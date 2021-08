Voorbeschouwing: Benelux Tour 2021

Eigenlijk stond Mathieu van der Poel op de hoofdfoto boven deze voorbeschouwing, maar nu de Nederlander zijn titel in de Benelux Tour vanwege rugproblemen niet kan verdedigen hebben we de plaat aangepast. Het nieuwe hoofdbeeld werd Remco Evenepoel, die mag proberen voor het eerst de ronde door Nederland en België op zijn naam te schrijven. WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten!

Historie

De Benelux Tour is de nieuwe naam op de internationale wielerkalender voor de BinckBank Tour, nadat de naamsponsor, de online beleggersbank BinckBank, besloot het aflopende contract niet te verlengen. ‘Deze nieuwe naam geeft duidelijk weer waar de wedstrijd voor staat’, vermeldt de organisatie op haar vernieuwde website bij de aankondiging van de nieuwe naam voor de enige WorldTour-etappekoers door Nederland en België. ‘De Benelux Tour zal dit jaar weliswaar enkel Nederland en België aandoen, maar de ambitie is om vanaf 2022 ook door het Groothertogdom Luxemburg te koersen.’

Voor de geschiedenis van de Benelux Tour moeten we terug naar de periode van de Ronde van Nederland, die sinds 1948 werd gehouden. Op de erelijst van de etappekoers staan veel grote namen uit de wielerhistorie, zoals viervoudig eindwinnaar Gerrie Knetemann, Tourwinnaars Jan Janssen en Joop Zoetemelk, wereldkampioen van 1979 Jan Raas en Erik Dekker, eindwinnaar van de Wereldbeker 2001. Voor de editie van datzelfde jaar dreigde de organisatie te moeten bezuinigen, maar energieleverancier Eneco sprong in de bres. Voor het bedrijf was het een mooie kans om zijn naamsbekendheid te vergroten met de liberalisering van de energiemarkt.

In 2002 verdween de Ronde van Nederland als naam en voortaan heette de Nederlandse koers de Eneco Tour. De ronde ging op dat moment over vijf wedstrijddagen, maar volgens de nieuwe doelstellingen moesten dat er uiteindelijk zeven worden. Een uitbreiding naar Duitsland en België was daarvoor noodzakelijk, ook gezien de belangen van de hoofdsponsor bij het opengaan van de Europese energiemarkt. De lucratieve ProTour van de UCI bracht de Nederlandse ronde een paar jaar later samen met Belgische organisatoren, waardoor de vernieuwde Eneco Tour vanaf 2005 een Nederlands-Belgische ronde werd.

Bobby Julich won de eerste editie van de vernieuwde Eneco Tour. In de jaren die volgden wisten José Iván Gutiérrez (2007 en 2008), Edvald Boasson Hagen (2009 en 2011) en Tim Wellens (2014 en 2015) de ronde meerdere keren achter hun naam te zetten. Andere winnaars waren onder meer Lars Boom en Niki Terpstra. In 2017 ging de ronde verder als de BinckBank Tour. Sinds de nieuwe naam werden Tom Dumoulin (2017), Matej Mohorič (2018), Laurens De Plus (2019) en Mathieu van der Poel (2020) aan de erelijst van de koers toegevoegd. Met respectievelijk vier en drie eindzeges zijn Nederland en België vooralsnog de succesvolste landen in de Benelux Tour.

Laatste tien winnaars Benelux Tour

BinckBank Tour

2020: Mathieu van der Poel

2019: Laurens De Plus

2018: Matej Mohorič

2017: Tom Dumoulin

Eneco Tour

2016: Niki Terpstra

2015: Tim Wellens

2014: Tim Wellens

2013: Zdeněk Štybar

2012: Lars Boom

2011: Edvald Boasson Hagen

Vorig jaar

Net als zoveel koersen kreeg de BinckBank Tour vorig jaar een nieuwe plaats op de kalender. In verband met de coronapandemie werd de koers vier weken verschoven naar 29 september. De ronde werd ingekort van zeven naar vijf etappes en het publiek werd verzocht zo veel mogelijk thuis te blijven. Ook had de organisatie na de veelbesproken editie van 2019 met renners overleg gevoerd over de route, die te gevaarlijk werd gevonden. Er werd naar bredere wegen gezocht en wegversmallingen en riskante bochten werden zoveel mogelijk vermeden. De etappes eindigden met lokale rondes, zodat de renners die alvast konden zien en voelen.

