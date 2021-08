Greg Van Avermaet gaat met vraagtekens naar Benelux Tour: “Zou al blij zijn met goede uitslag”

Interview

Greg Van Avermaet hoopt volgende week in de Benelux Tour opnieuw zijn benen van weleer te vinden. De 36-jarige Belg is op zoek naar zijn beste vorm en maakte afgelopen week een bleke indruk in de Tour du Limousin. “Ik las dat de Belgische Borlée-atletiekbroers hun toptijden niet realiseerden na hun coronavaccin. Misschien heb ik ook last van de naweeën van de vaccinatie”, vertelt hij op het persmoment waar ook WielerFlits aanwezig was.

Van Avermaet werd begin dit seizoen met grote trom binnengehaald bij AG2R Citroën Team. In het voorjaar reed hij verdienstelijk naar een rits ereplaatsen, met als uitschieter een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Winst zat er niet in. In het blok met de Dauphiné en Tour was dat helemaal niet het geval. Na een verdienstelijke Olympische Spelen in dienst van Wout van Aert begon hij een maand later, een goeie week geleden, in de Tour de Limousin aan zijn volgende competitieblok. Als werd de Limousin laat opgevist als een trainingsblok in wedstrijd. De Benelux Tour die maandag begint, staat dan weer echt aangekruist staat als een koers op zijn maat.

In de Tour du Limousin reed je redelijk anoniem rond. Een 53e plaats was er in vier dagen tijd je beste resultaat.

“Het was inderdaad een beetje anoniem. Na de Olympische Spelen heb ik een week rust genomen, om daarna goed op te bouwen richting het WK. Van de Tour du Limousin had ik vervolgens ook meer verwacht, want het niveau van het deelnemersveld was niet superhoog. Ik had het idee om voor een mooi resultaat te gaan en dat is er niet uitgekomen. Ik heb mijn ding kunnen doen in functie van Dorian Godon, maar van een renner als ik word meer verwacht. Het is nog steeds de vraag hoe het komt dat ik niet goed genoeg was. Misschien doordat ik daarvoor veel had getraind en daartussen niet meer had gerust.”

Je hebt altijd veel ereplaatsen gehaald in je carrière, maar nu is het zoeken naar topuitslagen. Hoe komt dat?

“Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik zoiets meemaak. Het enige wat ik kan bedenken, is de vaccinatie tegen het coronavirus. Daar heb ik misschien de naweeën van gekregen. Maar dat is nu al zes à acht weken geleden. In de krant las ik dat de Belgische Borlée-broers uit de atletiek het lastig hadden om echte toptijden neer te zetten na hun vaccinatie. Twee procent minder goed zijn kan het verschil zijn tussen top zijn of niet. Maar het is ook niet zo dat ik me totaal niet goed voel. Ik sta op met energie en zin om te trainen. Maandag krijg ik de resultaten van een bloedonderzoek, dan weet ik misschien meer.”

Twijfel je of het wel goedkomt met je vorm richting het WK over precies een maand en Parijs-Roubaix een week later?

“Ik ben nog vrij zeker dat het met mijn opbouw wel goedkomt. Tour du Limousin heb ik erbij genomen als extra trainingsprikkel, maar ook om vertrouwen op te doen met goede resultaten. Dat is nu niet gelukt, maar daar moet ik ook niet over panikeren. Met de Benelux Tour, GP Fourmies en GP Wallonie heb ik nog voldoende mooie wedstrijden voor de boeg in aanloop naar het WK.”

Maandag begint die Benelux Tour. Je hoopt op beterschap?

“Ik hoop in de Benelux Tour beter voor de dag te komen. De eerste dagen is het kwestie van proberen recht te blijven en een goede tijdrit te rijden. Maar in het weekend moet ik in de Ardennenrit en Vlaamse Ardennenrit tijd nemen of zo weinig mogelijk tijd verliezen. De laatste etappe, richting de Muur van Geraardsbergen, ligt mij het beste.”

In het verleden won je op de finish op de vesten van de Muur al een etappe en werd je eens tweede. Liggen je ambities weer bij winst, of hoop je vooral om nog eens vooraan mee te doen?

“Eerlijk gezegd zou ik nu al eens blij zijn met een goede uitslag. Ook al ben ik in mijn carrière heel vaak gefrustreerd geweest over toptienplaatsen. Ik ambieerde altijd om te winnen en kwam er altijd dichtbij, maar ik won niet vaak. Ik was altijd goed of heel goed. Zoals ik nu minder goed rijd, begin ik me vragen te stellen over wat ik verkeerd doe of wat er aan de hand is. Daarom zoek ik nu de bevestiging dat ik op de goeie weg ben. Gelijk welk resultaat in de top tien is goed voor mij.”

De Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout heeft nog geen selectie gemaakt voor het WK in Leuven en zal uitkijken naar de twee zware etappes in het weekend. Veel kansen zijn er niet om je in de kijker te rijden voor een selectie, moet het daar gebeuren?

“Ik rijd eigenlijk niet met de gedachte dat ik hier mijn selectie moet afdwingen. Ik ga vooral proberen om goed te rijden en zelfs dan ben ik waarschijnlijk nog niet zeker van mijn selectie. Ik kan niet ontkennen dat ik meewil naar het WK. Het is het eerste in eigen land sinds ik prof ben, en dat op een parcours dat me heel goed ligt. Dat is ook de motivatie die ik heb om nu elke dag goed te trainen. Hopelijk kan ik erbij zijn.”