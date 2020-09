Voorbeschouwing: BinckBank Tour 2020

Verplaatst naar eind september, ingekort tot vijf wedstrijddagen, geen publiek bij start en finish en een verlaten VIP-dorp. Corona had zo zijn gevolgen voor de BinckBank Tour, maar ook in dit bewogen jaar gaat de WorldTour-koers door. 29 september wordt afgetrapt in Blankenberge en vijf dagen later geëindigd in Geraardsbergen. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Fietsen, fietsen, fietsen, dat is wat er momenteel gebeurt. Het WK wielrennen in Imola is slechts twee dagen eerder betwist als de BinckBank Tour begint. En tijdens de ronde door Nederland en België staan de Waalse Pijl en de start van de Giro d’Italia geprogrammeerd. In tegenstelling tot de heuvelklassieker, die al 83 keer is verreden, en de Giro (102 edities) heeft de BinckBank Tour nog een korte historie, want pas in 2005 zag deze koers (als de Eneco Tour) het levenslicht.

Toegegeven, de Eneco Tour bestond al langer als naam voor de Ronde van Nederland. Tot in het jaar 2005 de ProTour werd geïntroduceerd en de Ronde van Nederland en de Ronde van België de handen ineen sloegen bij de totstandkoming van de Ronde van de Benelux (overigens zonder Luxemburg). Die wedstrijd ging de Eneco Tour heten, maar met grote Belgische invloeden. Op 3 augustus werd gestart in Mechelen, zeven dagen later werd gefinisht in Etten-Leur.

Rik Verbrugghe won de proloog en mocht daardoor de eerste rode trui aantrekken. Een dag later moest hij die echter al afstaan aan Max van Heeswijk, die in Mierlo de massasprint won. De Belg heroverde het tricot twee dagen later in de rit naar Landgraaf, waar Van Heeswijk op achterstand binnenkwam, en na zeven dagen stond hij nog altijd aan de leiding en restte enkel nog de tijdrit door Etten-Leur. Daarin moest hij met name Bobby Julich en Erik Dekker zien te weerstaan.

Julich was echter heer en meester in de chronoproef. Met een gemiddelde van ruim 50 per uur raasde de Amerikaanse ronderenner van CSC naar de snelste tijd èn de eindoverwinning. Eerder dat jaar had hij ook al Parijs-Nice en het Critérium International achter zijn naam gezet. Dekker werd op 45 seconden derde en moest genoegen nemen met de tweede plaats in het klassement. Verbrugghe eindigde op bijna twee minuten achterstand en zakte naar de zesde plaats.

In 2006 kreeg de ronde een vreemde ontknoping door de manier waarop Stefan Schumacher de eindzege pakte. In de slotrot sprintte het peloton om de tweede plaats, Schumacher streed met George Hincapie, die het klassement aanvoerde. Totdat de Duitser door een hand uit het publiek werd geraakt, een zwieper maakte en zo de rode trui ten val bracht. Schumacher werd derde en de bonificaties die hij opstreek, volstonden om met een tel voorsprong te winnen.

In 2007 reed José Ivan Gutierrez op de slotdag Thomas Dekker uit de leiderstrui en een jaar later was de Spanjaard opnieuw winnaar van de Eneco Tour. In de volgende jaren wisten ook Edvald Boasson Hagen in ’09 en ’11 en Tim Wellens in ’14 en ’15 de ronde te winnen. Laurens De Plus werd vorig jaar de derde Belgische eindwinnaar. Met Lars Boom in ’12, Niki Terpstra in ’16 en Tom Dumoulin in ’17 heeft ook Nederland drie overwinningen.

Tot en met 2016 heette de ronde de Eneco Tour, maar dan kondigde energieleverancier Eneco aan het sponsorschap te beëindigen. Even droeg de rittenkoers door Nederland en België de werktitel Lowlands Tour, tot in april 2017 online beleggersbank BinckBank werd gepresenteerd als nieuwe titelsponsor. Na de eindzeges van Tom Dumoulin, Matej Mohorič en Laurens De Plus wordt de editie van 2020 wordt dus de vierde onder de nieuwe naam.