Ondanks de voornemens van de organisatie, werd de openingsetappe naar Ardooie opgeschrikt door enkele grote valpartijen. Jasper Philipsen bleef in de finale uit de problemen en klopte Mads Pedersen en Pascal Ackermann. De tijdrit in Vlissingen werd vervolgens afgeschaft vanwege de verscherpte coronamaatregelen in Nederland. Die hadden ook consequenties voor de volgende dagen. De Nederlandse etappeplaatsen werden geschrapt en de geplande vrijdagrit over onder meer de Cauberg naar Sittard-Geleen werd een tijdrit in Riemst. Na de noodgedwongen rustdag won Mads Pedersen de sprint in Aalter en Søren Kragh Andersen de rit tegen de klok.

Pedersen begon vervolgens als leider aan de slotetappe naar Geraardsbergen, met de tijdrijders Kragh Andersen, Stefan Küng en Stefan Bissegger, en Mathieu van der Poel binnen twintig tellen. Het werd uiteindelijk een spektakelstuk met Van der Poel in de hoofdrol. De Nederlander ging al op meer dan zeventig kilometer van de finish, op de tweede passage van de Muur van Geraardsbergen, in de aanval. Nadat hij was aangesloten bij de vroege vlucht, ging hij op de derde passage van de Muur er solo vandoor. Ondanks dat het nog een lange weg naar de streep was hield de Nederlandse kampioen in zijn eentje aanvankelijk knap stand.

Van der Poel pakte in de laatste ronde de volle buit in de Gouden Kilometer, maar op dat moment was de achtervolging op hem in volle hevigheid losgebarsten. Zijn voorsprong nam zienderogen af en in de slotfase kregen de anderen hem weer in het zicht. De veelzijdige Nederlander ging met dertien seconden de laatste kilometer in, maar daarin gaf hij zijn voorsprong niet meer af. Hij ging Pedersen, Kragh Andersen, Küng en Bissegger voorbij in het algemeen klassement en werd de nieuwe eindwinnaar. “Het was enorm moeilijk. Qua afzien staat deze rit misschien nog wel boven mijn inspanning in de Amstel Gold Race. Dit is een van mijn strafste stoten”, gaf hij later toe.

Eindklassement BinckBank Tour 2020

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) in 10u43m08s

2. Søren Kragh Andersen (Sunweb) op 8s

3. Stefan Küng (Groupama-FDJ) op 23s

4. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) op 1m16s

5. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) op 1m21s

Parcours

De Benelux Tour wordt afgetrapt in Friesland, een van de noordelijke provincies van Nederland. Eigenlijk zou de ronde daar vorig jaar al beginnen, maar vanwege de coronapandemie werd de Friese start met een jaar uitgesteld. Ook werd de koers tot vijf dagen ingekort, maar nu gaat de route weer over een volle week. Op de tweede dag staat in Lelystad een individuele tijdrit op het programma. Het zwaartepunt van de ronde ligt in het slotweekend met drie stevige etappes. Op de laatste dag koerst het peloton over de iconische Muur en de Bosberg naar Geraardsbergen.

Op de profielkaartjes staan meerdere pictogrammen. De bergjes, de prullenbakken en het bestek spreken voor zich: die geven de beklimmingen, de afvalzones en de bevoorradingszones aan. Bij het zwarte bolletje zijn punten te verdienen voor het Super 8-strijdlustklassement, dat vorig jaar door Kenneth Van Rooy was gewonnen. Het bolletje met Golden KM staat voor de plaats waar de Gouden Kilometer ligt: hier liggen binnen een kilometer drie tussensprints waar de eerste drie renners steeds drie, twee en een bonificatieseconden verdienen.

De organisatie wil de wedstrijd zo veilig mogelijk laten verlopen. Net als bijvoorbeeld in de Baloise Belgium Tour wordt samengewerkt met het bedrijf Boplan, dat zorgt voor de gele kunststof nadars in de laatste tweehonderd meter. Ook staan onderweg veiligheidstotempalen die waarschuwen bij gevaarlijke situaties. Verder laat de organisatie weten dat alle etappes meermaals door ex-renners zijn verkend. Volgers op de motor hoeven het peloton niet rakelings te passeren, maar kunnen via een omleidingsroute de renners voorbij om daarna opnieuw in te voegen in de koers.

