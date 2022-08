Voorbeschouwing: BEMER Cyclassics Hamburg 2022

De start van de Vuelta a España slokt deze week, zeker in Nederland, heel veel aandacht op. Maar in buurland Duitsland wordt op zondag 21 augustus gestreden om de winst in de BEMER Cyclassics in Hamburg en daarbij staan ook belangrijke en kostbare UCI-punten op het spel. De Cyclassics Hamburg is terug na twee jaar afwezigheid en belooft, geheel volgens traditie, een sprintersfeest te worden. Wie de grote favorieten zijn? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Deze zelfbenoemde wielerklassieker zag het levenslicht in 1996. Het kreeg dat jaar de relatief onbekende Italiaan Rossano Brasi als eerste winnaar. Het jaar erop werd de erelijst verrijkt met Jan Ullrich, die minder dan een maand eerder de Tour de France gewonnen had. In 1998 trad de wedstrijd toe tot de toenmalige wereldbeker en kreeg het met Léon van Bon een eerste en tot op heden enige Nederlandse winnaar.

Renners als Erik Zabel, Johan Museeuw, Paolo Bettini en Oscar Freire zouden volgen. Ondanks dat de organisatie de koers probeerde te verzwaren met passages van de Waseberg in aanloop naar de finale, werd de Cyclassics in Hamburg steeds vaker een sprinters feest. In 2010 werd Tyler Farrar de eerste meervoudige winnaar Noord-Duitsland na twee zeges op rij, maar Elia Viviani overtoepte de Amerikaan. Met overwinningen in 2017, 2018 en 2019 is de Italiaan nu alleen recordhouder.

In totaal won negen keer een Italiaan de eendagskoers. Daarna volgt het thuisland met vier overwinningen. Naast Jan Ullrich (1997) en Erik Zabel (2001) waren dat John Degenkolb (2013) en André Greipel (2015), die in hun hoogtijdagen tot de snelste sprinters van hun lichting behoorden. Nederland en België staan allebei op een zege, door genoemde winnaars Van Bon en Museeuw. De laatste Nederlander op het podium was Dylan Groenewegen, die in 2017 derde werd.

De Cyclassics Hamburg was lang de enige Duitse koers op de WorldTour-kalender, maar kreeg in 2017 gezelschap van het toenmalige Rund um den Finanzplatz (tegenwoordig Eschborn-Frankfurt). Ondanks de korte historie wisselde de koers verschillende malen van naamgever. In de beginjaren stond de koers bekend onder de naam HEW Cyclassics, vernoemd naar energiemaatschappij Hamburgische Electricitäts-Werke. Toen deze werd overgenomen door de Zweedse energiereus Vattenfall, veranderde de naam in de Vattenfall Cyclassics.

In 2016 deed een onderneming in ooglasering zijn intrede als naamsponsor en daardoor ging de wedstrijd de laatste jaren door het leven als de EuroEyes Cyclassics. Nu is voor het 25-jarig jubileum BEMER ingestapt als hoofdsponsor. Dat bedrijf is gevestigd in Liechtenstein en fabrikant van medische technologie.

Laatste tien winnaars Cyclassics Hamburg

2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Elia Viviani

2018: Elia Viviani

2017: Elia Viviani

2016: Caleb Ewan

2015: André Greipel

2014: Alexander Kristoff

2013: John Degenkolb

2012: Arnaud Démare

Vorige editie

Voor de laatste uitgave van de Cyclassics Hamburg moeten we alweer terug naar 2019. Door de coronacrisis is de Duitse koers daarna twee jaar niet doorgegaan en dat betekent dat Elia Viviani zich nog altijd de laatste winnaar mag noemen. Dat deed hij drie jaar geleden in het truitje van Deceuninck-Quick-Step. Viviani is inmiddels twee jaar Cofidis verder en koerst nu (weer) voor INEOS Grenadiers.

Gijs Van Hoecke, Jose Gonçalves, Alex Frame en Igor Boev vormden de vlucht van de dag, maar de sprintersploegen hielden het verschil rond de drie minuten. De renners moesten de traditionele scherprechter, de Waseberg (700 meter aan 10%), viermaal beklimmen. Op de laatste twee klimmetjes probeerde Peter Sagan weg te rijden, maar telkens kwam een uitgedund peloton terug.

Duits kampioen Pascal Ackermann was gelost, maar Caleb Ewan, Giacomo Nizzolo en Arnaud Démare waren wel gewoon van de partij. Niemand bleek in de massasprint echter opgewassen tegen man-in-vorm Viviani, die duidelijk sneller was dan Ewan en Nizzolo.

Uitslag Cyclassics Hamburg 2019

1. Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step) in 4u4726s

2. Caleb Ewan (Lotto Soudal) allen z.t.

3. Giacomo Nizzolo (Dimension Data)

4. Alexander Kristoff (UAE Emirates)

5. Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

Wedstrijdverslag

Parcours

Het startschot van de BEMER Cyclassics in Hamburg vindt plaats ter hoogte van het Binnenalster, een kunstmatig meer in het centrum van de Hanzestad. Eerst rijden de renners een neutralisatie van ruim twee kilometer, waarna de teller officieel gaat lopen voor een koers van 204,7 kilometer.