Laatste tien winnaars BinckBank Tour

2019: Laurens De Plus

2018: Matej Mohorič

2017: Tom Dumoulin

2016: Niki Terpstra

2015: Tim Wellens

2014: Tim Wellens

2013: Zdeněk Štybar

2012: Lars Boom

2011: Edvald Boasson Hagen

2010: Tony Martin

Vorig jaar

De BennettBank Tour, zo kon de ronde vorig jaar wel worden genoemd. De Ier, die toen nog in het BORA-tenue reed, spaarde in de eerste drie dagen evenzoveel etappezeges en mocht bij wijze van rente de eerste groene leiderstruien aantrekken. In de eerste dagen laaide ook forse kritiek op over het parcours, dat volgens renners onveilig zou zijn. De organisatie pareerde echter de bezwaren; voor de koers was namelijk zonder problemen groen licht gegeven door de UCI.

Na drie vlakke etappes trokken de renners dan richting de Ardennen. Na een spectaculaire rit in en rond Houffalize was Tim Wellens een tikkeltje sneller dan de beloftevolle Marc Hirschi. Wellens werd tevens de nieuwe leider. Dat bleef hij ook na de sprintetappe naar Venray, die door Álvaro José Hodeg werd gewonnen en de individuele tijdrit door Den Haag, waar Filippo Ganna in zijn Italiaanse kampioenstrui zijn landgenoot Edoardo Affini vooraf ging in de uitslag.

De ontknoping zou plaatsvinden in de slotetappe op en rond de Vesten in Geraardsbergen. Daar verdedigde Wellens een kleine voorsprong op Hirschi en Laurens De Plus. Op ruim 20 kilometer van de streep viel De Plus aan en kreeg Greg Van Avermaet en Oliver Naesen mee. Met zijn twee vluchtkompanen sloeg de Jumbo-Visma-renner een gat dat beslissend bleek; Wellens en Hirschi waren gezien. Naesen klopte Van Avermaet in de eindsprint en pakte het laatste dagsucces.

Eindklassement BinckBank Tour 2019

1. Laurens De Plus (Jumbo-Visma) in 21u29m55s

2. Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) op 35s

3. Tim Wellens (Lotto Soudal) op 36s

4. Greg Van Avermaet (CCC) op 37s

5. Marc Hirschi (Team Sunweb) op 44s

Parcours

Oorspronkelijk zou de BinckBank Tour op 31 augustus van start gaan in Dokkum met een rit in lijn over 170 kilometer door het noordoosten van Friesland. Zeven dagen later moest dan het sluitstuk plaatsvinden in Geraardsbergen. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. De start in Dokkum werd met een jaar uitgesteld, het begin van de ronde werd uitgesteld tot 29 september en tevens werd het aantal etappes ingekort van zeven naar vijf.

Medio juli werd dan in Kasteel Limbricht in Sittard-Geleen het alternatieve parcours voorgesteld. De ronde begint met een tijdrit tussen Blankenberge en Ardooie en daags nadien volgt een tijdrit in Vlissingen. De provincie Zeeland is ook het decor voor de start van de derde etappe, die van Philippine naar het Oost-Vlaamse Aalter leidt. Op de voorlaatste dag gaat de koers door Belgisch- en Nederlands-Limburg en de slotrit eindigt op de Vesten van de Muur van Geraardsbergen.

Gouden kilometer

Op de route- en profielkaartjes zijn verschillende logo’s te zien. Voor de strijd om de groene trui van het algemeen klassement is de Gouden Kilometer het interessantst. Binnen een afstand van ruwweg een kilometer liggen drie bonificatiesprints, waarbij drie, twee en een seconde aan de eerste drie renners worden toegekend. Overigens zijn ook aan de rituitslag bonificaties verbonden: tien, zes en vier seconden aan de eerste drie renners in de uitslag.

Naast het groen wordt ook gestreden om de rode puntentrui en de beide strijdlustpuntentrui.

Dinsdag 29 september, etappe 1: Blankenberge – Ardooie (151,7 km)

De BinckBank Tour vangt aan bij de aquatische dierentuin Sea Life in de West-Vlaamse kustplaats Blankenberge. Vandaar kronkelt de route zuidwaarts naar de lokale ronde door en rond Ardooie. Deze plaats kennen we van de jaarlijkse Kermiscross en het Kampioenschap van Vlaanderen, dat vorig jaar werd gewonnen door Deceuninck-stagiair Jannik Steimle. Maar ook wordt hier al voor de dertiende keer de aankomstlijn getrokken in deze meerdaagse.

Na 85,3 kilometer doorkruisen de renners voor de eerste keer de streep, waarna nog drie ronden van 15,6 kilometer moeten worden afgelegd. Na 113,3 kilometer ligt de Gouden Kilometer waarin in drie bonificatiesprints bonificaties zijn te verdienen: drie, twee en een seconden voor de eerste drie renners. De laatste vijf kilometer is vrij rechttoe rechtaan waarna uiteindelijk wordt gefinisht in de Stationsstraat van Ardooie.