Maandag 30 augustus, etappe 1: Surhuisterveen – Dokkum (169,6 km)

De ronde begint in de Nederlandse provincie Friesland, met een korte uitstap naar Groningen. De start is in Surhuisterveen, dat onder andere bekend is van het na-Tourcriterium dat al jaren grote namen weet aan te trekken. Na 169,6 kilometer is de aankomst in Dokkum, een van de Friese elf steden. Het is de regio waar oud-renners als Pieter Weening en Lieuwe Westra hun wieg hadden staan.

Het parcours is biljartvlak en kent geen noemenswaardige hindernissen, maar door het open landschap – vooral rondom het Lauwersmeer – en bij een gunstige wind is het in het noorden altijd oppassen voor waaiervorming. Na 55 kilometer doorkruist de koers al een eerste keer Dokkum voor een grote lus via de provincie Groningen. De finish is na twee kleinere lussen van 13,8 kilometer.

Start: 13.00 uur in Surhuisterveen

Finish: tussen 16.58 en 17.26 uur in Dokkum

Dinsdag 31 augustus, etappe 2: Lelystad – Lelystad (ITT, 11,1 km)

Voor de tweede etappe zakt de ronde af naar Flevoland, de Nederlandse provincie die pas in 1986 werd opgericht na de drooglegging van de Noordoostpolder en de Flevopolder. In Lelystad, dat is vernoemd naar de geestelijk vader van de Zuiderzeewerken Cornelis Lely, is een individuele tijdrit gepland van 11,1 kilometer. De start is bij het winkelcentrum Batavia Stad Fashion Outlet, waarna het parcours over de IJsselmeerdijk in noordelijke richting gaat.

Na 3,8 kilometer is het opletten in een haakse bocht, waarna de renners verdergaan op de Houtribweg en een paar kilometer verder op de Zuigerplasdreef. Met nog 1,1 kilometer te rijden ligt de laatste bocht, waarna het rechtdoor naar de finish is. Het parcours kent nauwelijks hoogteverschil en vooral lange, rechte stukken en is dus op maat gemaakt voor de mannen van de grote plaat.

Start: 12.00 uur in Lelystad

Finish: n.n.b. in Lelystad

Woensdag 1 september, etappe 3: Essen – Hoogerheide (168,3 km)

De ronde maakt voor de derde etappe een grote sprong naar het zuiden, naar de Brabantse Wal en omstreken. Gestart wordt in het Antwerpse Essen, waar in december ook weer wordt gecrost tijdens de Ethias Cross van Essen. Als het peloton na 47 kilometer de grens oversteekt, gaat de koers verder in Nederland waar wordt gefinisht in Hoogerheide. Hier komt de vader van Mathieu van der Poel, Adrie, vandaan.

Ook is het dorp natuurlijk bekend van de wereldbekercross, die vorig jaar moest worden afgelast door de coronapandemie. Daarnaast was Hoogerheide in 2018 het decor voor het NK op de weg.

De etappe begint in Essen met twee lokale rondes, waarna wordt overgestoken naar Nederland en een plaatselijke ronde rond Hoogerheide die drie maal moet worden afgelegd. Zoals de naam al aangeeft is de doorkomst door Hoogerheide steeds hoger gelegen dan de omgeving, maar dat moet geen problemen opleveren voor het peloton.

Start: 10.30 uur in Essen

Finish: tussen 14.25 en 14.53 uur in Hoogerheide

Donderdag 2 september, etappe 4: Aalter – Ardooie (166,1 km)

Het Oost-Vlaamse Aalter, het West-Vlaamse Ardooie: het zijn plaatsen die regelmatig opduiken in de route van de Eneco Tour, de BinckBank Tour en nu ook de Benelux Tour. Eigenlijk zou deze rit naar Ardooie net als afgelopen jaren beginnen in Blankenberge, maar vanwege organisatorische redenen is de geplande start in de kustplaats opgeschoven naar volgend jaar.

Na een plaatselijke ronde rond Aalter gaat de koers in westelijke en daarna in zuidelijke richting naar Ardooie, waar de renners aankomen op een lokale ronde van 15,6 kilometer die vier keer moet worden afgelegd. In deze ronde ligt ook de Gouden Kilometer. Na 166,1 kilometer wordt normaal gesproken gesprint op de Stationsstraat.

Vorig jaar wist Jasper Philipsen hier Mads Pedersen en Pascal Ackermann te verrassen in Ardooie. In eerdere jaren ging de zege naar onder anderen Sam Bennett, Peter Sagan en Tom Boonen. Net als verschillende andere etappeplaatsen in de Benelux Tour heeft Ardooie een link met het veldrijden; in oktober wordt hier namelijk de jaarlijkse Kermiscross weer verreden.

