenepoel deed in het derde deel de boeken definitief dicht, wat in Gavere aan de finish in verschillen boven de halve minuut zou resulteren.

Bij de dames was het nog een pak minder spannend. Zoals vooraf verwacht, was er aan Lotte Kopecky niets te doen, waardoor ze haar vierde titel op rij pakte. De renster van SD Worx bleek in Gavere een maatje te groot voor de concurrentie. Nummers twee en drie – Shari Bossuyt en Britt Knaven – moesten meer dan een minuut toegeven.

Dat de verschillen voor Kopecky zo groot waren – ten opzichte van veertien seconden het jaar voordien – wijt Kopecky aan verschillende factoren. “Zowel conditioneel als op het gebied van materiaal is het nu een stuk beter. Ik heb ook gewerkt aan mijn tijdritpositie. Als ik mijn fietspositie vergelijk met vorig jaar, dat is echt een wereld van verschil.”

Uitslag BK tijdrijden mannen 2022

1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl)

2. Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) op 37s

3. Victor Campenaerts (Lotto Soudal) op 1m34s

4. Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) op 1m56s

5. Frederik Frison (Lotto Soudal) op 1m58s

Wedstrijdverslag

Uitslag BK tijdrijden vrouwen 2022

1. Lotte Kopecky (SD Worx)

2. Shari Bossuyt (Canyon//SRAM Racing) op 1m04s

3. Britt Knaven (AG Insurance-NXTG) op 1m08s

4. Sara Van de Vel (IBCT) op 1m10s

5. Julie Van de Velde (Plantur-Pura) op 1m22s

Parcours

Herzele is dit jaar voor het eerst in de geschiedenis gastheer van het Belgisch kampioenschap tijdrijden, maar dat wil niet zeggen dat deze gemeente geen ervaring met het organiseren van kampioenschappen heeft. Samen met de gemeenten Sint-Lievens-Houtem en Zottegem sloot het immers een pact om in een tijdspanne van vijf jaar elke categorie – dus van jeugdrenners tot elite zonder contract en de profs – in de streek te ontvangen voor een nationaal kampioenschap. Herzele krijgt nu de eer om het BK tijdrijden voor profs te hosten.

Ex-renster Sofie De Vuyst uit Zottegem tekende een omloop uit van 20,8 kilometer, in de vorm van een acht. De mannen elite zullen twee rondes afleggen, terwijl de vrouwen en elites zonder contract het maar met één ronde moeten doen. De tussentijden worden in beide categorieën opgenomen na 10,7 kilometer, en bij de mannen ook na één ronde en na 31,5 kilometer.

Wat verder opvalt aan het rondje, met start in de Kerkstraat ter hoogte van schoenenwinkel Raaf en Vos en aankomst in de Burgemeester Matthijsstraat, is dat het redelijk technisch lijkt. Vooral in de dorpskernen van deelgemeenten Sint-Lievens-Esse en Steenhuize-Wijnhuize gaat het er soms bochtig aan toe, meer dan op de voorgaande kampioenschappen.

Donderdag 22 juni: Herzele – Herzele (41,6 / 20,8 km) .

Start eerste renner mannen (Sander De Pestel): 15.21 uur

Start laatste renner mannen (Remco Evenepoel): 16.39 uur

Start eerste renner vrouwen (Leentje Van Meirhaeghe): 14.06 uur

Start laatste renner vrouwen (Lotte Kopecky): 14.50 uur

Starttijden

Favorieten mannen

Voor het eerst in drie jaar krijgen we een tweestrijd tussen Remco Evenepoel en Wout van Aert op het BK. Maar het moet gezegd: het doet de rest van het startveld geen deugd. Yves Lampaert, de kampioen van 2021, spaart zijn krachten liever voor de wegrit in eigen gouw van zondag, en Victor Campenaerts bereidt zich met een hoogtestage voor op andere doelen. Ook van de Lotto Dstny-hardrijders Florian Vermeersch, Brent van Moer en Frederik Frison geen spoor, evenals Laurens De Plus.

De Ronde van Zwitserland gaf ons recent nog een leuk inkijkje in de onderlinge waardeverhoudingen tussen de twee topfavorieten. In de vlakke openingstijdrit van zo’n twaalf kilometer haalde Evenepoel het met amper vier seconden van de Jumbo-Visma-man, terwijl Van Aert in de 25 kilometer lange slottijdrit met een pak meer klimwerk het onderspit moest delven met zo’n twintig seconden ten opzichte van Evenepoel.

Kortom, écht veel wijzer zijn we er niet van geworden. Des te meer omdat de Ronde van Zwitserland en de Belgische kampioenschappen voor Evenepoel eerder als een tussendoortje kwamen, om de opgave in de Giro mentaal te verteren. Wout van Aert daarentegen werkte hard op hoogtestage en zou na de nodige rust komende donderdag misschien nog iets beter voor de dag moeten komen dan afgelopen week. De Kempenaar is nog in volle opbouw naar de Tour, zoals u weet.