Start: 13.30 uur in Blankenberge

Finish: tussen 16.43 en 17.02 uur in Ardooie

Woensdag 30 september, etappe 2: Vlissingen (ITT, 11 km)

Op de tweede dag gaat de BinckBank Tour verder in Nederland met een individuele tijdrit over de boulevards van de Zeeuwse havenstad Vlissingen. Het profiel is vrijwel biljartvlak en dus kunnen we de ene na de andere krachtsexplosie verwachten. Gestart wordt op het Beursplein, waarna de renners in westelijke richting kloksgewijs een ronde van elf kilometer afleggen. Uiteindelijk wordt de klok op het Stadhuisplein stilgezet.

De startvolgorde wordt bepaald op basis van de omgekeerde volgorde van het klassement na de openingsetappe. De renners vertrekken om de minuut, met uitzondering van de laatste tien man die om de twee minuten starten.

Start: 14.34 uur (eerste renner)

Finish: omstreeks 17.41 uur (laatste renner)

Donderdag 1 oktober, etappe 3: Philippine – Aalter (165,7 km)

De derde rit begint in de Zeeuwse mosselstad Philippine en trekt dan door het Zeeuws-Vlaamse polderlandschap en door de Sluiskiltunnel de Belgische grens over naar Aalter, waar na 165,7 kilometer de streep ligt. Deze Oost-Vlaamse plaats ontving de BinckBank Tour al vaker, vorig seizoen nog toen Sam Bennett zijn derde etappezege op rij pakte door Dylan Groenewegen in een rechtstreeks duel te kloppen.

Door en rond Aalter is een lokale ronde van 22,9 kilometer uitgetekend, die drie keer moet worden afgelegd. Na 104,6 kilometer doorkruisen de renners voor de eerste keer de streep. In de Gouden Kilometer na 159,5 kilometer zijn opnieuw in drie bonificatiesprints bonificaties te verdienen: drie, twee en een seconden voor de eerste drie renners. In de laatste kilometer liggen nog een valse knik naar links en een slinger op vijfhonderd meter van de finish.

Start: 12.35 uur in Philippine

Finish: tussen 16.38 en 17.05 uur in Aalter

Vrijdag 2 oktober, etappe 4: Riemst – Sittard-Geleen (195,4 km)

In de vierde rit leidt de route van het Belgische Riemst naar Sittard in Nederland, waar de streep ligt in het Tom Dumoulin Bike Park. Voor het eerst gaan de klimspieren aangesproken worden. De Heiweg (1600m, 4%) is de eerste helling op de route, gevolgd door de Bemelerberg (900m, 4,5%). Via de Cauberg (900m, 7%), de Kleverberg (1100m, 4%), de Sweikhuizerberg (900m, 6%) en Watersley (400m, 4%) wordt na 89 kilometer voor het eerst de streep bereikt.

Vervolgens keren de renners via de Kastraat (1800m, 4%) en de Sibbergrubbe (1800m, 4%) terug naar Valkenburg, voor de tweede keer Cauberg. Vlak daarna ligt weer de Gouden Kilometer, waar in drie bonificatiesprints bonificaties zijn te verdienen. Via opnieuw de Kleverberg, de Sweikhuizerberg en Watersley wordt opnieuw de finish gepasseerd. Dan rest enkel nog een slotronde van 29,3 kilometer met de Weg langs Stammen (350m, 8%) en weer Watersley.

Start: 11.55 uur in Riemst

Finish: tussen 16.40 en 16.59 uur in Sittard-Geleen

Zaterdag 3 oktober, etappe 5: Ottignies-Louvain-la-Neuve – Geraardsbergen (185 km)

De slotetappe gaat van start in Waals-Brabant, in Ottignies-Louvain-la-Neuve, en eindigt in het Oost-Vlaamse Geraardsbergen, waar de renners na een aanloop van 76,4 kilometer aankomen. Ze worden dan meteen de beeldbepalende Muur van Geraardsbergen (1100m aan 8,7%) omhoog gestuurd, waar op de Vesten halverwege de beroemde helling voor de eerste keer de aankomstlijn wordt gepasseerd.

Dan wordt doorgereden naar de kapel op de top en volgen nog vier plaatselijke ronden van 25,6 kilometer met steeds achtereenvolgens de Bosberg (1000m aan 6%), de Denderoordberg (700m aan 7%) en de passage van de mythische Muur. Na 183 kilometer beginnen de renners voor de laatste keer aan de klim en is het nog 600 meter aan 7,6 procent hard door peddelen naar de streep. Wie kroont zich hier tot eindwinnaar?