Start: 11.00 uur in Aalter

Finish: tussen 14.44 en 15.04 uur in Ardooie

Vrijdag 3 september, etappe 5: Riemst – Bilzen (188 km)

Voor de vijfde etappe reist het peloton af naar Belgisch-Limburg, waar een pittige rit van Riemst naar Bilzen op het programma staat. Vanuit Riemst maakt het peloton eerst een lange lus langs Tongeren, bekend van zijn grote antiekmarkt, Visé en Eben-Emael, met zijn indrukwekkende fort, met onderweg de beklimmingen van zowel de Côte de Richelle, de Côte de Chenestre, de Côte de Platanes, de Côte de Plank als de Côte de Hallembaye.

Daarna rijdt het peloton een grotere plaatselijke ronde rond aankomstplaats Riemst op met een dubbele passage van de Slingerberg (1,2 km aan 8%, max. 10,2%), de Keiberg (510 m aan 5,7%) en de Letenberg (400 m aan 8%, max. 10,2%). De rit eindigt met twee kleinere rondes met steeds de beklimmingen van de Keiberg en de Letenberg. Na de laatste keer Letenberg, als de renners in totaal vijftien klimmetjes omhoog zijn gereden, is het nog vier kilometer naar de finish.

Start: 10.30 uur in Riemst

Finish: tussen 14.47 en 15.11 uur in Bilzen

Zaterdag 4 september, etappe 6: Ottignies-Louvain-la-Neuve – Houffalize (207,6 km)

Het allesbeslissende slotweekend wordt afgetrapt met een stevige rit van het Waals-Brabantse Ottignies-Louvain-la-Neuve naar Houffalize in de provincie Luxemburg, bekend van de jaarlijkse passage van Luik-Bastenaken-Luik. Ook de Benelux Tour deed de stad geregeld aan; zo staat Tim Wellens hier liefst driemaal als etappewinnaar op de erelijst.

Vanuit Ottignies gaat de koers in zuidoostelijke richting via de Maasvallei naar Hoog-België. De renners hebben al 153 kilometer en de beklimmingen van de Côte de Magerat en de Côte de Bérismenil in de benen, als zij op de plaatselijke ronde rond Houffalize en bij het spektakelstuk van deze rit aankomen.

De klimmetjes volgen elkaar op het lokale parcours dat tweemaal moet worden afgelegd in rap tempo op met de Côte de Saint-Roch (930 m aan 10,8%), de Côte Bois des Moines (1,2 km aan 8%), de Côte de Achouffe (800 m aan 8%) en de Côte Le Vieux Chemin (400 m aan 5%). Na de laatste klim is het nog elf kilometer naar de finish.

Start: 10.15 uur in Ottignies-Louvain-la-Neuve

Finish: tussen 15.06 en 15.34 uur in Houffalize

Zondag 5 september, etappe 7: Namen – Geraardsbergen (180,9 km)

In de zevende rit valt de Benelux Tour definitief in het slot als de renners van Namen, hoofdstad van de gelijknamige provincie, naar de Vesten in Geraardsbergen koersen. Namen is natuurlijk bekend van de jaarlijkse wereldbekercross, die vorig jaar werd gewonnen door Mathieu van der Poel en Lucinda Brand. Ook de GP de Wallonie en de Tour de Wallonie komen geregeld langs in de Citadelstad.

Heeft Geraardsbergen nog nadere toelichting nodig? De stad is onlosmakelijk verbonden met haar beroemde Muur, en is ook bekend om zijn mattentaart. Mathieu van der Poel trok hier vorig jaar na een indrukwekkende solo de eindzege naar zich toe in de – toen nog – BinckBank Tour. De finale-ronde over de Muur van Geraardsbergen (1,2 km aan 7,8%), de Bosberg (1,4 km aan 5%) en de Denderoordstraat (700 m aan 7,5%) is dezelfde als vorig jaar.

Na een langere aanloop – vorig jaar was de start in Ottignies – wordt de plaatselijke ronde wel ‘maar’ drie keer aangedaan in plaats van vier maal. Na 180,9 kilometer weten we op de Vesten wie de opvolger van Mathieu van der Poel wordt op de erelijst!

