Mathieu van der Poel voegt Algarve en Omloop Het Nieuwsblad aan programma toe

Mathieu van der Poel keert half februari alweer terug in koers. De kersvers wereldkampioen veldrijden maakte na afloop van het WK in Dübendorf bekend dat hij aan de start staat in de Volta ao Algarve. Ook de Omloop Het Nieuwsblad staat op zijn programma, al is die deelname nog niet honderd procent zeker.

“Ik neem nu een weekje rust”, reageert Van der Poel bij Sporza. “Daarna ga ik opbouwen naar het wegseizoen. Ik heb voor komend jaar er geen koers echt uit gepikt, maar ik heb er wel zin in. We kiezen voor iets minder nieuwe koersen, dus ik weet iets beter wat me te wachten staat.”

Deelname aan Vuelta a España steeds verder weg

Over een grote ronde denkt de kopman van Alpecin-Fenix dit jaar nog niet na. Renner en ploeg hebben de hoop op een wildcard in de Vuelta a España uit het hoofd gezet. “Ik zou er niet rouwig om zijn als de Vuelta niet doorgaat en ik na de Olympische Spelen wat langer vrijaf kan nemen”, aldus Van der Poel, die in Tokio inzet op een gouden medaille in het mountainbiken.

Ploegmanager Philipp Roodhooft sluit zich daarbij aan. “De Ronde van Spanje zal er waarschijnlijk niet bij zijn voor ons”, zegt hij. “Dat is geen ramp voor ons. Negentien dagen na de olympische mountainbike-wedstrijd is de start van de Vuelta al. Starten we daar niet, kan Mathieu iets langer rust nemen en nog extra mountainbike-wedstrijden rijden.”

Wegprogramma krijgt vorm

Na de Volta ao Algarve (19-23 februari) en de Omloop Het Nieuwsblad (29 februari) gaat het voorjaar van Van der Poel verder met Strade Bianche. Ook rijdt hij onder meer Milaan-San Remo, de Ronde van Catalonië, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Achter koersen zoals de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik staat een vraagteken.