Andere kandidaten voor een mooie ereplaats? Dan kijken we naar Rune Herregodts die in de Dauphiné verraste met een knappe zevende plaats in de rit tegen de klok. Herregodts bewees zijn goede vorm ook eerder die week al, toen zijn solo-aanval strandde in de laatste meters. De man in vorm van Intermarché-Circus-Wanty is een hardrijder pur sang, en de meer professionele begeleiding bij zijn nieuwe ploeg op tijdritvlak legt hem duidelijk geen windeieren.

Voor Ilan Van Wilder is dit BK het einde van zijn eerste seizoensdeel, waarin hij vooral indruk maakte tijdens de Giro. De jammerlijke opgave van zijn kopman Remco Evenepoel gaf de jonge klimmer wat meer vrijheid, en zo kon hij ook in de slotrit tegen de klok iets laten zien. Van Wilder strandde er op plaats dertien, en ook eerder dit jaar liet hij mooie dingen zien in de Algarve. Van Wilder is kortom altijd sterk tegen de klok, maar voor hem mocht het terrein iets lastiger.

Dat geldt allicht ook voor Cian Uijtdebroeks, geen natuurtalent tegen de klok maar wel in goeden doen. In de Ronde van Zwitserland zag hij dat hij in het tijdrijden nog werk heeft ten opzichte van zijn twee landgenoten. Ook Sander De Pestel is uitstekend op dreef, terwijl thuisrijder Jenno Berckmoes graag iets voor eigen volk zal laten zien.

Lotto Dstny mikt ten slotte op Alec Segaert, de winnaar van de tijdrit in de Giro Next Gen. Die is aan zijn allereerste tijdrit bij de profs ooit toe, maar misschien geldt hij als de grootste kandidaat van allemaal op de bronzen medaille – of waarom niet meer. De 20-jarige Segaert – trouwens de vice-wereldkampioen U23 tegen de klok – is een groot talent op de tijdritfiets en dus zijn we benieuwd naar zijn kunnen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Remco Evenepoel

** Wout van Aert, Rune Herregodts

* Alec Segaert, Ilan Van Wilder, Cian Uijtdebroeks

Favorieten vrouwen

De afgelopen vier edities stond er geen maat op Lotte Kopecky, maar laat ons eerlijk zijn, de kans dat we – behoudens pech of ziekte – dit jaar een andere winnares zullen krijgen, is klein. Kopecky was in eerste instantie nochtans geen groot talent tegen de klok, waardoor ze in 2021 amper veertien tellen sneller was dan Julie Van de Velde en achttien ten opzichte van Julie De Wilde.

Maar de Ronde van Vlaanderen-winnares sleutelde aan haar tijdritpositie, en is intussen natuurlijk ook een renster van wereldklasse geworden. Eentje die puur op conditie een opdracht als deze wel kan bolwerken. Bovendien moet het nationaal kampioenschap voor haar een laatste test richting de Tour de France worden, nadat ze de afgelopen dagen nog competitieritme moest opzoeken in wedstrijden voor de mannen junioren.

Ook opvallend: het wordt voor Kopecky, maar ook voor veel van haar concurrentes, de eerste individuele rit tegen de klok van het jaar. Dat maakt waardeverhoudingen inschatten behoorlijk lastig. Shari Bossuyt, haar dichtste belager van het BK van vorig jaar, is er door de bekende problemen met de positieve dopingtest, niet bij. Dus moeten we op zoek gaan naar andere kapers op de kust.

Naast de ervaren Julie Van de Velde, die al enkele jaren op rij een grote uitdaagster is, zien we ook in Britt Knaven een renster om in de gaten te houden. Amper 22, de Belgische kampioene bij de U23 van vorig jaar én toen al derde bij de profs. Bij het AG Insurance-NXTG van Patrick Lefevere staat ze bovendien allesbehalve stil in haar ontwikkeling. Datzelfde kan je zeggen van Julie De Wilde, het snel sprintende goudhaantje van Fenix-Deceuninck, maar eigenlijk ook gewoon een allround talent dat hier uit de voeten kan.

Verder kijken we uit naar de 18-jarige Febe Jooris, die recent in Waregem de Belgische titel bij de beloften veroverde. Daar was ze haar AG Insurance-NXTG-ploegmate Marthe Goossens te snel af. Beiden kunnen ook hoge ogen gooien op dit kampioenschap, net als Sara Van de Vel en Lotte Claes.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Lotte Kopecky

** Julie De Wilde, Britt Knaven

* Julie Van de Velde, Febe Jooris, Sara Van de Vel

Website organisatie

Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Volgens Weeronline kan het weleens een regenachtig kampioenschap worden in Herzele. Na de lange droogte dreigt er plots heel wat neerslag neer te vallen. Voornamelijk in de ochtend en de middag, waardoor het als de laatste renners starten alweer droger kan zijn – niet onbelangrijk in de bochten. De temperatuur klimt tot 21 graden Celsius, de wind blaast vanuit het noorden aan drie Beaufort.

Sporza is donderdag van de partij op tv-zender VRT1 vanaf 14.45 uur voor zowel het BK bij de mannen als vrouwen.