Start: 12.40 uur in Namen

Finish: tussen 17.01 en 17.26 uur in Geraardsbergen

Favorieten

Vanaf de openingsetappe van Surhuisterveen naar Dokkum is het nog 27 dagen tot de wegkoers tijdens het WK in Vlaanderen. Heel wat toppers met ambitie voor de strijd om de regenboogtrui kiezen dus voor de Benelux Tour om zich voor te bereiden of om hun plek in de nationale selectie veilig te stellen. De zevendaagse etappekoers is al jaren een afspraak voor renners die sterk zijn in het klassieke werk. Het parcours leent zich daar ook altijd toe, met elk jaar opnieuw heuvelachtige ritten in de Vlaamse of Zuid-Limburgse heuvels en de Belgische Ardennen.

De koers moet het doen zonder zijn winnaar van vorig jaar, Mathieu van der Poel. De Nederlandse kopman van Alpecin-Fenix hoopte zijn titel te kunnen verdedigen, maar moet de Benelux Tour aan zich voorbij laten gaan. Vanwege zijn rugproblemen kon hij afgelopen weken niet optimaal trainen en de ronde door Nederland en België komt dan ook te vroeg.

Deceuninck-Quick-Step verschijnt met meerdere troeven aan de start. Remco Evenepoel maakt zijn debuut in de etappekoers, vier dagen na zijn indrukwekkende solo van zestig kilometer in de Druivenkoers-Overijse. Ook won de nog altijd pas 21-jarige renner al de Baloise Belgium Tour en de PostNord Danmark Rundt sinds zijn terugkeer in het peloton. De nummer vier van de Druivenkoers-Overijse, Kasper Asgreen, rijdt de Benelux Tour eveneens voor het eerst. De Deen won al de Ronde van Vlaanderen en de E3 Saxo Bank Classic en is eveneens een echte kanshebber.

Team DSM kan goede cijfers overleggen in de Benelux Tour. De ploeg won in 2017 de ronde met Tom Dumoulin en werd in 2018 en 2020 tweede met Michael Matthews en Søren Kragh Andersen. In het tussenliggende jaar 2019 was Marc Hirschi de beste van het team op de vijfde plek. Kragh Andersen mag proberen opnieuw een goede uitslag te rijden in het klassement. De Deen komt in goede vorm aan de start van de ronde, want eerder deze maand was hij al zesde in de PostNord Danmark Rundt. Met Tiesj Benoot heeft de ploeg nog een mooie troef aan het vertrek.

Tim Wellens kan een stukje historie schrijven in de Benelux Tour. De Belg kan namelijk de eerste renner worden die de WorldTour-ronde door Nederland en België voor de derde keer achter zijn naam zet, na zijn zeges in 2014 en 2015. Daarnaast stond hij ook in de jaren 2017-2019 op het eindpodium. Wellens komt dus zeker in aanmerking voor de titel Mister Benelux Tour. Vroeg in het seizoen won hij al de Ster van Bessèges en onlangs was hij zesde in Polen. Na de Druivenkoers gaf hij aan blij te zijn met zijn vorm. “Ik kijk uit naar de Benelux Tour”, zei de Lotto Soudal-renner.

Wellens’ ploeggenoot Philippe Gilbert reed al vijf keer naar de top-10 in de Benelux Tour. De Waal was zelfs weleens tweede, maar daarvoor moeten we tien jaar terug in de tijd. Na een anonieme Tour de France nam de 39-jarige renner een break. Donderdag keerde hij met een negende plaats in de Druivenkoers-Overijse terug in het peloton.

Bij Bahrain-Victorious mag Matej Mohorič proberen zijn tweede eindzege binnen te slepen. Bij zijn enige deelname in 2018 pakte de Sloveen namelijk meteen de winst. Hij heeft de eigenschappen om weer mee te doen voor een topklassering; hij is sterk op een heuvelachtig parcours en heeft een redelijke tijdrit. Deze zomer won hij twee ritten in de Tour en zijn goede vorm trok hij door naar de Clásica San Sebastián (tweede) en de Ronde van Polen, waar hij tweede werd in de eindstand. Met Dylan Teuns en Sonny Colbrelli heeft Bahrain-Victorious meer opties in de ploeg.

Trek-Segafredo begon vorig jaar met Mads Pedersen in de leiderstrui aan de slotetappe, maar in de eindafrekening moest de Deen genoegen nemen met de vijfde plaats. Ook voor deze editie is hij een van de kanshebbers in de Benelux Tour. Pedersen won onlangs een etappe in de PostNord Danmark Rundt, waar hij tweede werd in het eindklassement, en ook in de Tour of Norway was hij succesvol. Na een drieweekse hoogtestage in Zwitserland pakt Jasper Stuyven de draad weer op. De Belg was al eens derde in 2017 en tiende in 2018 in (toen nog) de BinckBank Tour.