Start: 12.00 uur in Ottignies-Louvain-la-Neuve

Finish: tussen 16.21 en 16.50 uur in Geraardsbergen

Favorieten

De favorieten voor de 4e BinckBank Tour moeten van alle markten thuis zijn. De wedstrijd behelst namelijk een korte tijdrit, een etappe die aardig op de Amstel Gold Race lijkt en een dag door de heuvels en over de kasseien van Vlaanderen. Maar behalve een goede tijdrit en klimmersbenen komt ook een watervlug onderstel van pas voor de bonificaties onderweg. Want al meer dan eens is de ronde door Nederland en België met klein verschil beslist.

Bij het zoeken naar de alleskunners in het deelnemersveld komen we al snel uit bij Mathieu van der Poel, die op speciale aandacht van de concurrentie kan rekenen. De Nederlandse kampioen heeft zijn sporen de afgelopen jaren wel verdiend op zowel de golvende wegen van Limburg als de keitjes van Vlaanderen, is snel en kan ook een degelijke tijdrit uit de benen schudden. Zo was hij onlangs veertiende in de tijdrit van Tirreno-Adriatico.

Zijn ploeg Alpecin-Fenix is bovendien een van de sterkere teams aan het vertrek. Zo heeft het niet alleen de Nederlandse kampioen, maar ook de Belgische driekleur in de gelederen met Dries De Bondt. Daarnaast kan Tim Merlier voor successen zorgen in de massasprints en zegevierde Gianni Vermeersch dit jaar al in de Antwerp Port Epic en eindigde hij bijvoorbeeld in Dwars door het Hageland op het podium.

Ook Søren Kragh Andersen en zijn Team Sunweb kunnen op extra attentie rekenen na hun sterke optreden in de Tour de France. De Deen zorgde met zeges in Lyon en Champagnole voor liefst twee van de drie dagsuccessen van de ploeg en verkeert in hoogvorm. Voor hem is de BinckBank Tour geen onbekende wedstrijd, want ook de afgelopen vier jaar was hij van de partij. In 2019 leek hij op weg naar zijn tweede top 10-klassering, maar moest hij opgeven in de slotrit.

Behalve Kragh Anderson heeft Team Sunweb met Jasha Sütterlin nog een kaart in de hand, terwijl Alberto Dainese voor zijn kans mag rijden in de sprintetappes. Voor Nils Eekhoff, de nummer twee van het Nederlands kampioenschap op de VAM-berg is een dienende rol weggelegd.

20e, 2e, 5e, 19e en 2e: de resultaten van Oliver Naesen sinds 2015 in de BinckBank Tour maken de Belgische klassiekerspecialist van AG2R La Mondiale al automatisch een kanshebber voor de eindwinst. Vorig jaar maakte hij in de slotetappe met Greg Van Avermaet en Laurens De Plus deel uit van de beslissende vlucht, wat hem niet alleen etappewinst maar ook het podium opleverde. Met de klassiekers op komst moet zijn hoogvorm er normaal nu aankomen.

Bij Lotto Soudal is Philippe Gilbert de meest in het oog springende naam. De wereldkampioen van Valkenburg (2012) moest de Tour de France voortijdig verlaten door een gebroken knieschijf, maar zit sinds de Ronde van Luxemburg weer op de fiets. Sindsdien reed hij ook de Gooikse Pijl en het Belgisch kampioenschap, waar hij nog wel last van zijn knie had. Normaal is de BinckBank Tour hem op het lijf geschreven; drie keer eerder eindigde hij al in de top vijf.

Een gevaarlijke klant voor eindwinst is Stefan Küng, die al weken in topvorm verkeert. De Zwitser was al vroeg in het seizoen negende in Omloop Het Nieuwsblad en brengt als Europees kampioen tijdrijden de wit-blauwe sterren trui mee naar de BinckBank Tour. In de chronoproef in Vlissingen kan de tijdritspecialist van Groupama-FDJ al een belangrijke slag slaan. Een jaar geleden was hij al achtste in het eindklassement.

Deceuninck-Quick Step is altijd een factor om rekening mee te houden in de ronde die deels door het thuisland gaat. Zdenĕk Štybar wist de (toen nog) Eneco Tour al eens te winnen in 2013, nadat hij in de slotetappe Tom Dumoulin uit de leiderstrui reed. De Tsjech deelt het kopmanschap in de ploeg met Yves Lampaert, die een deel van het seizoen moest missen door een sleutelbeenbreuk die hij overhield aan Milaan-Turijn.

