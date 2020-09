Seizoen mogelijk voorbij voor Europees kampioen Giacomo Nizzolo

Giacomo Nizzolo komt dit seizoen mogelijk niet meer in actie. De regerende kampioen van Europa èn Italië kampt nog altijd met fysieke problemen, nadat hij de Tour vroegtijdig moest verlaten.

Het is de doorgaans goed ingevoerde sportjournalist Ciro Scognamiglio die het nieuws lanceerde. Nizzolo kneep op de achtste dag van de Tour de France, nog voor de eerste rustdag, de remmen in. De Italiaan van NTT Pro Cycling had al een tijdje last van een beenblessure en wilde de situatie niet verergeren. “Ik heb nog geprobeerd om de pijn te verbijten, maar wil ook niet meer schade aanrichten. Ik wil namelijk nog deelnemen aan de klassiekers en de overige najaarswedstrijden.”

Maar of dat ervan komt, is nu de vraag. Volgens Scognamiglio heeft Nizzolo drie weken na zijn opgave in de Ronde van Frankrijk nog fysieke problemen en lijkt de meest waarschijnlijke optie dat hij pas in 2021 weer in het peloton is te zien.”