Na een break van een maand, sinds zijn zilveren optreden in de olympische tijdrit, vervolgt Tom Dumoulin in de Benelux Tour zijn seizoen. Ik ga door, liet de Nederlandse renner vanuit Japan aan zijn fans weten, waarmee hij een einde maakte aan alle speculaties over zijn toekomst. De Benelux Tour wist hij in 2017 al eens te winnen, maar de vraag is of hij opnieuw met die mindset aan de start verschijnt. Wellicht kunnen we bij Jumbo-Visma beter kijken naar Mike Teunissen, die deze maand in zowel de PostNord Danmark Rundt als de Tour of Norway naar het podium reed.

Voor de derde keer in zijn carrière verschijnt Peter Sagan aan de start. Bij zijn vorige deelnames was de Slowaak derde en zevende, maar dat is respectievelijk alweer vijf en vier jaar geleden. In de Benelux Tour keert hij terug in koers na een knieoperatie die hij moest ondergaan na een val in de Tour. Voor het klassement kunnen we bij BORA-hansgrohe beter kijken naar Wilco Kelderman. De Nederlander was bij zijn vorige deelnames zevende (2013), derde (2015) en zesde (2016). Hij rijdt zijn eerste koers sinds de Circuito de Getxo, begin augustus.

Groupama-FDJ heeft met Stefan Küng de nummer drie van vorig jaar in de ploeg. De Zwitser was in 2019 ook al eens achtste. Echter wil hij de ronde nu als voorbereiding op het EK, WK en Parijs-Roubaix gebruiken en zijn ploeg richt zich dan ook niet op het klassement. Küng mag zich, net als Benjamin Thomas die terugkeert in koers na de Olympische Spelen, dinsdag testen in de rit tegen de klok in en door Lelystad. Voor Attila Valter, drie dagen drager van de roze leiderstrui in de Giro d’Italia, is zijn de beklimmingen in de ronde normaal gesproken niet lang genoeg.

Opvallende namen in de ploeg van INEOS Grenadiers. Zo heeft het Britse team Geraint Thomas aan de start. De Tourwinnaar van 2018 was al een keer zesde in de (toen nog) Eneco Tour, maar daarvoor moeten we terug naar 2014. De Welshman won dit jaar in Romandië en stond in zowel Catalonië als de Dauphiné op het podium. Mede voor valpartijen kon hij geen hoofdrol spelen in de Tour de France en op de Olympische Spelen. In de wegkoers gaf hij op en in de rit tegen de klok werd hij pas twaalfde.

Thomas heeft in het verleden goed over de Vlaamse heuvels gefietst en heeft ook een goede tijdrit in de benen, maar het is ongewis hoe zijn vorm is na een rust- en trainingsperiode sinds Tokio. Bij de ploeg mogen we meer rekening houden met Gianni Moscon. De Italiaan debuteert, maar heeft de kwaliteiten voor een mooi klassement. Hij won dit seizoen de GP Lugano en twee keer in de Tour of the Alps. En dan is er nog Filippo Ganna. De olympische kampioen ploegachtervolging is een favoriet voor de tijdrit, maar het slotweekend is wellicht te lastig.

Bij AG2R Citroën zijn de ogen vooral op twee man gericht. Greg Van Avermaet en Oliver Naesen, reden allebei al een handvol top 10-uitslagen bij elkaar, maar wisten de Benelux Tour nog nooit te winnen. Van Avermaet trekt met vraagtekens naar de ronde, nadat hij afgelopen week een bleke indruk maakte in de Tour du Limousin. Naesen hoopt zich met een goede prestatie naar de WK-selectie te rijden. 2021 is vooralsnog niet zijn jaar. Zowel in het voorjaar als tijdens de Tour de France bleef hij onder de verwachtingen.

Astana-Premier Tech brengt Jakob Fuglsang aan de start van de Benelux Tour. De Deen kampte in de Tour de France met maagklachten, voelde zich vervolgens beter op de Olympische Spelen, maar had al met al op betere resultaten gehoopt. Na een rust- en trainingsperiode pakt hij in de Lage Landen de draad weer op. Voor het klassement kunnen we waarschijnlijk beter kijken naar Samuele Battistella. De Italiaan, de beloftewereldkampioen van 2019, was eerder deze maand al vierde in de Arctic Race of Norway.