We houden echter ook rekening met de jonge Jannik Steimle. De Duitser rondde vorig najaar zijn stage af met een dikke voldoende na zijn zege in het Kampioenschap van Vlaanderen en is bezig aan zijn eerste volledige profseizoen. Dat zijn overwinning in de Belgische eendagswedstrijd geen toevalstreffer was, bewees hij onlangs nog in de Ronde van Slowakije. Na vier dagen stond hij namelijk maar mooi op het hoogste treetje van het eindpodium.

In het wit-blauwe tricot van Circus-Wanty Gobert is Aimé De Gendt aan een respectabel seizoen bezig. Aan het begin van het jaar was de Belg al achtste in de Ster van Bessèges en moest hij in de lastige eendaagse Le Samyn enkel Hugo Hofstetter voor zich dulden. Sinds de coronabreak eindigde hij vierde in de Bretagne Classic en reed hij achter Diego Ulissi en Markus Hoelgaard naar de derde positie in de heuvelachtige Ronde van Luxemburg.

Supertalent Ethan Hayter willen we ook zeker noemen in het lijstje favorieten. De baanspecialist had aanvankelijk de focus op de Olympische Spelen van Tokio liggen dit jaar, dus als gevolg van de coronacrisis kwam hij pas in augustus voor het eerst in actie voor INEOS Grenadiers. Sinds zijn entree in het peloton rijgt hij de topresultaten aan elkaar: derde in de Memorial Marco Pantani en de Giro della Toscana en winst in de Giro dell’Appennino. Dat belooft wat!

De laatste ster delen we uit aan Mads Pedersen, die afscheid nam van zijn regenboogtrui van Yorkshire (2019). De Deen reed erg sterk in de Tour de France en kwam zelfs als tweede over de streep op de prestigieuze Champs-Élysées van Parijs. Mogelijk kan hij zijn goede vorm naar de BinckBank Tour doortrekken. Hij wordt omringd door onder meer Matteo Moschetti, Emīls Liepiņš en Alex Kirsch.

Bij Jumbo-Visma is het uitkijken naar Mike Teunissen, die in Tirreno-Adriatico terugkeerde in het peloton na een knieblessure. De Nederlandse ploeg brengt ook Pascal Eenkhoorn aan het vertrek, die onlangs vierde eindigde in het NK wielrennen op de VAM-berg en zesde werd in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Daarnaast kan het team ook gokken op Amund Grøndahl Jansen. Titelverdediger Laurens De Plus ontbreekt.

Bij CCC geen Greg Van Avermaet; de Poolse ploeg gaat van start met onder anderen Nathan Van Hooydonck. Bij Total Direct Energie staat Niki Terpstra aan het vertrek. De Nederlander won vier jaar geleden de (toen nog) Eneco Tour al eens, maar was eerder dit jaar enige tijd uitgeschakeld na een zware trainingscrash. EF Pro Cycling heeft Sep Vanmarcke in huis, Bahrain-McLaren start met Iván García. Dion Smith is een interessante naam bij Mitchelton-Scott.

Sprinters

Meerdere snelle mannen staan op de deelnemerslijst voor de BinckBank Tour. Pascal Ackermann is op papier de grootste naam. De Duitser won pas nog twee ritten in de Tirreno. Giacomo Nizzolo staat op het startvel, maar of we de Europese kampioen, die kampt met fysieke problemen, nog in actie zien dit seizoen is de vraag. Tim Merlier is de snelle man bij Alpecin-Fenix, Rudy Barbier is de pion van Israel Start-Up Nation in de spurts.

Andere sprinters aan het vertrek zijn Andrea Pasqualon (Circus-Wanty Gobert), Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step), Max Walscheid (NTT Pro Cycling), Jasper Philipsen (UAE Emirates) en Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Søren Kragh Andersen, Oliver Naesen

**Philippe Gilbert, Stefan Küng, Zdenĕk Štybar

* Aimé De Gendt, Ethan Hayter, Mads Pedersen, Jannik Steimle

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De weersverwachting voor de eerste dagen van de ronde is wisselvallig, maar later in de wedstrijd neemt de kans op neerslag toe. De temperatuur lijkt tot hooguit 18 ℃ op te lopen.

De BinckBank Tour is de hele week rechtstreeks te volgen via Sporza, Eurosport, Ziggo Sport en de Belgische Franstalige omroep RTBF.