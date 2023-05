Giro 2023: Rigoberto Urán en Davide Cimolai verlaten de wedstrijd

Remco Evenepoel is niet de enige renner die uit de Giro d’Italia stapt na de eerste volledige koersweek. Ook Rigoberto Urán verlaat de wedstrijd en ook bij hem is corona de boosdoener. De Colombiaan testte zondagavond positief op het virus. Davide Cimolai ging zondag al niet van start in de tijdrit: de Italiaan van Cofidis kwam eerder in de Giro ten val.

“Rigoberto Urán heeft positief getest op corona nadat hij ’s avonds symptomen vertoonde”, schrijft EF Education-EasyPost op sociale media. “Hij zal de Giro verlaten en zijn tijd nemen om te rusten voordat hij de competitie hervat.”

Urán stond na negen etappes 22ste in het algemeen klassement. Hij had een achterstand van zes minuten en 23 seconden op Remco Evenepoel, die dus ook heeft moeten opgeven. EF Education-EasyPost heeft met Hugh Carthy één renner in de top-twintig. De Brit staat, na de opgave van Evenepoel, zestiende in het algemeen klassement. Hij heeft een achterstand van drie minuten en 22 seconden op Geraint Thomas, de nieuwe klassementsleider.

Cimolai

Cimolai was gistermiddag niet genoeg hersteld van een val om te starten in de tijdrit naar Cesena. Dat meldt Cofidis op sociale media. De beste uitslag van de 33-jarige Italiaan tijdens deze Giro was een 46ste plaats in de eerste rit-in-lijn.