De renners trekken noordwestelijke richting de stad uit, om ten noorden van Hamburg een grote los af te leggen. Grote delen van het parcours zullen de profs (er zijn ook de nodige side events met toertochten in allerlei vormen en maten) in beide richtingen afleggen. Het noordelijkste puntje van het traject ligt in Wrist, een kleine gemeente in Sleeswijk-Holstein. Daar rijden de renners een klein ommetje rond Wulfsmoor, Weddelbrock en Wrist om vervolgens terug te keren richting Hamburg.

Via Holm en Wedel gaat het richtingde Elbe. Met Hamburg aan de horizon beklimmen de renners na 137 kilometer voor het eerst de Waseberg, een klim van 700 meter aan 10%. Niet de lengte of het stijgingspercentage maakt deze klim bijzonder lastig, maar juist het nerveuze koersgedrag door de smalle straten van de sjieke wijk Blankenese zorgt voor een extra moeilijkheidsgraad. Na de eerste passage is het nog 67 kilometer tot de daadwerkelijke finish.

Want na de eerste keer Waseberg rijden de renners meteen naar de streep in Hamburg. Vanaf daar is het nog 50 kilometer te gaan. De renners rijden dan in tegengestelde richting weer richting Blankensee, waar een lokale ronde ligt van acht kilometer. In dat rondje ligt de Waseberg, die nog twee keer beklommen gaat worden: op 25 kilometer van de finish en op 17 kilometer van de finish. In totaal krijgen de renners dus drie keer de 700 meter lange muur voorgeschoteld.

De sprinters krijgen na de laatste keer Waseberg dus 17 kilometer de tijd om, waar nodig, de schade te herstellen en om hun sprinttrein op de rails te krijgen. De laatste rechte lijn op de Mönckebergstraße in Hamburg is 500 meter lang en breed genoeg voor een koninklijke massasprint.

Zondag 21 augustus, BEMER Cyclassics Hamburg: Hamburg – Hamburg (204,7 km)

Start: 11.20 uur

Finish: tussen 15.55 en 16.20 uur

Favorieten

Als WorldTour-koers kan de BEMER Cyclassics rekenen op deelname van alle achttien WorldTeams. Daarnaast is de organisatie verplicht om ProTeams Alpecin-Deceuninck, Arkéa-Samsic en TotalEnergies uit te nodigen op basis van hun prestaties uit 2021. Daar blijft het ook bij, waardoor we een peloton krijgen van 21 ploegen van elk maximaal zeven renners.

Vier op een rij is een leuk spel en Elia Viviani staat op pole position om te winnen. De Italiaan kan zijn vierde overwinning op rij pakken in Hamburg, maar dan wel met twee jaar ertussen waarin de koers niet verreden werd. Inmiddels is Viviani bij INEOS Grenadiers niet meer de Viviani van 2019, dus heel hoog tussen de kanshebbers scharen we hem niet. Wel deed hij afgelopen week van zich spreken met een knappe zevende plaats in de EK-wegwedstrijd, om een aantal uur later goud te winnen op het EK afvalkoers op de baan. Met de vorm zit het dus wel goed.

Een van de grote favorieten moeten we zoeken bij Quick-Step-Alpha Vinyl, waar de kersverse Europees kampioen zijn eerste wedstrijdkilometers gaat maken in de wit-blauwe trui met gele sterren. We hebben het natuurlijk over Fabio Jakobsen. De Nederlander moet hopen dat hij de heuvels in de laatste 25 kilometer overleeft, want in de sprint is hij daarna de topfavoriet. Gelukkig voor hem is de Waseberg kort en is er nog ruimte om terug te keren na afloop. Is hij erbij, dan kunnen Bert Van Lerberghe en Michael Mørkøv hem naar de laatste 200 meter loodsen. Mocht Jakobsen lossen, dan lijkt Florian Sénéchal het alternatief in de sprint.

Over Jasper Philipsen kunnen we wel zeker zijn, die zal er normaal gesproken bij zitten in de finale van de Cyclassics Hamburg. De kopman van Alpecin-Deceuninck bewees in de Tour de France dat hij de heuveltjes meer dan goed kan overleven en dan ook een killer is in de sprint. Philipsen komt rechtstreeks vanuit de Ronde van Denemarken, waar hij zich al liet zien. In de sprintvoorbereiding heeft hij Kristian Sbaragli en Edward Planckaert tot zijn beschikking.