Cofidis heeft met Christophe Laporte en Jempy Drucker opties voor het klassement. Laporte, die de komende twee seizoenen voor Jumbo-Visma koerst, is aan een heel sterk jaar bezig. Zo won hij het Circuit de Wallonie en etappes in de Ster van Bessèges en de Tour du Limousin. De Franse renner heeft de kwaliteiten voor de Benelux Tour, al speelde hij in het klassement nog nooit een grote rol. Zijn beste einduitslag was een 31e plaats in 2020. Drucker was dat jaar de nummer elf in de eindstand. De Luxemburger wist dit seizoen echter nog niet te overtuigen.

Bij Movistar werd voorheen weleens met angst en beven naar de wedstrijden over de Vlaamse heuvels toegeleefd, maar met Iván García heeft de ploeg tegenwoordig een echte specialist in huis. De Spaanse renner gaat op voor zijn vierde deelname aan de Benelux Tour, waar hij twee jaar geleden zevende werd in het eindklassement. Dit seizoen was hij onder meer elfde in Omloop Het Nieuwsblad en achttiende in Gent-Wevelgem. Na een moeizame Tour de France breekt nu een belangrijke koersperiode voor García aan met straks ook het WK en Parijs-Roubaix.

Victor Campenaerts is het voornaamste speerpunt bij Qhubeka NextHash. De Belgische hardrijder was drie jaar geleden vijftiende in het klassement. Dit jaar heeft hij zich toegelegd op het Vlaamse voorjaar en die ervaring komt in de Benelux Tour mogelijk van pas. Ook beschikt hij nog altijd over een goede tijdrit en werd hij derde op het jongste BK op deze discipline. Met Michael Gogl heeft de ploeg nog een klassiekerspecialist in het team. De Oostenrijker baarde in het voorjaar opzien met zijn zesde plaats in Strade Bianche. Ook was hij zesde in de Ster van Bessèges.

Bij UAE Emirates is Marc Hirschi een interessante naam voor het klassement. Het parcours is op het lijf geschreven voor de Zwitser, die sterk is op zowel Vlaamse als Ardense heuvels. Ook heeft hij een redelijke tijdrit in de benen. In 2019 was hij al eens vijfde. Donderdag hervatte Hirschi zijn seizoen met een tiende plaats in de Druivenkoers-Overijse. Finn Fisher-Black werd in juni na een sterke tijdrit in Knokke-Heist vierde in de Baloise Belgium Tour, zijn laatste wedstrijd met Jumbo-Visma. Nu mag de jonge Nieuw-Zeelander zich ook met UAE testen op de Belgische heuvels.

Alexis Renard en Jenthe Biermans zijn bij Israel Start-Up Nation de opties voor een klassement. In de Tour de Wallonie reed Renard naar het eindpodium, Biermans werd dertiende. BikeExchange verschijnt zonder echte klassementsrenner of sprinter aan de start. De ploeg wil met Jack Bauer en Luke Durbridge vooral aanvallend koersen. Intermarché-Wanty-Gobert heeft verschillende opties met Jan Bakelants, in het verleden goed voor drie top 10-klasseringen, Aimé De Gendt, de nummer drie van de Druivenkoers-Overijse, Andrea Pasqualon en Loïc Vliegen.

EF Education-Nippo zal vooral dagzeges najagen in de Benelux Tour. Met Julius van den Berg heeft de ploeg wel een renner in huis die kan verrassen. In 2018 was hij al een keer dichtbij de overwinning in de etappe naar Lanaken en onlangs won hij een rit in Polen door met Alexis Renard, Matteo Jorgenson en Gianni Moscon het sprintende peloton voor te blijven.

Als we tot slot een rondje maken langs de drie ProTeams, missen we bij Alpecin-Fenix natuurlijk de naam van Mathieu van der Poel. De reden van zijn afwezigheid is inmiddels bekend. Mogelijk kan de ploeg met Dries De Bondt, Oscar Riesebeek of Petr Vakoč voor een mooi klassement gaan. Bij Sport Vlaanderen-Baloise is Kenneth Van Rooy een man om rekening mee te houden. Bingoal Pauwels Sauces WB heeft meerdere mogelijkheden met Arjen Livyns, achttiende in de Arctic Race of Norway, en Milan Menten (tiende in de Tour de Wallonie).