Nog meer Belgisch sprintgeweld vinden we bij Jumbo-Visma, waar Wout van Aert begint aan zijn najaar. De winnaar van de groene trui reed na de Tour de France enkele criteirums, maar geen koersen op het hoogste niveau. Het parcours in Hamburg is op het lijf geschreven van Van Aert, want de heuveltjes in de finale moet hij goed kunnen verteren en dan kan hij ook nog eens rekenen op ijzersterke sprintersbenen. Hij zou zelfs mee kunnen schuiven in een ontsnapping. De vraag is of hij Philipsen en Jakobsen kan kloppen in een pure massasprint. Na een zware koers? Dan zeker. En met Christophe Laporte, die goede vorm toonde in Denemarken, aan zijn zijde helemaal.

Voor Lotto Soudal is de BEMER Cyclassics heel belangrijk. Je zou kunnen zeggen van levensbelang. In Hamburg zijn namelijk ontzettend veel UCI-punten te scoren, in vergelijking met koersen van ProSeries-niveau of .1-niveau. Alle ogen zullen gericht zijn op Caleb Ewan. Na de Tour werd hij nog geopereerd en in de zware Circuit Franco-Belge stapte hij af. Hier in Hamburg moet het gebeuren voor Ewan, die in 2016 de laatste editie won voor de zegereeks van Viviani begon. Zijn trein zal bestaan uit Reinardt Janse van Rensburg en Jasper De Buyst.

Op het EK wielrennen zagen we Jakobsen winnen en Arnaud Démare tweede worden. Een week later treffen de Nederlander en de Fransman elkaar weer op Duitse grond. Démare is de kopman van Groupama-FDJ en hij krijgt zijn vertrouwde trein mee, waarmee hij zo succesvol was in de voorbije Giro d’Italia. Ramon Sinkeldam en Bram Welten maken daar deel van uit, net als Jacopo Guarnieri, die volgend seizoen de lead-out is van Ewan. Alexander Kristoff is ook van de partij. De sterke Noor zal de sprinter zijn van Intermarché-Wanty-Gobert. Na zijn knappe zege in het Circuit Franco-Belge werd hij onlangs achtste op het EK in München.

De Duitse hoop ligt op de schouders van Phil Bauhaus, die uitkomt voor Bahrain Victorious. Op het EK werd hij teleurstellend achttiende, dus zal hij uit zijn op revanche in Hamburg. Jonathan Milan, Jan Tratnik en Heinrich Haussler zijn de helpers. Wat voor Lotto Soudal geldt, geldt ook voor BikeExchange-Jayco. De punten zijn van groot belang in de strijd tegen degradatie. Daarom stelt het team Dylan Groenewegen en Michael Matthews op. De Nederlander behoort tot de snelste sprinters, maar moet wel de dubbele Waseberg overleven in de finale. Nu klimt Groenewegen dit jaar beter dan ooit, dus houden we zeker rekening met hem. Onlangs won hij nog een rit in de Arctic Race of Norway.

Team DSM heeft met Alberto Dainese en Cees Bol twee sprinters in huis, maar van die twee lijkt de Italiaan inmiddels zeker van het kopmanschap. Na zijn ritzege in de Giro en ereplaatsen in de Tour werd hij onlangs ook nog vijfde in het Circuit Franco-Belge en elfde op het EK. Een serieuze outsider. Tot die categorie rekenen we ook Giacomo Nizzolo, die het EK nog moest missen vanwege een blessure. Is hij inmiddels hersteld? Dan kan hij een gooi doen naar een mooie ereplaats en belangrijke punten voor Israel-Premier Tech. Rudy Barbier is de tweede man bij die ploeg.

Dan is er nog een krans outsiders die op een goede dag een mooie uitslag eruit kan slepen. We denken dan aan Matteo Moschetti, Edward Theuns (beiden Trek-Segafredo), Matteo Trentin, Fernando Gaviria (beiden UAE Emirates), Matthew Walls (BORA-hansgrohe), Max Kanter (Movistar), Hugo Hofstetter, Amaury Capiot (beiden Arkéa-Samsic), Marc Sarreau (AG2R Citroën), Peter Sagan en Lorrenzo Manzin (TotalEnergies).

De definitieve startlijst is op het moment van publiceren nog niet bekend. Het kan zijn dat er later nog aanpassingen doorgevoerd worden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Fabio Jakobsen

*** Jasper Philipsen, Wout van Aert

** Dylan Groenewegen, Arnaud Démare, Caleb Ewan

* Elia Viviani, Alexander Kristoff, Alberto Dainese, Giacomo Nizzolo

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De echt zomerse dagen liggen achter ons, ook in het noorden van Duitsland. De renners krijgen in Hamburg te maken met bewolking en soms wat zon, bij een temperatuur van maximaal 23 graden Celsius. De wind komt met windkracht 3 uit het westen en er is 30% kans op neerslag, aldus Weeronline.

Vanaf 14.25 uur zijn er op de online Eurosport Player beelden te zien van de BEMER Cyclassics. Wie ook over Duitse tv-zenders beschikt, kan via de NDR naar de koers kijken vanaf 14.30 uur. Bij dat kanaal kan je ook via een livestream de wedstrijd zien.