Sprinters

Zowel de eerste, derde als vierde etappe biedt mogelijkheden voor de sprinters. Meerdere teams vaardigen dan ook snelle mannen af naar de ronde. Deceuninck-Quick-Step rekent op Álvaro José Hodeg, de winnaar van de GP Marcel Kint. Hij krijgt met Iljo Keisse, Michael Mørkov en Stijn Steels een aantal lead out-mannen met zich mee. Caleb Ewan is het speerpunt voor de sprints bij Lotto Soudal. De Pocket Rocket is terug na zijn zware val in de Tour de France en wordt omringd door Jasper De Buyst, Roger Kluge en Tosh Van der Sande.

Dylan Groenewegen is de snelle man bij Jumbo-Visma in de ploeg. Sinds zijn terugkeer in koers snelde de Nederlandse sprinter naar twee etappezeges in de Tour de Wallonie en ritwinst in de PostNord Danmark Rundt. Winnen in de Benelux Tour deed hij in zijn zes deelnames pas een keer. In 2016 was hij de snelste in de eerste etappe door en rond Bolsward. Met Olav Kooij heeft de geel-zwarte formatie nog een snelle man in het team. De renner uit de Hoeksche Waard werd pas nog tweede in de derde rit van de Ronde van Polen.

Fernando Gaviria keerde eerder deze maand gemotiveerd terug uit de Ronde van Polen, waar hij de derde etappe op zijn naam schreef. De Colombiaan is de troef van UAE Emirates voor de ritten die uitmonden in een sprint. Bij Bahrain-Victorious kan Phil Bauhaus vertrouwen putten uit zijn sprints in de Ronde van Polen en de Deutschland Tour. Voor het lastigere werk heeft de ploeg Sonny Colbrelli.

Peter Sagan is bij BORA-hansgrohe de sprinter met dienst. De drievoudige wereldkampioen won in het verleden al vier ritten in deze koers. Elia Viviani wist deze maand twee etappes te winnen in de Tour Poitou-Charentes en mag proberen in de Benelux Tour zijn seizoenstotaal verder op te vijzelen. In tegenstelling tot de Franse etappekoers moet hij het wel zonder leadout Simone Consonni stellen.

Bij Intermarché-Wanty-Gobert mag Danny van Poppel proberen zijn sterke reeks voort te zetten. Onlangs won hij de Egmont Cycling Race en werd hij derde in de GP Marcel Kint. Cees Bol won tot op heden een keer dit seizoen. In Parijs-Nice zegevierde hij in de tweede etappe. In de Tour en onlangs ook in de PostNord Danmark Rundt verzamelde hij wel top 10-klasseringen, maar winnen zat nog niet in. Weet hij met Team DSM in de Benelux Tour het tij te keren?

Andere mannen die zich kunnen mengen in de vlakke sprints zijn Marc Sarreau (AG2R Citroën), Yevgeniy Gidich en Fabio Felline (Astana-Premier Tech), Jake Stewart (Groupama-FDJ), Ben Swift (INEOS), Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation), Albert Torres (Movistar), Max Walscheid (Qhubeka NextHash), Matteo Moschetti en Edward Theuns (Trek-Segafredo), Timothy Dupont en Stanisław Aniołkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Remco Evenepoel

*** Søren Kragh Andersen, Tim Wellens

** Matej Mohorič, Mads Pedersen, Mike Teunissen

* Kasper Asgreen, Wilco Kelderman, Stefan Küng, Gianni Moscon

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Maandag tijdens de eerste etappe is er kans op een enkele bui, meldt Weeronline. Het wordt een graad of 20 en het waait matig uit het noorden, aan windkracht 4. Dinsdag in de tijdrit kunnen de renners een vergelijkbaar weerbeeld verwachten, al lijkt de kans op een regenbui dan al een stuk kleiner.

De rest van de etappekoers lijkt droog te verlopen met een mix van stapelwolken en flinke zonnige perioden. Soms trekken ook wat wolkenvelden over, waardoor het lange tijd grijs is. De kans op neerslag blijft waarschijnlijk tot in het weekend klein. De maximumtemperatuur ligt rond een graad of 20. De matige noordenwind verdwijnt eind van de week. De wind wordt dan zwak en variabel van richting.

De Benelux Tour is elke dag live te volgen op Sporza, Eurosport en het Franstalige Tipik, en in een uitgebreide samenvatting op de NOS.